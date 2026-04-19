40.000 năm trước, con người đã 'ghi nhật ký' lên đá như thế nào?

Giữa vùng bán hoang mạc gió cát của Azerbaijan, Gobustan lưu giữ những câu chuyện bằng đá, nơi con người tiền sử để lại dấu ấn bất tử.

T.B (tổng hợp)

Nằm cách thủ đô Baku của Azerbaijan khoảng 60 km về phía Tây Nam, cảnh quan văn hóa nghệ thuật khắc đá Gobustan là một trong những di sản khảo cổ đặc sắc nhất vùng Kavkaz. Khu vực này nổi tiếng với hơn 6.000 bức chạm khắc trên đá, có niên đại trải dài từ khoảng 40.000 năm trước đến thời Trung cổ, tạo nên một “bảo tàng ngoài trời” khổng lồ về đời sống và tư duy của con người cổ đại.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Những hình khắc tại Gobustan vô cùng đa dạng: từ cảnh săn bắn, khiêu vũ, chèo thuyền cho đến hình ảnh động vật như bò rừng, hươu, ngựa và thậm chí cả sư tử. Điều đặc biệt là nhiều bức khắc thể hiện các nhóm người đang nhảy múa trong nghi lễ tập thể, cho thấy đời sống tinh thần phong phú và sự gắn kết cộng đồng từ thời tiền sử. Một số học giả còn cho rằng đây là những minh chứng sớm cho các hình thức âm nhạc và nghi lễ tôn giáo sơ khai.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ có nghệ thuật khắc đá, Gobustan còn nổi bật với các hiện tượng địa chất độc đáo như núi lửa bùn – Azerbaijan là một trong những quốc gia có số lượng núi bùn nhiều nhất thế giới. Sự kết hợp giữa di sản văn hóa và cảnh quan tự nhiên tạo nên một không gian vừa hoang sơ, vừa huyền bí, như thể thời gian đã ngưng đọng giữa những khối đá khổng lồ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một phát hiện thú vị khác tại Gobustan là “đá hát” – những phiến đá phát ra âm thanh như nhạc cụ khi bị gõ vào. Điều này làm dấy lên giả thuyết rằng con người cổ đại có thể đã sử dụng chúng trong các nghi lễ hoặc hoạt động nghệ thuật, biến nơi đây thành một trung tâm văn hóa sơ khai độc đáo.

Năm 2007, Gobustan chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nhấn mạnh giá trị toàn cầu của khu vực này trong việc nghiên cứu lịch sử tiến hóa của con người. Những hình khắc Gobustan không chỉ là nghệ thuật, mà còn là “ngôn ngữ” cổ xưa, ghi lại cách con người nhìn nhận thế giới, tương tác với thiên nhiên và xây dựng xã hội.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
Kho tri thức

Loạt di sản văn hóa thế giới tại Iran đang bị đe dọa bởi tên lửa Mỹ

Iran chính thức khiếu nại lên UNESCO về việc một di sản cổ kính bậc nhất về nền văn minh Ba Tư đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Chính phủ Iran tuyên bố đã chính thức thông báo với Tổng Giám đốc UNESCO về những thiệt hại nghiêm trọng đối với Cung điện Golestan. Cung điện này nằm ở phía Bắc Quảng trường Arag ở Tehran, là di tích lịch sử nổi tiếng nhất của Tehran và là Di sản Thế giới đầu tiên tại thủ đô Iran. Là cung điện hoàng gia của các triều đại Qajar và Pahlavi, Cung điện Golestan là minh chứng sống động cho gần năm thế kỷ lịch sử Iran.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khai quật tại Ả Rập Xê Út tiết lộ di sản 50.000 năm tuổi

Các hiện vật cổ đại, cấu trúc đá và con đường cổ xưa cho thấy lịch sử định cư và hoạt động lễ nghi lâu dài của khu vực.

Các nhà khảo cổ học ở Ả Rập Xê Út đã phát hiện ra những công cụ bằng đá cổ đại được cho là có niên đại lên đến 50.000 năm trong một cuộc khai quật quy mô lớn tại thị trấn Al Quraynah, nằm ở phía tây bắc Riyadh.
Phát hiện này được Ủy ban Di sản quốc gia Ả Rập Xê Út xác nhận.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Loài ốc sên đẹp nhất thế giới, được coi là di sản quốc gia

Ốc sên rừng Cuba (Polymita picta) nổi tiếng toàn cầu nhờ vẻ đẹp rực rỡ hiếm có và giá trị sinh học đặc biệt.

Loài ốc sên đẹp nhất thế giới. Ốc sên rừng Cuba gây ấn tượng mạnh với chiếc vỏ xoắn nhiều màu như vàng, đỏ, cam, xanh lá và trắng, sắp xếp thành các hoa văn tự nhiên sống động, khiến chúng thường được ví như “viên ngọc di động” của rừng nhiệt đới Cuba. Ảnh: Pinterest.
Loài đặc hữu chỉ có ở Cuba. Ốc sên rừng Cuba chỉ phân bố trong các khu rừng ẩm phía đông đảo Cuba, đặc biệt tại tỉnh Holguín và Guantánamo, không tồn tại tự nhiên ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Ảnh: Pinterest.
