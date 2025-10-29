Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chinh phục thiên đường tuyết trắng Vân Nam, chọn tour nào để không ‘hớ’?

Du lịch

Chinh phục thiên đường tuyết trắng Vân Nam, chọn tour nào để không ‘hớ’?

Núi tuyết Kiệu Tử Sơn ở Vân Nam thiên đường băng trắng quanh năm, nơi du khách thỏa sức chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ và tận hưởng không khí trong lành.

Vân Giang (Tổng hợp)
Núi tuyết Kiệu Tử Sơn (玉龙雪山, Yulong Xueshan) là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh Hương Giang
Núi tuyết Kiệu Tử Sơn (玉龙雪山, Yulong Xueshan) là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh Hương Giang
Nằm cách trung tâm Lệ Giang khoảng 15 km về phía bắc, ngọn núi này sở hữu 13 đỉnh núi phủ tuyết quanh năm, với đỉnh cao nhất Shanzidou đạt 5.596 mét, trở thành ngọn núi cao nhất tỉnh và là niềm ao ước của những du khách yêu thiên nhiên và khám phá. Ảnh Hương Giang
Nằm cách trung tâm Lệ Giang khoảng 15 km về phía bắc, ngọn núi này sở hữu 13 đỉnh núi phủ tuyết quanh năm, với đỉnh cao nhất Shanzidou đạt 5.596 mét, trở thành ngọn núi cao nhất tỉnh và là niềm ao ước của những du khách yêu thiên nhiên và khám phá. Ảnh Hương Giang
Cảnh sắc nơi đây hùng vĩ, từ thảo nguyên Ganhaizi xanh mướt đến Thung lũng Trăng Xanh trong vắt, đều khiến bất cứ ai đặt chân tới cũng phải trầm trồ. Ảnh Hương Giang
Cảnh sắc nơi đây hùng vĩ, từ thảo nguyên Ganhaizi xanh mướt đến Thung lũng Trăng Xanh trong vắt, đều khiến bất cứ ai đặt chân tới cũng phải trầm trồ. Ảnh Hương Giang
Thời điểm lý tưởng để chinh phục Kiệu Tử Sơn là từ tháng 10 đến tháng 3, khi khí hậu lạnh, tuyết dễ xuất hiện. Mùa đông mang đến khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, không khí trong lành và những bức ảnh check-in hoàn hảo. Ảnh Hương Giang
Thời điểm lý tưởng để chinh phục Kiệu Tử Sơn là từ tháng 10 đến tháng 3, khi khí hậu lạnh, tuyết dễ xuất hiện. Mùa đông mang đến khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, không khí trong lành và những bức ảnh check-in hoàn hảo. Ảnh Hương Giang
Đây cũng là lúc du khách có thể trải nghiệm cáp treo lên Glacier Park, chiêm ngưỡng toàn cảnh núi tuyết từ trên cao, hoặc khám phá các thung lũng, đồng cỏ và sông băng trải dài dưới chân núi. Ảnh Hương Giang
Đây cũng là lúc du khách có thể trải nghiệm cáp treo lên Glacier Park, chiêm ngưỡng toàn cảnh núi tuyết từ trên cao, hoặc khám phá các thung lũng, đồng cỏ và sông băng trải dài dưới chân núi. Ảnh Hương Giang
Hiện nay, có nhiều lựa chọn tour du lịch phù hợp với nhu cầu và thời gian của du khách. Tour 1 ngày cho nhóm nhỏ 8 người gồm đón tại khách sạn Lệ Giang, tham quan Ganhaizi Meadow, đi cáp treo lên Glacier Park (4.680 m), khám phá Blue Moon Valley, thưởng thức lẩu gà nóng và tùy chọn xem show "Impression Lijiang". Chi phí khoảng 1.200–1.500 tệ/người (~4–5 triệu VND). Ảnh Nguyệt China
Hiện nay, có nhiều lựa chọn tour du lịch phù hợp với nhu cầu và thời gian của du khách. Tour 1 ngày cho nhóm nhỏ 8 người gồm đón tại khách sạn Lệ Giang, tham quan Ganhaizi Meadow, đi cáp treo lên Glacier Park (4.680 m), khám phá Blue Moon Valley, thưởng thức lẩu gà nóng và tùy chọn xem show "Impression Lijiang". Chi phí khoảng 1.200–1.500 tệ/người (~4–5 triệu VND). Ảnh Nguyệt China
Tương tự, tour 1 ngày cho nhóm nhỏ 1–12 người linh hoạt hơn nhưng lịch trình tương tự. Với những du khách ưa mạo hiểm, tour trekking 1 ngày không dùng cáp treo dẫn du khách qua Baishui River, Yak Meadow, Blue Moon Valley, và Baisha Old Town với các bích họa nổi tiếng. Chi phí tour này khoảng 1.000–1.200 tệ/người (~3.5–4.2 triệu VND). Ảnh Nguyệt China
Tương tự, tour 1 ngày cho nhóm nhỏ 1–12 người linh hoạt hơn nhưng lịch trình tương tự. Với những du khách ưa mạo hiểm, tour trekking 1 ngày không dùng cáp treo dẫn du khách qua Baishui River, Yak Meadow, Blue Moon Valley, và Baisha Old Town với các bích họa nổi tiếng. Chi phí tour này khoảng 1.000–1.200 tệ/người (~3.5–4.2 triệu VND). Ảnh Nguyệt China
Nếu muốn kết hợp khám phá nhiều điểm, du khách có thể chọn tour dài 3–5 ngày tham quan Lệ Giang cổ trấn, Shangri-La và Kiệu Tử Sơn, đồng thời trải nghiệm văn hóa dân tộc Naxi độc đáo. Các tour dài ngày này thường bao gồm ăn uống, nghỉ ngơi tại địa phương và hướng dẫn viên đưa đón. Ảnh Nguyệt China
Nếu muốn kết hợp khám phá nhiều điểm, du khách có thể chọn tour dài 3–5 ngày tham quan Lệ Giang cổ trấn, Shangri-La và Kiệu Tử Sơn, đồng thời trải nghiệm văn hóa dân tộc Naxi độc đáo. Các tour dài ngày này thường bao gồm ăn uống, nghỉ ngơi tại địa phương và hướng dẫn viên đưa đón. Ảnh Nguyệt China
Khi chinh phục Kiệu Tử Sơn, du khách cần chuẩn bị kỹ trang phục: quần áo ấm, găng tay, mũ len, kính râm chống chói và giày trekking. Chuẩn bị thuốc chống say độ cao, uống đủ nước và nghỉ ngơi đầy đủ để đảm bảo sức khỏe. Ảnh Nguyệt China
Khi chinh phục Kiệu Tử Sơn, du khách cần chuẩn bị kỹ trang phục: quần áo ấm, găng tay, mũ len, kính râm chống chói và giày trekking. Chuẩn bị thuốc chống say độ cao, uống đủ nước và nghỉ ngơi đầy đủ để đảm bảo sức khỏe. Ảnh Nguyệt China
Luôn lựa chọn tour uy tín, có hướng dẫn viên và bảo hiểm du lịch để đảm bảo an toàn. Kiểm tra tình trạng cáp treo và dự báo thời tiết trước chuyến đi, vì bão tuyết hoặc đóng cửa đỉnh núi có thể ảnh hưởng hành trình.
Luôn lựa chọn tour uy tín, có hướng dẫn viên và bảo hiểm du lịch để đảm bảo an toàn. Kiểm tra tình trạng cáp treo và dự báo thời tiết trước chuyến đi, vì bão tuyết hoặc đóng cửa đỉnh núi có thể ảnh hưởng hành trình.
Chinh phục Kiệu Tử Sơn không chỉ là trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ mà còn là cơ hội tìm hiểu văn hóa Naxi độc đáo, tận hưởng không khí trong lành và cảm nhận nhịp sống yên bình của vùng núi Vân Nam. Ảnh Nguyệt China
Chinh phục Kiệu Tử Sơn không chỉ là trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ mà còn là cơ hội tìm hiểu văn hóa Naxi độc đáo, tận hưởng không khí trong lành và cảm nhận nhịp sống yên bình của vùng núi Vân Nam. Ảnh Nguyệt China
Vân Giang (Tổng hợp)
#Du lịch núi tuyết Kiệu Tử Sơn #Khám phá Vân Nam Trung Quốc #Chinh phục đỉnh núi cao #Tour du lịch Vân Nam #Trải nghiệm mùa đông tuyết phủ #Văn hóa Naxi độc đáo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT