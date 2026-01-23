Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài ốc sên đẹp nhất thế giới, được coi là di sản quốc gia

Giải mã

Loài ốc sên đẹp nhất thế giới, được coi là di sản quốc gia

Ốc sên rừng Cuba (Polymita picta) nổi tiếng toàn cầu nhờ vẻ đẹp rực rỡ hiếm có và giá trị sinh học đặc biệt.

T.B (tổng hợp)
Loài ốc sên đẹp nhất thế giới. Ốc sên rừng Cuba gây ấn tượng mạnh với chiếc vỏ xoắn nhiều màu như vàng, đỏ, cam, xanh lá và trắng, sắp xếp thành các hoa văn tự nhiên sống động, khiến chúng thường được ví như “viên ngọc di động” của rừng nhiệt đới Cuba. Ảnh: Pinterest.
Loài ốc sên đẹp nhất thế giới. Ốc sên rừng Cuba gây ấn tượng mạnh với chiếc vỏ xoắn nhiều màu như vàng, đỏ, cam, xanh lá và trắng, sắp xếp thành các hoa văn tự nhiên sống động, khiến chúng thường được ví như “viên ngọc di động” của rừng nhiệt đới Cuba. Ảnh: Pinterest.
Loài đặc hữu chỉ có ở Cuba. Ốc sên rừng Cuba chỉ phân bố trong các khu rừng ẩm phía đông đảo Cuba, đặc biệt tại tỉnh Holguín và Guantánamo, không tồn tại tự nhiên ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Ảnh: Pinterest.
Loài đặc hữu chỉ có ở Cuba. Ốc sên rừng Cuba chỉ phân bố trong các khu rừng ẩm phía đông đảo Cuba, đặc biệt tại tỉnh Holguín và Guantánamo, không tồn tại tự nhiên ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc không phụ thuộc môi trường sống. Không giống nhiều loài ốc sên khác, màu vỏ của Polymita picta chủ yếu do di truyền quyết định, chứ không thay đổi theo độ ẩm, thức ăn hay ánh sáng môi trường xung quanh. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc không phụ thuộc môi trường sống. Không giống nhiều loài ốc sên khác, màu vỏ của Polymita picta chủ yếu do di truyền quyết định, chứ không thay đổi theo độ ẩm, thức ăn hay ánh sáng môi trường xung quanh. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn không phá hoại thực vật. Loài ốc sên này chủ yếu ăn nấm mốc, địa y và vi sinh vật trên bề mặt lá cây, giúp làm sạch hệ sinh thái rừng, không gây hại đáng kể cho cây cối. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn không phá hoại thực vật. Loài ốc sên này chủ yếu ăn nấm mốc, địa y và vi sinh vật trên bề mặt lá cây, giúp làm sạch hệ sinh thái rừng, không gây hại đáng kể cho cây cối. Ảnh: Pinterest.
Vai trò sinh thái quan trọng. Bằng việc kiểm soát sự phát triển của nấm và địa y, Polymita picta góp phần duy trì cân bằng vi sinh trong rừng, gián tiếp bảo vệ sức khỏe của thảm thực vật nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
Vai trò sinh thái quan trọng. Bằng việc kiểm soát sự phát triển của nấm và địa y, Polymita picta góp phần duy trì cân bằng vi sinh trong rừng, gián tiếp bảo vệ sức khỏe của thảm thực vật nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
Bị đe dọa bởi nạn buôn bán trái phép. Vẻ đẹp độc đáo khiến vỏ ốc Polymita picta từng bị săn lùng làm đồ trang sức và quà lưu niệm, dẫn đến suy giảm nghiêm trọng quần thể trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Bị đe dọa bởi nạn buôn bán trái phép. Vẻ đẹp độc đáo khiến vỏ ốc Polymita picta từng bị săn lùng làm đồ trang sức và quà lưu niệm, dẫn đến suy giảm nghiêm trọng quần thể trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Chính phủ Cuba đã ban hành luật cấm thu thập, mua bán và xuất khẩu loài ốc sên này, coi đây là một phần di sản sinh học quốc gia cần được bảo tồn. Ảnh: Pinterest.
Được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Chính phủ Cuba đã ban hành luật cấm thu thập, mua bán và xuất khẩu loài ốc sên này, coi đây là một phần di sản sinh học quốc gia cần được bảo tồn. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của bảo tồn thiên nhiên Cuba. Ngày nay, ốc sên rừng Cuba thường được nhắc đến trong các chiến dịch giáo dục môi trường tại Cuba, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị và sự mong manh của đa dạng sinh học đảo quốc. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của bảo tồn thiên nhiên Cuba. Ngày nay, ốc sên rừng Cuba thường được nhắc đến trong các chiến dịch giáo dục môi trường tại Cuba, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị và sự mong manh của đa dạng sinh học đảo quốc. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Ốc sên rừng Cuba #Di sản sinh học quốc gia #Vẻ đẹp tự nhiên đặc biệt #Vai trò sinh thái của ốc sên #Bảo vệ đa dạng sinh học Cuba #Nguy cơ buôn bán trái phép

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT