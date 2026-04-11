Thịt gà - 'siêu thực phẩm' giúp tim khỏe, mắt sáng, xương chắc

Giàu protein, ít chất béo xấu, thịt gà được đánh giá là nguồn dinh dưỡng lành mạnh, góp phần bảo vệ tim mạch, tăng cường thị lực và hỗ trợ sức khỏe toàn diện.

Thịt gà được đánh giá là một trong những nguồn cung cấp protein lành mạnh nhất với sức khỏe, ít cholesterol hơn hẳn các loại thịt đỏ, như thịt lợn, thịt bò, từ đó giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Bên cạnh đó, phần lớn thành phần chất béo không bão hòa trong thịt gia cầm được đánh giá là tốt cho sức khỏe.

Thịt gà cung cấp lượng lớn protein, đây là nhóm chất chính tạo thành cấu trúc của tế bào và ảnh hưởng đến sự phát triển về cân nặng, chiều cao và trí não con người. Ngoài ra, thịt gà chứa ít chất béo, trong lượng chất béo đó lại chứa hàm lượng omega 3 cao, rất tốt cho sức khỏe.

Trong thịt gà chứa nhiều vitamin A, E, C, B1, B2, PP và các muối khoáng canxi, phốt-pho, sắt, nên có tác dụng bổ sung chất dinh dưỡng, hỗ trợ cơ thể chống ung thư hiệu quả.

Hàm lượng beta-carotene, lycopene, retinol, alpha cao, trong thịt gà đều bắt nguồn từ vitamin A có tác dụng tăng cường thị lực. Những người thường xuyên làm việc với máy tính, hay tài xế cũng nên bổ sung thịt gà trong bữa ăn để hạn chế mỏi mắt, mờ mắt, đồng thời giúp tăng độ tập trung khi làm việc.

Do vậy, việc tăng sử dụng thịt gà trong bữa ăn vừa đem lại nguồn dinh dưỡng đầy đủ cho sức khỏe vừa đảm bảo nguồn cung phong phú, an toàn:

Giúp xương chắc khỏe

Canxi và vitamin D là những yếu tố quan trọng cho xương, nhưng protein mới là thành phần cốt lõi giúp duy trì mật độ xương và khối cơ.

Thịt gà là nguồn đạm sạch, dễ hấp thu, giúp cơ thể tái tạo mô xương và duy trì sức mạnh hệ vận động. Khi được bổ sung đều đặn trong chế độ ăn giàu dinh dưỡng, protein từ thịt gà góp phần giảm nguy cơ loãng xương và suy yếu cơ theo tuổi.

Củng cố sức khỏe tim mạch

Thịt gà, đặc biệt phần thịt nạc là nguồn protein phù hợp trong chế độ ăn hỗ trợ tim mạch.

Khi sử dụng cân đối cùng các nguồn đạm khác như thịt đỏ, cá, trứng… và kết hợp với chất béo tốt (dầu olive, mỡ cá, các loại hạt), thịt gà giúp cung cấp năng lượng ổn định và hỗ trợ chuyển hóa lipid hiệu quả hơn.

Hỗ trợ sức khỏe sinh sản

Thịt gà cung cấp protein, kẽm và vitamin nhóm B – những dưỡng chất cần thiết cho quá trình sản xuất hormone và duy trì chức năng sinh sản.

Khi nằm trong chế độ ăn đủ đạm từ nhiều nguồn (gà, bò, cá, trứng), kết hợp chất béo lành mạnh và hạn chế đường, thực phẩm công nghiệp, cơ thể sẽ duy trì được nền tảng nội tiết ổn định hơn.

Góp phần giảm nguy cơ bệnh mạn tính

Không có thực phẩm đơn lẻ nào quyết định sức khỏe, mà là tổng thể chế độ ăn.

Thịt gà là nguồn đạm ít chế biến, dễ tiêu hóa, có thể được sử dụng linh hoạt cùng các nguồn thực phẩm tự nhiên khác.

Khi ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế đồ đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn và đường tinh luyện, cơ thể sẽ giảm gánh nặng chuyển hóa và nguy cơ các bệnh mạn tính như tim mạch, rối loạn mỡ máu hay tiểu đường.

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Thịt gà cung cấp một lượng vitamin A và các vi chất như kẽm, góp phần duy trì chức năng thị giác.

Những dưỡng chất này hỗ trợ hoạt động của võng mạc và giúp mắt thích nghi tốt hơn trong môi trường ánh sáng thay đổi. Khi kết hợp với chế độ ăn đa dạng, giàu rau xanh và chất béo tốt, thị lực sẽ được duy trì ổn định và lâu dài.

BS Minh Trí (Hội Tim mạch Việt Nam)

