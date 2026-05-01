3 nhóm thực phẩm quen thuộc có thể gây hại nếu dùng sai cách

Bảo quản sai, chọn nhầm hàng kém chất lượng hoặc sử dụng quá lâu có thể khiến các thực phẩm quen thuộc mất an toàn, thậm chí gây hại cho cơ thể.

Thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh sai cách

Tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm, nhưng nếu sử dụng không đúng, thực phẩm vẫn có thể nhiễm khuẩn hoặc giảm chất lượng.

Trứng: Nên để sâu trong ngăn mát, tránh vị trí cửa tủ (nhiệt độ không ổn định) để hạn chế vi khuẩn xâm nhập.

Chuối: Không phù hợp bảo quản lạnh lâu vì dễ bị thâm và thay đổi cấu trúc, nên để ngoài và dùng sớm.

Dưa hấu: Sau khi cắt cần bọc kín, bảo quản ngăn mát và dùng trong 2–3 ngày để tránh nhiễm khuẩn.

Tỏi: Nên để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm để hạn chế nấm mốc.

Đậu phụ bổ dưỡng nhưng cần biết cách lựa chọn

Đậu phụ – bổ dưỡng nhưng cần chọn đúng

Đậu phụ là nguồn đạm thực vật tốt, dễ tiêu hóa và phù hợp với nhiều chế độ ăn. Tuy nhiên, nếu chọn phải sản phẩm kém chất lượng hoặc bảo quản không đúng, có thể gây hại:

Đậu phụ trắng bất thường có thể qua xử lý không phù hợp.

Kết cấu quá mềm, nhiều nước là đậu phụ dễ nhiễm khuẩn.

Đậu phụ có mùi chua có thể là đậu phụ đã hư.

Bề mặt nhiều lỗ bất thường là đậu phụ có chất lượng không đảm bảo.

Nên chọn đậu phụ có màu trắng ngà, mùi nhẹ, độ đàn hồi tự nhiên và sử dụng trong ngày.

Thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc

Đây mới là nhóm nguy cơ thực sự nếu sử dụng thường xuyên:

Giá đỗ không rõ nguồn gốc, có thể tồn dư hóa chất kích thích tăng trưởng.

Thịt bảo quản không đúng, dễ nhiễm khuẩn, biến chất nếu để lâu.

Thực phẩm không rõ xuất xứ, khó kiểm soát an toàn.

Để đảm bảo an toàn, nguyên tắc quan trọng khi sử dụng thực phẩm là ưu tiên thực phẩm tươi, nguồn gốc rõ ràng, hạn chế đồ chế biến sẵn.

BS Đinh Minh Trí (Đại học Y dược TP HCM)

