Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Băng giá phủ trắng Fansipan, du khách háo hức săn khoảnh khắc đầu mùa

Du lịch

Băng giá phủ trắng Fansipan, du khách háo hức săn khoảnh khắc đầu mùa

Sáng 23/11, đỉnh Fansipan phủ lớp băng mỏng khi nhiệt độ xuống -3°C, tạo cảnh quan hiếm gặp thu hút nhiều du khách lên sớm săn khoảnh khắc đầu mùa.

Vân Giang (Tổng hợp)
Sáng sớm 23/11, đỉnh Fansipan (3.143 m) chìm trong giá lạnh khi nền nhiệt giảm sâu xuống khoảng -3°C. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Sáng sớm 23/11, đỉnh Fansipan (3.143 m) chìm trong giá lạnh khi nền nhiệt giảm sâu xuống khoảng -3°C. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Hơi nước trong không khí nhanh chóng đóng băng, tạo thành lớp băng mỏng phủ lên lan can, sàn gỗ, các phiến đá xung quanh khu vực chóp tháp và cột cờ Tổ quốc. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Hơi nước trong không khí nhanh chóng đóng băng, tạo thành lớp băng mỏng phủ lên lan can, sàn gỗ, các phiến đá xung quanh khu vực chóp tháp và cột cờ Tổ quốc. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Ở độ cao hơn 3.000 m, gió thổi mạnh khiến những hạt băng bám thành tia dài, lấp lánh dưới ánh mặt trời đầu ngày. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Ở độ cao hơn 3.000 m, gió thổi mạnh khiến những hạt băng bám thành tia dài, lấp lánh dưới ánh mặt trời đầu ngày. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Khoảng 6 giờ, nhiệt độ nhích lên khoảng -1°C, nhưng khí trời vẫn lạnh khô và quang đãng. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Khoảng 6 giờ, nhiệt độ nhích lên khoảng -1°C, nhưng khí trời vẫn lạnh khô và quang đãng. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Phía dưới, biển mây cuộn lớp dày tạo nên khung cảnh hùng vĩ, khiến không ít du khách ví von như đứng giữa “thiên đường băng giá” của miền nhiệt đới. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Phía dưới, biển mây cuộn lớp dày tạo nên khung cảnh hùng vĩ, khiến không ít du khách ví von như đứng giữa “thiên đường băng giá” của miền nhiệt đới. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Đây là thời điểm hiếm hoi trong năm mà Fansipan xuất hiện băng, thường rơi vào tháng 12 – 1, nên việc băng giá về sớm càng làm nhiều người bất ngờ. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Đây là thời điểm hiếm hoi trong năm mà Fansipan xuất hiện băng, thường rơi vào tháng 12 – 1, nên việc băng giá về sớm càng làm nhiều người bất ngờ. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Nhiều du khách có mặt tại đỉnh từ tờ mờ sáng để kịp đón hiện tượng thiên nhiên này. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Nhiều du khách có mặt tại đỉnh từ tờ mờ sáng để kịp đón hiện tượng thiên nhiên này. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Tại trung tâm thị xã Sa Pa, thời tiết sáng cùng ngày cũng lạnh sâu, nhiệt độ dao động 3–7°C, trời hanh khô. Theo dự báo, không khí lạnh tiếp tục duy trì trong 24–48 giờ tới. Thời tiết trên đỉnh Fansipan được dự đoán quang đãng cả ngày, thuận lợi để du khách tham quan, chụp ảnh và săn hiện tượng đóng băng. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Tại trung tâm thị xã Sa Pa, thời tiết sáng cùng ngày cũng lạnh sâu, nhiệt độ dao động 3–7°C, trời hanh khô. Theo dự báo, không khí lạnh tiếp tục duy trì trong 24–48 giờ tới. Thời tiết trên đỉnh Fansipan được dự đoán quang đãng cả ngày, thuận lợi để du khách tham quan, chụp ảnh và săn hiện tượng đóng băng. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Sun World Fansipan Legend cũng thông báo, nhằm phục vụ công tác bảo trì, nâng cao trải nghiệm khách hàng, đơn vị sẽ tạm dừng hoạt động hệ thống tàu hoa leo núi và cáp treo kể từ ngày 24/11. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Sun World Fansipan Legend cũng thông báo, nhằm phục vụ công tác bảo trì, nâng cao trải nghiệm khách hàng, đơn vị sẽ tạm dừng hoạt động hệ thống tàu hoa leo núi và cáp treo kể từ ngày 24/11. Ảnh Sun World Fansipan Legend
Vân Giang (Tổng hợp)
#Hiện tượng băng giá Fansipan #Thời tiết lạnh sâu tại Fansipan #Khung cảnh thiên nhiên mùa đông #Du lịch săn băng đầu mùa #Ảnh hưởng của khí hậu đến du lịch #Cảnh quan mùa đông độc đáo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT