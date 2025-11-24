Băng giá phủ trắng Fansipan, du khách háo hức săn khoảnh khắc đầu mùa

Sáng 23/11, đỉnh Fansipan phủ lớp băng mỏng khi nhiệt độ xuống -3°C, tạo cảnh quan hiếm gặp thu hút nhiều du khách lên sớm săn khoảnh khắc đầu mùa.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Hot TikToker Pi Tiên mới đây khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tung loạt ảnh cosplay hóa thân thành phiên bản Người Nhện đỏ đầy ấn tượng.
Với vẻ đẹp như chiếc đèn lồng nhỏ, cây dễ trồng, ít sâu bệnh, phù hợp cho mọi không gian nhỏ, mang lại vẻ đẹp rực rỡ và sinh động.
Nhờ dáng thế độc đáo và mang ý nghĩa phong thủy, bonsai cần thăng được ưa chuộng trên thị trường, giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, có cây nửa tỷ đồng.
Phương Trinh Jolie một lần nữa khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi xuất hiện với diện mạo táo bạo với làn da nâu bóng khỏe đầy cuốn hút.
Cặp đôi TikToker Việt Phương Thoa và Chí Thành mới đây chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm một năm ngày cưới được thực hiện tại Thái Lan.
Kia Úc vừa công bố giá bán cho mẫu xe K4 2026, bao gồm cả phiên bản sedan cỡ nhỏ và phiên bản hatchback. Tin vui là cả hai đều có cùng phân khúc và mức giá.
Trong mùa rau tăng giá, chọn cải thảo đúng cách giúp bữa ăn thêm ngon. Gốc tươi, lá chuẩn và màu xanh là những yếu tố quyết định.
Ở tuổi 19, Đặng Thanh Giang gây ấn tượng bởi vẻ đẹp lai Tây nổi bật, thần thái tự tin và phong cách ngày càng trưởng thành.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão hãy trung thực trong tình yêu, tiến lên phía trước sau khi đã xác định được phương hướng.
Bộ ảnh thời trang mới của người đẹp Jun Vũ lập tức khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” bởi vẻ đẹp lạnh lùng và phong thái đầy cuốn hút.
Son Ye Jin - Hyun Bin không chỉ có cuộc hôn nhân hạnh phúc mà còn có sự nghiệp vô cùng thành công.
Lâu đài hình chữ thập và nhiều đồ trang sức đã được tìm thấy ở Turkestan gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Ngôi biệt thự Mailisa xây tặng mẹ ở quê mang phong cách tân cổ điển, khiến nhiều người choáng ngợp bởi quy mô và kiến trúc bề thế.
Bộ ảnh mới đây của nữ diễn viên Trình Mỹ Duyên mang gam màu vàng nắng đặc trưng, tạo cảm giác dịu nhẹ, trong trẻo và đầy chất thơ.
Bánh tằm bì món ăn dân dã miền Tây kết hợp vị béo nước cốt dừa và mặn ngọt nước mắm, khiến du khách mê mẩn ngay từ miếng đầu tiên.
Từng sinh sống ở những vùng đất cổ đại châu Âu, Plateosaurus là một trong những loài khủng long sơ khai, có cấu trúc tiến hóa đáng chú ý nhất.
Trần Tiểu Vy gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh ấm áp kèm trạng thái "cô bé mùa đông". Set đồ đơn giản chỉ 2 màu đen trắng nhưng cách mix match tinh tế, thời thượng.
Trước khi được biết đến như hiện tại, diện mạo của Hà Môi khác xa. Cô nàng từng phẫu thuật thẩm mỹ và chuyện này được chính chủ chia sẻ nhiều lần.
Quân đội Nga ở thành phố Pokrovsk, đang tiến vào khu đô thị Mirnohrad từ làng Rivne, đánh bật các cứ điểm của Ukraine; giao tranh vẫn diễn ra ác liệt.
Thành phố cổ với đường phố, đền thờ và tượng quý hiếm giúp các nhà khảo cổ hiểu rõ hơn về cuộc sống và thương mại của cư dân thời kỳ Đồng Nguyên.