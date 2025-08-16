Sức đề kháng không chỉ giúp cơ thể đối phó với các mầm bệnh mà còn hỗ trợ phục hồi nhanh chóng sau bệnh, giảm thiểu tác động của bệnh tật lên cơ thể.

Sức đề kháng không chỉ giúp cơ thể đối phó với các mầm bệnh mà còn hỗ trợ phục hồi nhanh chóng sau bệnh, giảm thiểu tác động của bệnh tật lên cơ thể. Do đó, duy trì sức đề kháng khỏe mạnh là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Khi hệ miễn dịch suy yếu, cơ thể mất khả năng bảo vệ hiệu quả, từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh và gặp các biến chứng nghiêm trọng. Dưới đây là những thực phẩm hỗ trợ tăng cường đề kháng cho cơ thể:

Sữa chua

Sữa chua là nguồn cung cấp dồi dào probiotics - những vi khuẩn sống rất cần cho sức khỏe đường ruột và hệ miễn dịch. Khi đường ruột khỏe mạnh, khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh từ virus sẽ được tăng cường. Vì vậy, chúng ta nên bổ sung sữa chua vào chế độ ăn để củng cố sức đề kháng và giảm nguy cơ nhiễm bệnh.

Trái cây họ cam, quýt

Trái cây họ cam, quýt như cam, chanh, quýt,... là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho cơ thể. Vitamin C có tác dụng cải thiện chức năng của hệ miễn dịch, giúp làm giảm triệu chứng cảm lạnh thông thường. Ngoài ra, vitamin C còn thúc đẩy sản xuất interferon – một loại protein có tác dụng chống lại mầm bệnh. Vì vậy, khi tìm hiểu nên ăn gì để tăng sức đề kháng thì các loại trái cây họ cam, quýt luôn được nhắc đến hàng đầu.

Đu đủ

Đu đủ chứa nhiều vitamin C, đặc biệt là enzyme papain có tác dụng chống viêm. Ngoài ra, đu đủ còn là nguồn cung cấp kali, vitamin B, acid folic,... có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là thực phẩm cung cấp một lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, đặc biệt là vitamin E, magie, mangan, chất xơ. Vitamin E là vitamin tan trong dầu, vì vậy sự hấp thu cần có mặt chất béo. Do đó, hạnh nhân là thực phẩm cung cấp nguồn vitamin E hoàn hảo nhờ hàm lượng chất béo cao và nhiều vitamin tốt cho sức khỏe.

Quả kiwi - Ảnh nguồn internet

Quả kiwi

Quả kiwi chứa nhiều vitamin A, E, C,... là những vitamin giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Một quả kiwi mỗi ngày đủ để đáp ứng nhu cầu vitamin C theo khuyến nghị. Bên cạnh đó, quả kiwi còn chứa nhiều chất xơ, kali tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch.

Cải bó xôi

Cải bó xôi chính là câu trả lời nhờ chứa hàm lượng chất dinh dưỡng thiết yếu cao và các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, flavonoid, carotenoid. Theo một số nghiên cứu, thành phần flavonoid trong cải bó xôi có tác dụng phòng ngừa cảm lạnh thông thường ở người lớn.

Táo

Táo chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng với cơ thể như vitamin A, B, C, kali, acid folic, ... Trong đó, vitamin C có khả năng chống lại bệnh cúm hiệu quả. Táo có thể sử dụng để ăn trực tiếp hoặc ép nước uống,... đều rất tốt cho hệ miễn dịch.

Ớt chuông đỏ

Ăn gì để tăng sức đề kháng đó chính là ớt chuông đỏ, vì loại thực phẩm này chứa lượng vitamin C rất dồi dào. Theo các nghiên cứu, lượng vitamin C trong ớt chuông đỏ cao gấp 2 lần trong các loại trái cây họ cam, quýt. Không chỉ vậy, ớt chuông đỏ giàu beta caroten có tác dụng tăng cường miễn dịch và tăng sức dẻo dai cho làn da.

Tỏi

Không chỉ được dùng như một gia vị thông dụng trong chế biến món ăn, tỏi còn được sử dụng để ngăn ngừa cảm cúm, viêm đường hô hấp, giảm mỡ máu, hạ huyết áp,... Trong tỏi chứa nhiều iod và tinh dầu có tác dụng chống viêm, diệt khuẩn hiệu quả.

Ngoài ra, tỏi chứa hàm lượng cao vitamin A, D, B, C,... và các khoáng chất thiết yếu khác.

Gừng, nghệ, cam, chanh... giúp chống viêm và tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Gừng

Tương tự tỏi, gừng vừa là một gia vị trong nấu ăn, vừa được sử dụng như một vị thuốc. Gừng có công dụng làm dịu họng, giảm viêm, buồn nôn và đau, làm chậm quá trình sản xuất cholesterol.

Nghệ

Nghệ có chứa curcumin, một hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh có tác dụng hỗ trợ chức năng miễn dịch. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, curcumin có thể điều chỉnh hoạt động của tế bào T, tế bào B và tế bào tiêu diệt tự nhiên.

Trà xanh

Trà xanh là thực phẩm không thể không nhắc đến khi tìm hiểu về vấn đề ăn uống gì để tăng sức đề kháng. Trà xanh có chứa flavonoid làm giảm nguy cơ cảm lạnh thông thường. Theo các nghiên cứu, tiêu thụ những thực phẩm giàu flavonoid sẽ làm giảm nguy cơ bị nhiễm khuẩn hô hấp so với những người không sử dụng.

Tuy nhiên không nên sử dụng quá nhiều hoặc dùng vào buổi tối vì đối với cơ địa đặc biệt khó ngủ dễ gây nên tình trạng mất ngủ.

Khoai lang

Khoai lang là một thực phẩm tăng sức đề kháng có hàm lượng beta carotene cao. Beta carotene chính là tiền chất của vitamin A, giúp làn da khỏe mạnh, bảo vệ da khỏi các tổn thương từ tia cực tím.

Cá béo

Nên ăn gì để tăng sức đề kháng thì cá béo là lựa chọn không thể thiếu trong chế độ ăn hằng ngày. Các loại cá béo như cá ngừ, cá hồi, cá thu,... là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào. Bổ sung omega-3 có thể làm giảm nguy cơ mắc viêm khớp dạng thấp.

Thịt bò

Hàm lượng protein và vitamin B6 trong thịt bò tương đối cao, 100g thịt bò có thể tạo ra 22g protein. Vì vậy, thịt bò là thực phẩm được lựa chọn khi tìm hiểu ăn gì tăng sức đề kháng cho trẻ và người lớn. Ngoài ra, thịt bò giàu kẽm và các khoáng chất thiết yếu khác, giúp tăng cường quá trình tổng hợp protein, tăng cường sức đề kháng.

Mật ong và đông trùng hạ thảo

Sự kết hợp của mật ong và đông trùng hạ thảo là “cặp bài trùng” giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể tự nhiên một cách hiệu quả. Đông trùng hạ thảo có chứa rất nhiều các axit amin, protein,... tốt cho sức khỏe. Mật ong có tác dụng chống viêm, tăng cường quá trình trao đổi chất, đào thải độc tố, kháng khuẩn, khám viêm, tiêu diệt virus, vi khuẩn gây bệnh,...

Sự kết hợp của 2 thực phẩm này sẽ tạo ra bài thuốc tự nhiên vô cùng tốt, bổ trợ lẫn nhau, giúp tiêu diệt các vi khuẩn, virus gây bệnh, đồng thời giúp bồi bổ cơ thể, làm tăng cường sức đề kháng, bảo vệ hệ miễn dịch mạnh mẽ, chống lại bệnh tật.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, để có sức khỏe và hệ miễn dịch tốt, mọi người nên ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đa dạng các loại thực phẩm. Đồng thời bổ sung nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa để tăng cường hệ miễn dịch.