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[GALLERY] Gmail thêm tính năng đổi tên email? Đây là cách kiểm tra

Số hóa - Xe

[GALLERY] Gmail thêm tính năng đổi tên email? Đây là cách kiểm tra

Google được cho là đang thử nghiệm khả năng đổi địa chỉ Gmail trên một số tài khoản. Dưới đây là cách kiểm tra và thay đổi nếu tài khoản của bạn được hỗ trợ.

Thiên Trang (TH)
Không ít người từng đặt địa chỉ Gmail theo cảm hứng thời còn đi học, nhưng khi bước vào môi trường làm việc, những cái tên hài hước lại trở thành điểm trừ trong mắt nhà tuyển dụng hoặc đối tác, vì vậy thông tin Google thử nghiệm tính năng đổi địa chỉ email đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng người dùng trên toàn thế giới.
Không ít người từng đặt địa chỉ Gmail theo cảm hứng thời còn đi học, nhưng khi bước vào môi trường làm việc, những cái tên hài hước lại trở thành điểm trừ trong mắt nhà tuyển dụng hoặc đối tác, vì vậy thông tin Google thử nghiệm tính năng đổi địa chỉ email đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng người dùng trên toàn thế giới.
Theo thông tin được chia sẻ, một số tài khoản Google đủ điều kiện đã xuất hiện tùy chọn thay đổi địa chỉ email của Tài khoản Google mà vẫn giữ nguyên dữ liệu như email, tệp trên Google Drive, danh bạ, lịch và nhiều dịch vụ khác, giúp người dùng không phải tạo tài khoản mới rồi chuyển dữ liệu như trước đây.
Theo thông tin được chia sẻ, một số tài khoản Google đủ điều kiện đã xuất hiện tùy chọn thay đổi địa chỉ email của Tài khoản Google mà vẫn giữ nguyên dữ liệu như email, tệp trên Google Drive, danh bạ, lịch và nhiều dịch vụ khác, giúp người dùng không phải tạo tài khoản mới rồi chuyển dữ liệu như trước đây.
Nếu tài khoản của bạn được hỗ trợ, hãy mở myaccount.google.com, đăng nhập tài khoản Google, chọn mục Thông tin cá nhân (Personal info), sau đó truy cập phần Email rồi tìm mục Địa chỉ email của Tài khoản Google (Google Account email) để kiểm tra xem có xuất hiện tùy chọn thay đổi hay không.
Nếu tài khoản của bạn được hỗ trợ, hãy mở myaccount.google.com, đăng nhập tài khoản Google, chọn mục Thông tin cá nhân (Personal info), sau đó truy cập phần Email rồi tìm mục Địa chỉ email của Tài khoản Google (Google Account email) để kiểm tra xem có xuất hiện tùy chọn thay đổi hay không.
Trong trường hợp xuất hiện nút Change Google Account email, người dùng chỉ cần nhập địa chỉ email mới mong muốn, xác nhận theo hướng dẫn của hệ thống và hoàn tất quá trình đổi tên, trong khi địa chỉ cũ có thể vẫn được duy trì như một địa chỉ thay thế nhằm tránh bỏ lỡ các thư điện tử quan trọng.
Trong trường hợp xuất hiện nút Change Google Account email, người dùng chỉ cần nhập địa chỉ email mới mong muốn, xác nhận theo hướng dẫn của hệ thống và hoàn tất quá trình đổi tên, trong khi địa chỉ cũ có thể vẫn được duy trì như một địa chỉ thay thế nhằm tránh bỏ lỡ các thư điện tử quan trọng.
Tuy nhiên, không phải mọi tài khoản Gmail đều có thể thực hiện thao tác này, bởi Google áp dụng nhiều điều kiện khác nhau tùy từng loại tài khoản, đồng thời việc triển khai thường diễn ra theo từng khu vực và từng nhóm người dùng nên nhiều người sẽ chưa nhìn thấy tính năng dù sử dụng cùng phiên bản ứng dụng.
Tuy nhiên, không phải mọi tài khoản Gmail đều có thể thực hiện thao tác này, bởi Google áp dụng nhiều điều kiện khác nhau tùy từng loại tài khoản, đồng thời việc triển khai thường diễn ra theo từng khu vực và từng nhóm người dùng nên nhiều người sẽ chưa nhìn thấy tính năng dù sử dụng cùng phiên bản ứng dụng.
Ngoài ra, các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng mọi tài khoản Gmail đều được phép đổi phần tên đứng trước @gmail.com cần được tiếp nhận thận trọng, bởi Google chưa công bố rộng rãi việc mở tính năng này cho toàn bộ người dùng trên phạm vi toàn cầu.
Ngoài ra, các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng mọi tài khoản Gmail đều được phép đổi phần tên đứng trước @gmail.com cần được tiếp nhận thận trọng, bởi Google chưa công bố rộng rãi việc mở tính năng này cho toàn bộ người dùng trên phạm vi toàn cầu.
Trong thời gian chờ được hỗ trợ, người dùng vẫn có thể thay đổi tên hiển thị của tài khoản Gmail để người nhận nhìn thấy tên chuyên nghiệp hơn khi gửi email, đồng thời thiết lập chữ ký điện tử, ảnh đại diện và thông tin liên hệ nhằm tạo ấn tượng tốt hơn trong công việc cũng như học tập.
Trong thời gian chờ được hỗ trợ, người dùng vẫn có thể thay đổi tên hiển thị của tài khoản Gmail để người nhận nhìn thấy tên chuyên nghiệp hơn khi gửi email, đồng thời thiết lập chữ ký điện tử, ảnh đại diện và thông tin liên hệ nhằm tạo ấn tượng tốt hơn trong công việc cũng như học tập.
Nếu Google mở rộng tính năng đổi địa chỉ Gmail trong thời gian tới, đây sẽ là một trong những thay đổi đáng giá nhất sau hơn 20 năm phát triển dịch vụ, giúp hàng triệu người dùng sở hữu một địa chỉ email chuyên nghiệp mà không phải đánh đổi dữ liệu, lịch sử thư từ hay hệ sinh thái số đã gắn bó suốt nhiều năm.
Nếu Google mở rộng tính năng đổi địa chỉ Gmail trong thời gian tới, đây sẽ là một trong những thay đổi đáng giá nhất sau hơn 20 năm phát triển dịch vụ, giúp hàng triệu người dùng sở hữu một địa chỉ email chuyên nghiệp mà không phải đánh đổi dữ liệu, lịch sử thư từ hay hệ sinh thái số đã gắn bó suốt nhiều năm.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
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