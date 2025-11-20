Hà Nội

Băng giá bất ngờ sớm xuất hiện trên đỉnh Tà Xùa

Du lịch

Đỉnh Phu Sa Phìn (Tà Xùa, Sơn La) sáng 19/11 xuất hiện băng giá khi nhiệt độ xuống 0°C, tạo khung cảnh trắng xóa hiếm gặp và thu hút du khách mê trekking.

Vân Giang (Tổng hợp)
Hiện tượng xuất hiện sớm so với thường lệ khiến nhiều người dân địa phương và đoàn trekking không khỏi ngỡ ngàng. Ảnh Phang A Chia
Lớp băng mỏng phủ lên đá và cành cây tạo nên cảnh sắc trắng lạnh, như khoác lên núi rừng Tây Bắc một chiếc áo mùa đông. Thời tiết bắt đầu trở rét từ tối 18/11, đến sáng hôm sau băng xuất hiện rõ rệt tại khu vực đỉnh cao 2.868 m. Ảnh Sùng A Hà
Thông thường, băng tuyết chỉ xuất hiện từ tháng 1, khi miền Bắc bước vào chính đông, nên việc gặp băng sớm mang đến cảm giác đặc biệt cho du khách. Ảnh Sùng A Hà
Nhiều người chọn Phu Sa Phìn vào cuối thu – đầu đông để săn biển mây, chiêm ngưỡng bình minh trên dải núi trùng điệp và tận hưởng không khí se lạnh. Việc băng giá xuất hiện giữa mùa thu được coi là cơ hội may mắn hiếm có, đặc biệt với những ai đam mê trekking. Ảnh Sùng A Hà
Một số người dân bản địa và hướng dẫn viên cũng bày tỏ sự ngạc nhiên, đồng thời khuyên du khách chuẩn bị đầy đủ áo ấm, găng tay, mũ len để tránh chủ quan, bởi nhiệt độ ban đêm trên núi có thể xuống rất thấp. Ảnh Phang Ga
Phu Sa Phìn là đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Tà Xùa, giáp ranh xã Trạm Tấu (Lào Cai), từng được gọi chung là Tà Xùa nhưng nay tên cũ đã được khôi phục để phân biệt với dãy núi và xã cùng tên. Ảnh Phang Ga
Hành trình chinh phục đỉnh dài khoảng 22 km, gồm hai cung đường chính: xuất phát từ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên (Sơn La), dễ đi và phù hợp người mới bắt đầu, và cung thứ hai xuất phát từ Bản Công, xã Hạnh Phúc (Lào Cai), với đoạn “sống lưng khủng long” nổi tiếng. Ảnh Phang Ga
Trên đường lên đỉnh, du khách đi qua những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tận hưởng mùi rừng ẩm, tiếng chim và cảnh quan hùng vĩ của rừng nguyên sinh. Mỗi bước chân là cơ hội cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc, từ biển mây bồng bềnh đến núi non trùng điệp. Ảnh Huyen Anh
Hiện tại, thời tiết ở Tà Xùa dao động 7–9°C, trong khi nhiệt độ trên núi thấp hơn 2–4°C. Trời nhiều sương mù, đường đèo trơn trượt, lớp băng trên cành cây dày 3–5 cm, có nơi gần 10 cm, chắc chắn và chưa có dấu hiệu tan. Băng có khả năng tiếp tục xuất hiện nếu nhiệt độ giảm vào ngày 20/11. Ảnh Huyen Anh
Miền Bắc đang chịu tác động của không khí lạnh mạnh, khiến nhiều đỉnh núi khác như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Pha Đin (Điện Biên), Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang) hay Tam Đảo (Phú Thọ) cũng xuất hiện băng giá với nhiệt độ từ 3–8°C. Không khí lạnh kết hợp với quang mây tạo điều kiện thuận lợi cho hiện tượng băng giá xuất hiện sớm trên các đỉnh núi cao, trong đó có Tà Xùa. Ảnh Huyen Anh
Sự xuất hiện của băng giá giữa cuối tháng 11 không chỉ mang đến cảnh sắc hiếm gặp, mà còn biến Tà Xùa thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và muốn trải nghiệm mùa đông sớm ở Tây Bắc. Đây là thời điểm hoàn hảo để săn mây, săn băng và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng Việt Nam. Ảnh Huyen Anh
