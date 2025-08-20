Hà Nội

Sống Khỏe

Loại quả ngọt ngào, hỗ trợ kiểm soát đường máu

Không chỉ ngon và dễ tìm, chuối còn là thực phẩm giúp kiểm soát đường máu. Thêm chuối vào thực đơn mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giang Thu

Vị ngọt tự nhiên nhưng “thân thiện” với đường huyết

Theo chuyên trang Healthline (Mỹ), chuối chứa hàm lượng chất xơ hòa tan dồi dào. Khi đi vào đường ruột, chất xơ này tạo thành một lớp gel, giúp làm chậm quá trình phân giải và hấp thụ đường. Nhờ vậy, sau bữa ăn, lượng đường máu không tăng vọt mà được duy trì ở mức ổn định.

009a0b4a5f90d7ce8e81.jpg

Không chỉ vậy, chất xơ trong chuối còn góp phần cải thiện độ nhạy insulin – yếu tố then chốt trong việc phòng ngừa và kiểm soát tiểu đường. Ngoài ra, chuối giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, từ đó hỗ trợ tiêu hóa và điều hòa đường huyết một cách tự nhiên.

Một nghiên cứu công bố năm 2021 cho thấy, chỉ số đường huyết (GI) của chuối tươi chỉ ở mức 47 – được xếp vào nhóm thấp. Điều này đồng nghĩa, việc ăn chuối sẽ không gây tăng đường huyết đột ngột như nhiều người vẫn nghĩ.

Hơn cả kiểm soát đường huyết, chuối mang lại nhiều lợi ích khác

Chuối không chỉ đơn thuần là món trái cây ăn vặt dễ tìm. Thêm chuối vào thực đơn mỗi ngày còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe quan trọng.

Tốt cho tim mạch

Chuối là nguồn cung cấp kali tuyệt vời. Một quả chuối trung bình có thể đáp ứng khoảng 10% nhu cầu kali hằng ngày. Đây là khoáng chất cần thiết cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt trong việc kiểm soát huyết áp.

Một nghiên cứu năm 2021 chỉ ra, những người bổ sung hơn 3.000 mg kali mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 25%. Không chỉ kali, chuối còn giàu magie – khoáng chất giúp giảm huyết áp cao và hạn chế rối loạn mỡ máu.

48d7d251808b08d5519a.jpg
Ảnh minh họa

Hỗ trợ chức năng thận

Kali trong chuối cũng có vai trò quan trọng với sức khỏe thận. Một nghiên cứu năm 2019 thực hiện trên hơn 5.000 người mắc bệnh thận mạn giai đoạn đầu cho thấy, chế độ ăn giàu kali giúp giảm huyết áp và làm chậm tiến triển của bệnh.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng khuyến cáo: với bệnh nhân thận mạn giai đoạn cuối hoặc đang chạy thận nhân tạo, việc ăn nhiều chuối có thể làm tăng gánh nặng cho thận. Trường hợp này cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Cải thiện tiêu hóa

Chuối chứa pectin – loại chất xơ có thể nuôi dưỡng lợi khuẩn, giảm táo bón và tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Một số nghiên cứu còn cho thấy pectin trong chuối có thể góp phần bảo vệ ruột và ngăn ngừa ung thư đại tràng.

308d6ea5277faf21f66e.jpg
Không chỉ ngon miệng, chuối còn là “trợ thủ” kiểm soát đường huyết. Ảnh Shutterstock

Với vị ngọt tự nhiên, chỉ số đường huyết thấp, chuối xứng đáng có mặt trong chế độ ăn hằng ngày của cả người khỏe mạnh lẫn người cần kiểm soát đường máu.

Đừng vội e ngại vị ngọt của chuối. Ăn chuối đúng cách không chỉ không làm tăng đường huyết mà còn giúp bảo vệ tim mạch, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ sức khỏe thận. Tuy nhiên, với người mắc bệnh thận giai đoạn cuối, việc bổ sung chuối cần có sự tư vấn của bác sĩ để đảm bảo an toàn.

