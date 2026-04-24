Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cắm nhầm USB này, smartphone có thể gặp nguy

Số hóa - Xe

Cổng USB-C trên smartphone cực tiện lợi nhưng tiềm ẩn rủi ro lớn, chỉ một lần cắm sai thiết bị cũng có thể khiến máy hỏng hoặc lộ dữ liệu cá nhân.

Thiên Trang (TH)
Cổng USB-C trên smartphone ngày nay không chỉ dùng để sạc mà còn hỗ trợ truyền dữ liệu và kết nối nhiều phụ kiện, nhưng chính sự đa năng này lại tiềm ẩn không ít nguy cơ bảo mật.
Một trong những sai lầm phổ biến là sử dụng bộ sạc nhanh giá rẻ, không rõ nguồn gốc, bởi các thiết bị này thường không kiểm soát tốt điện áp và dòng điện, dễ gây hỏng pin và linh kiện bên trong.
Tương tự, cáp sạc kém chất lượng cũng là “thủ phạm thầm lặng” khi có thể khiến điện thoại quá nhiệt, giảm tuổi thọ pin và thậm chí làm hỏng cổng sạc sau thời gian ngắn sử dụng.
Đáng lo ngại hơn là các trạm sạc công cộng, nơi tin tặc có thể lợi dụng để cài phần mềm độc hại vào thiết bị thông qua hình thức tấn công “juice jacking”, từ đó đánh cắp dữ liệu cá nhân.
Ngoài ra, việc cắm các ổ USB không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn rủi ro lớn, bởi chúng có thể chứa mã độc hoặc khiến điện thoại gặp lỗi khi không đủ nguồn điện để vận hành.
Nhiều người cũng chủ quan khi sử dụng các phụ kiện giá rẻ như quạt mini, đèn LED hay camera nội soi, trong khi những thiết bị này có thể tiêu thụ điện vượt mức cho phép và gây hỏng mạch.
Theo các chuyên gia, người dùng nên ưu tiên phụ kiện chính hãng hoặc có chứng nhận an toàn, đồng thời hạn chế tối đa việc kết nối thiết bị lạ với smartphone để tránh rủi ro.
Trong bối cảnh điện thoại ngày càng lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng, chỉ một lần cắm sai thiết bị cũng có thể khiến người dùng phải trả giá bằng cả thiết bị lẫn thông tin cá nhân.
#USB-C #bảo mật #dữ liệu #phụ kiện #an toàn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT