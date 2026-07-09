[GALLERY] Gmail thêm tính năng đổi tên email? Đây là cách kiểm tra

Google được cho là đang thử nghiệm khả năng đổi địa chỉ Gmail trên một số tài khoản. Dưới đây là cách kiểm tra và thay đổi nếu tài khoản của bạn được hỗ trợ.