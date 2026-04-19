40.000 năm trước, con người đã 'ghi nhật ký' lên đá như thế nào?

Nằm cách thủ đô Baku của Azerbaijan khoảng 60 km về phía Tây Nam, cảnh quan văn hóa nghệ thuật khắc đá Gobustan là một trong những di sản khảo cổ đặc sắc nhất vùng Kavkaz. Khu vực này nổi tiếng với hơn 6.000 bức chạm khắc trên đá, có niên đại trải dài từ khoảng 40.000 năm trước đến thời Trung cổ, tạo nên một “bảo tàng ngoài trời” khổng lồ về đời sống và tư duy của con người cổ đại.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Những hình khắc tại Gobustan vô cùng đa dạng: từ cảnh săn bắn, khiêu vũ, chèo thuyền cho đến hình ảnh động vật như bò rừng, hươu, ngựa và thậm chí cả sư tử. Điều đặc biệt là nhiều bức khắc thể hiện các nhóm người đang nhảy múa trong nghi lễ tập thể, cho thấy đời sống tinh thần phong phú và sự gắn kết cộng đồng từ thời tiền sử. Một số học giả còn cho rằng đây là những minh chứng sớm cho các hình thức âm nhạc và nghi lễ tôn giáo sơ khai.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ có nghệ thuật khắc đá, Gobustan còn nổi bật với các hiện tượng địa chất độc đáo như núi lửa bùn – Azerbaijan là một trong những quốc gia có số lượng núi bùn nhiều nhất thế giới. Sự kết hợp giữa di sản văn hóa và cảnh quan tự nhiên tạo nên một không gian vừa hoang sơ, vừa huyền bí, như thể thời gian đã ngưng đọng giữa những khối đá khổng lồ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một phát hiện thú vị khác tại Gobustan là “đá hát” – những phiến đá phát ra âm thanh như nhạc cụ khi bị gõ vào. Điều này làm dấy lên giả thuyết rằng con người cổ đại có thể đã sử dụng chúng trong các nghi lễ hoặc hoạt động nghệ thuật, biến nơi đây thành một trung tâm văn hóa sơ khai độc đáo.

Năm 2007, Gobustan chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nhấn mạnh giá trị toàn cầu của khu vực này trong việc nghiên cứu lịch sử tiến hóa của con người. Những hình khắc Gobustan không chỉ là nghệ thuật, mà còn là “ngôn ngữ” cổ xưa, ghi lại cách con người nhìn nhận thế giới, tương tác với thiên nhiên và xây dựng xã hội.