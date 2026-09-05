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5 phụ kiện dành cho Apple Watch đừng bao giờ mua

Apple Watch là một phụ kiện đeo, nên đừng đem "tư duy" smartphone mà sắm phụ kiện. Hơn nữa, một số phụ kiện thậm chí còn có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe.

Tuệ Minh
5 phụ kiện dành cho Apple Watch đừng bao giờ mua

Apple Watch là chiếc đồng hồ thông minh tốt nhất dành cho người dùng iPhone. Thiết bị này tích hợp sâu không chỉ với iPhone mà còn với AirPods, Mac và nhiều sản phẩm khác của Apple.

Vì Apple Watch đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, việc người dùng muốn bảo vệ khỏi va đập, trầy xước là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, khác với iPhone (hay smartphone nói chung) – nơi thị trường phụ kiện đã phát triển mạnh mẽ, phụ kiện cho Apple Watch lại khá “hên xui”. Dù bạn vừa mua chiếc Apple Watch đầu tiên hay đã sử dụng nhiều năm, có một số sai lầm phổ biến mà người dùng thường mắc phải khi chọn phụ kiện, do nghĩ rằng đồng hồ thông minh cũng cần bảo vệ như điện thoại.

Cáp sạc nam châm giá rẻ

Khác với hầu hết các sản phẩm Apple phổ biến khác, Apple Watch sử dụng giải pháp sạc độc quyền. Không giống bộ sạc MagSafe dành cho iPhone, loại cáp này chỉ dùng được cho Apple Watch và AirPods.

Vì chỉ đi kèm khi mua đồng hồ, nên người dùng thường chỉ có một cáp sạc (khác với hàng loạt cáp USB-C mà ai cũng có ở nhà), và nếu cáp bị hỏng sau nhiều năm sử dụng, bạn sẽ phải trả 29 USD để mua cáp thay thế.

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Cáp sạc giá rẻ sẽ gây hại cho pin cũng như quá trình sạc.

Với mức giá và sự hạn chế về lựa chọn, nhiều người dùng tìm đến các giải pháp giá rẻ từ bên thứ ba. Tuy nhiên, đế sạc của Apple Watch sử dụng công nghệ sạc cảm ứng với điện áp riêng biệt mà các loại cáp không chính hãng thường không tuân thủ.

Điều này khiến bộ sạc có thể nóng hơn mức cho phép, lâu dài sẽ làm giảm tuổi thọ pin đồng hồ. Một vấn đề khác là nam châm yếu hoặc lệch, khiến bạn tưởng đồng hồ đang sạc nhưng thực tế đã ngắt giữa chừng.

Ốp bảo vệ dày, cồng kềnh

Đây là sai lầm kinh điển mà nhiều người mắc phải, dù dùng Apple Watch SE hay dòng Ultra đắt tiền, bền bỉ nhất. Để tránh trầy xước, móp méo, nhiều người chọn ốp bảo vệ dày, tăng khả năng chống va đập và che viền.

Tuy nhiên, các loại ốp giá rẻ thường che lấp một phần núm Digital Crown và nút bên cạnh thay vì cắt chính xác. Khi lắp vào, Digital Crown sẽ bị cứng, khó xoay, cuộn trang trở nên bất tiện, bụi bẩn dễ mắc kẹt giữa ốp và viền núm, gây thêm rắc rối.

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Apple Watch được thiết kế để hoạt động an toàn mà không cần case bảo vệ.

Nếu bạn dùng Apple Watch Ultra, hãy yên tâm vì thiết bị đã được thiết kế cho lối sống năng động, bền bỉ. Với các dòng thường hoặc SE, đồng hồ sẽ kém bền hơn một chút. Dù vậy, Apple Watch được thiết kế để sử dụng mà không cần ốp bảo vệ.

Nếu vẫn lo lắng, hãy nhớ rằng chính Apple cũng chưa từng ra mắt loại phụ kiện này, và các đối tác lớn như Hermès hay Nike cũng vậy.

Dây đeo silicone không lỗ thoáng khí

Dây đeo Apple Watch chính hãng khá đắt, trong khi các loại dây nhái hoặc bên thứ ba lại rất rẻ, nhìn bề ngoài có thể giống hàng thật, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dây nhái có thể làm hỏng cơ chế gắn dây, lâu dài gây hư hại cho đồng hồ.

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Đừng mua các loại dây silicon không đục lỗ.

Vấn đề nghiêm trọng hơn là dây silicone không lỗ thoáng khí, vì chúng giữ mồ hôi trên cổ tay, không có chỗ bay hơi. Nếu đeo thường xuyên, bạn có thể bị “dị ứng dây đeo” (watch band rash).

Nếu chọn dây bên thứ ba, hãy ưu tiên loại “thoáng khí”, và nên thay dây sau khi tập thể thao, ra mồ hôi hoặc bơi. Luôn giữ cổ tay, dây đeo và đồng hồ khô ráo để tránh dị ứng, kể cả khi dùng dây chính hãng.

Miếng dán màn hình dày

Tương tự như ốp bảo vệ, miếng dán màn hình dày cũng gây nhiều vấn đề cho Apple Watch. Dù có thể giúp chống va đập, trầy xước, nhưng dưới màn hình Apple Watch có cảm biến ánh sáng môi trường, dùng để điều chỉnh độ sáng, hỗ trợ tính năng AOD và đo thời gian bạn ở ngoài trời.

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Miếng cường lực có ảnh hưởng đến độ nhạy của các cảm biến.

Miếng dán dày cường lực giá rẻ quảng cáo “bảo vệ tối đa” – có thể làm tán xạ hoặc cản ánh sáng, khiến cảm biến đo sai. Kết quả là màn hình luôn bật có thể không hiển thị, màn hình quá sáng hoặc quá tối, ảnh hưởng đến pin. Ngoài ra, cảm ứng cũng kém nhạy do có thêm lớp giữa màn hình và ngón tay.

Hãy chọn loại siêu mỏng để bảo vệ cảm biến mà vẫn chống xước nếu bạn không dùng phiên bản mặt kính saphire.

Đế sạc nam châm có lực hút mạnh

Apple Watch tích hợp la bàn để xác định phương hướng dựa vào từ trường Trái Đất. Tuy nhiên, cảm biến này rất dễ bị nhiễu nếu gần nam châm mạnh. Nếu bạn đặt đồng hồ lên đế sạc giá rẻ có nam châm mạnh hơn mức cần thiết, la bàn sẽ bị sai lệch.

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Các cảm biến la bàn, vị trí sẽ bị sai lệch nếu tiếp xúc với từ trường mạnh.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến lịch sử vị trí khi tập luyện mà còn khiến bạn không thể tin tưởng vào chỉ đường khi đi bộ đường dài, leo núi.

Vấn đề này cũng ảnh hưởng đến tính năng Precision Finding của Find My khi tìm thiết bị thất lạc hoặc AirTag. Cách khắc phục đơn giản là ngừng sử dụng phụ kiện này, cảm biến sẽ tự hiệu chỉnh lại khi rời xa nam châm.

Apple có thể trang bị camera cho Airpods tiếp theo.
BRG/Techclear
#Phụ kiện Apple Watch #Cáp sạc Apple Watch #Ốp bảo vệ Apple Watch #Dây đeo Apple Watch #Miếng dán màn hình

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