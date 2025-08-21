Hà Nội

Sống Khỏe

4 món ăn quen thuộc nhưng tiềm ẩn độc tố, chế biến sai có thể gây ngộ độc

Nhiều thực phẩm quen thuộc chứa độc tố tự nhiên. Nếu chế biến sai cách, chúng có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Giang Thu

Trong bữa ăn hằng ngày, nhiều thực phẩm quen thuộc tưởng chừng vô hại lại ẩn chứa những chất độc tự nhiên mà không phải ai cũng biết. Khi chế biến hoặc sử dụng sai cách, chúng có thể gây ra các triệu chứng từ nhẹ như chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, đến những trường hợp nghiêm trọng như co giật, hôn mê, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Dưới đây là 4 loại thực phẩm điển hình chứa “chất độc tự nhiên” mà người dân cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng:

Măng tươi – chứa cyanide cực độc

Măng tươi là món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, đặc biệt phổ biến vào mùa mưa với các món canh, xào hay luộc. Tuy nhiên, ít người biết rằng loại thực phẩm này chứa nhiều cyanide, hợp chất khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành acid cyanhydric (HCN) – một chất cực độc có thể gây tử vong nếu hấp thụ vượt ngưỡng an toàn.

624add9be2716a2f3360.jpg
Ảnh minh họa

Theo chuyên gia, một người trưởng thành nặng khoảng 50kg chỉ cần hấp thụ 50mg HCN đã có thể đối mặt với nguy cơ tử vong. Triệu chứng ngộ độc có thể xuất hiện chỉ sau 5–30 phút, từ đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở đến các biểu hiện nặng hơn như co giật, hôn mê, ngừng thở.

Cách an toàn: Để loại bỏ độc tố, măng tươi cần được luộc kỹ nhiều lần, thay nước liên tục trước khi chế biến. Ngoài ra, bạn nên cắt bỏ phần măng già, ngâm nước khoảng 30 phút để giảm bớt lượng cyanide hòa tan, đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Cà chua xanh – tiềm ẩn tomatidine

Cà chua xanh thường được dùng để muối chua, xào, nấu canh hoặc ăn kèm trong một số món đặc sản. Tuy nhiên, loại thực phẩm này chứa một lượng lớn tomatidine, hợp chất độc có thể lên tới 58mg/100g. Khi tiêu thụ, tomatidine có thể gây chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, chảy nhiều nước dãi, thậm chí đe dọa tính mạng nếu ăn quá nhiều và không được cấp cứu kịp thời.

f1af13b1105b9805c14a.jpg
Ảnh minh họa

Cách an toàn: Nên dùng cà chua chín đỏ, loại bỏ hạt và phần xanh để giảm độc tố. Tránh sử dụng cà chua xanh sống hoặc muối chua quá sớm, đặc biệt với trẻ nhỏ, người già và những người có dạ dày nhạy cảm.

Củ sắn (khoai mì) – nguy cơ từ vỏ và xơ

Củ sắn là món ăn phổ biến, đặc biệt ở nông thôn, dùng trong nhiều món luộc, xào hoặc nấu canh. Tuy nhiên, vỏ và xơ của sắn chứa heterosid, có thể thủy phân thành acid cyanhydric, là chất độc gây ngộ độc nghiêm trọng.

Nếu chế biến sai cách, người ăn có thể gặp các triệu chứng nhẹ như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt, nặng hơn là co giật, giãn đồng tử, suy hô hấp cấp, hôn mê và tử vong.

Cách an toàn: Trước khi chế biến, gọt sạch vỏ, cắt nhỏ, ngâm sắn trong nước nhiều giờ và luộc chín kỹ. Tuyệt đối không ăn sắn sống, kể cả sắn lát mỏng hay sấy khô, vì lượng độc tố vẫn còn tồn tại.

Khoai tây mọc mầm – tích tụ solanine độc hại

Khoai tây là nguồn tinh bột và dinh dưỡng quan trọng, nhưng khi để lâu và mọc mầm, chúng tích tụ solanine và chaconine – hai alkaloid cực độc. Trong khoai tây bình thường, hàm lượng solanine khoảng 10mg/100g, không đáng lo. Nhưng khi mọc mầm, hàm lượng này tăng gấp nhiều lần, tập trung chủ yếu ở phần vỏ có màu xanh hoặc tím.

Ngộ độc từ khoai tây mọc mầm có thể gây khô cổ họng, đau bụng, tiêu chảy, tê lưỡi, chóng mặt, và trong trường hợp nặng, dẫn đến sốt cao, co giật, suy hô hấp, hôn mê.

khoai-tay-moc-mam.jpg
Ảnh minh họa

Cách an toàn: Tuyệt đối không sử dụng khoai tây đã mọc mầm. Khi mua khoai, chọn củ chắc, không có vết xanh hay mầm, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Nếu phát hiện mầm, nên cắt bỏ hoàn toàn phần mầm và vỏ xanh, hoặc tốt nhất là bỏ cả củ.

Thực phẩm dù quen thuộc cũng có thể trở thành “chất độc” nếu không biết cách sơ chế. Việc lựa chọn nguyên liệu tươi, chế biến đúng quy trình và nấu chín kỹ là biện pháp quan trọng để phòng ngừa ngộ độc.

Ngoài ra, người tiêu dùng nên tìm hiểu đặc tính từng loại thực phẩm, kết hợp chế biến đa dạng, ăn chín uống sôi, để vừa tận hưởng hương vị, vừa bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Một chút cẩn trọng trong cách chế biến sẽ giúp các món ăn dân dã trở nên vừa ngon vừa an toàn.

Sống Khỏe

Loại quả ngọt ngào, hỗ trợ kiểm soát đường máu

Không chỉ ngon và dễ tìm, chuối còn là thực phẩm giúp kiểm soát đường máu. Thêm chuối vào thực đơn mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Vị ngọt tự nhiên nhưng “thân thiện” với đường huyết

Theo chuyên trang Healthline (Mỹ), chuối chứa hàm lượng chất xơ hòa tan dồi dào. Khi đi vào đường ruột, chất xơ này tạo thành một lớp gel, giúp làm chậm quá trình phân giải và hấp thụ đường. Nhờ vậy, sau bữa ăn, lượng đường máu không tăng vọt mà được duy trì ở mức ổn định.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thực phẩm hỗ trợ tăng cường đề kháng

Sức đề kháng không chỉ giúp cơ thể đối phó với các mầm bệnh mà còn hỗ trợ phục hồi nhanh chóng sau bệnh, giảm thiểu tác động của bệnh tật lên cơ thể.

Sức đề kháng không chỉ giúp cơ thể đối phó với các mầm bệnh mà còn hỗ trợ phục hồi nhanh chóng sau bệnh, giảm thiểu tác động của bệnh tật lên cơ thể. Do đó, duy trì sức đề kháng khỏe mạnh là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Khi hệ miễn dịch suy yếu, cơ thể mất khả năng bảo vệ hiệu quả, từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh và gặp các biến chứng nghiêm trọng. Dưới đây là những thực phẩm hỗ trợ tăng cường đề kháng cho cơ thể:

Xem chi tiết

Sống Khỏe

5 thực phẩm “vàng” giúp dưỡng phổi, giảm khô hanh đầu mùa thu

Khi mùa thu gõ cửa, cơ thể dễ bị khô, ho, dị ứng. Bổ sung các thực phẩm dưỡng âm, làm ẩm phổi sẽ giúp giảm tình trạng này, đồng thời tăng sức đề kháng tự nhiên.

Khi mùa thu gõ cửa, không chỉ tiết trời se lạnh mà không khí hanh khô còn ảnh hưởng trực tiếp đến phổi, da và đường tiêu hóa. Đông y cho rằng, chăm sóc phổi ngay từ đầu mùa sẽ giúp giảm ho, dị ứng và giữ cơ thể cân bằng âm dương.

Thực phẩm dưỡng âm, làm ẩm phổi là “vũ khí” đắc lực để bạn vượt qua những ngày hanh khô một cách khỏe mạnh, đồng thời tăng sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể.

Xem chi tiết

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan

Gan có vai trò thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để duy trì sức khỏe con người. Nhận biết triệu chứng ở giai đoạn sớm có thể giúp chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Lợi ích của sò huyết

Lợi ích của sò huyết

Sò huyết còn gọi là sò trứng hay sò tròn, chứa nhiều chất dinh dưỡng với nguồn chất đạm phong phú, ít mỡ, nhiều chất khoáng… rất tốt cho sức khỏe.

