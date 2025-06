3 năm nhận 4 quyết định xử phạt, Công Nghệ Mới năng lực ra sao?

Liên tiếp nhận quyết định xử lý vi phạm

Như Báo TTCS đã thông tin, ngày 30/5/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn ra Quyết định số 352/QĐ-QLDA, Quyết định Xử phạt vi phạm hợp đồng gói thầu TV08: Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa rạch Nhum (lần 2) vì đã có hành vi vi phạm nội dung tại khoản 26.4 Điều 26 Hợp đồng số 848/2024/HĐ-QLDA ngày 19/12/2024, cụ thể: Nhà thầu bố trí nhân sự không đúng thành phần khi tham gia giám sát các nội dung công việc xây dựng tại công trường hoặc bố trí không đủ nhân sự theo tiến độ thi công hoặc nhân sự phụ trách công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng thường xuyên vắng mặt khi công trường đang diễn ra hoạt động xây dựng và chủ đầu tư nhắc nhở quá 2 lần phạt 5% giá trị hợp đồng cho mỗi lần vi phạm. Đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Công nghệ mới (Công Nghệ Mới)

Quyết định xử phạt số 352/QĐ-QLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn. Nguồn MSC

Trước đó, ngày 9/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn đã có Quyết định số 204/QĐ-QLDA xử phạt vi phạm hợp đồng (Quyết định số 352/QĐ-QLDA là Quyết định lần 2). Số tiền phạt là 549.361.600 x 5% = 27.468.080 đồng (Hai mươi bảy triệu, bốn trăm sáu mươi tám ngàn, không trăm tám mươi đồng).

Đây không phải lần đầu nhà thầu này mất uy tín trước các chủ đầu tư.

Ngày 29/11/2024, nhà thầu tiếp tục nhận Quyết định số 1336/QĐ-SGTVT chấm dứt hợp đồng do Sở Giao thông Vận tải Long An ban hành. Theo đó: Chấm dứt hợp đồng gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới ĐT.822 đoạn từ Tân Mỹ đến Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, với các thông tin sau: Hợp đồng bị chấm dứt: Hợp đồng số 116/2024/HĐTV ngày 03/7/2024 giữa Ban quản lý dự án Công trình giao thông và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Công nghệ mới, gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới ĐT.822 đoạn từ Tân Mỹ đến Hiệp Hòa. Thời điểm chấm dứt hợp đồng: kể từ ngày 06/12/2024.

Lý do chấm dứt hợp đồng: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Công Nghệ Mới đã đề xuất nhân sự tham gia gói thầu có sử dụng tài liệu giả (nhân sự Nguyễn Đình Hòe, sinh ngày 05/8/1958, giả mạo giấy tờ, kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để được Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề số HNT-00169905 ngày 13/7/2023, dùng chứng chỉ hành nghề này để tham gia đấu thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới ĐT.822 đoạn từ Tân Mỹ đến Hiệp Hòa; hiện nay đã bị Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam thu hồi chứng chỉ hành nghề số HNT-00169905 ngày 13/7/2023), vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. UBND tỉnh Long An đã không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu tại công văn số 12462/UBND-KTTC ngày 29/11/2024.

Một phần Quyết định số 1336/QĐ-SGTVT chấm dứt hợp đồng do Sở Giao thông Vận tải Long An. Nguồn MSC

Trước đó, ngày 5/9/2023, Cục Đường bộ Việt Nam - Ban quản lý dự án 8 đã ra Quyết định số 1905/QĐ-BQLDA8 về việc chấm dứt hợp đồng và xử lý vi phạm với nhà thầu thực hiện gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Công trình: Sửa chữa lề, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km31+800- Km32+720, Km34 -Km34+773, Km39+700- Km40+376, Km68-Km75, Quốc lộ 54, tỉnh Vĩnh Long với lý do trong quá trình triển khai dự án Chủ đầu tư đã nhiều lần nhắc nhở, phê bình nhà thầu về việc không bố trí nhân sự theo hợp đồng, cụ thể: Văn bản số 1204/BQLDA8-ĐHDA2 ngày 09/06/2023; Văn bản số 1288/BQLDA8-ĐHDA2 ngày 23/06/2023; Văn bản số 1391/BQLDA8-ĐHDA2 ngày 07/07/2023; Văn bản số 1425/BQLDA8-ĐHDA2 ngày 12/07/2023 làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng công trình.

Và hình thức xử lý nhà thầu nêu rõ: Nhà thầu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Công Nghệ Mới không được quyền ký hợp đồng các dự án do Ban QLDA 8 làm Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư trong thời hạn 03 năm kể từ ngày thanh lý hợp đồng theo quy định tại hợp đồng số 487/2023/HĐTV/QL54-VL ngày 12/05/2023.

Nhà thầu không đáp ứng uy tín do không hoàn thành hợp đồng, thời gian đánh giá là 03 năm kể từ ngày văn bản 5955/CĐBVN-CCĐT được ký ban hành đối với các dự án do Cục ĐBVN là Cấp quyết định đầu tư. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Công Nghệ Mới bị xử phạt kinh tế với mức 05% giá trị hợp đồng với giá trị là 12.404.126 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu, bốn trăm lẻ tư nghìn, một trăm hai mươi sáu đồng), nhà thầu thực hiện nộp phạt chậm nhất vào ngày 02/10/2023.

Có thể thấy trong vòng 3 năm (2023- 2025), Công Nghệ Mới đã liên tiếp nhận 4 Quyết định xử lý vi phạm, thậm chí từng bị cấm thầu 3 năm đối với các dự án do Ban QLDA 8 làm Chủ đầu tư/đại diện Chủ đầu tư...

Các nhà thầu mà bị cấm đấu thầu và thường xuyên bị xử phạt, theo luật sẽ như thế nào?

Việc không tuân thủ quy định về bố trí nhân sự theo HSDT/hợp đồng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng, tiến độ công tác giám sát thi công xây dựng. Do đó, vấn đề đặt ra là nhà thầu Công ty TNHH TMDV Xây dựng Công Nghệ Mới đã bị nhiều chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng do không tuân thủ quy định về bố trí nhân sự theo HSDT hoặc cố tình sử dụng tài liệu giả mạo để tham dự thầu nhưng vẫn tiếp tục tham dự và vẫn được xét trúng nhiều gói thầu khác sau thời gian bị chấm dứt hợp đồng.

Vậy, các nhà thầu mà bị cấm đấu thầu và thường xuyên bị xử phạt/vi phạm/chấm dứt hợp đồng thì như thế nào?

Theo ý kiến của Luật sư Nguyễn Thị Hương (Công ty luật Trọng Pháp), vấn đề này do quy định hiện tại của Luật đấu thầu còn thoáng, nhà thầu vẫn đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu và nhà thầu vẫn tiếp tục được đánh giá đáp ứng tư cách hợp lệ, cụ thể:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, một trong các điều kiện chứng minh nhà thầu có tư cách hợp lệ là: “Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật này”. Tại khoản 3 Điều 87 của Luật đấu thầu 22/2023/QH15 quy định: “3. Thẩm quyền quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu được quy định như sau: a) Người có thẩm quyền cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự án đầu tư kinh doanh, dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của mình; b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương; c) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Bộ và trên phạm vi toàn quốc”.

Theo đó, tuy nhà thầu đã bị nhiều Chủ đầu tư ra quyết định vi phạm, chấm dứt hợp đồng tuy nhiên chỉ có thẩm quyền cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự án đầu tư kinh doanh, dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của mình, còn đối với các dự án ngoài phạm vi quản lý của mình thì nhà thầu vẫn có quyền tham dự và được đánh giá là hợp lệ. Nhà thầu chỉ không đảm bảo tư cách hợp lệ khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên phạm vi toàn quốc.

Điều này lý giải vì sao nhà thầu vẫn tiếp tục tham dự và được xét đảm bảo tư cách hợp lệ và vẫn trúng thầu là theo các quy định trên. Cần có thêm quy định xử phạt/xử lý trong Luật đấu thầu mang tính thiết thực, tính răn đe đối với các nhà thầu tham dự thầu cố tình với giá cạnh tranh so với giá gói thầu được duyệt nhằm trúng thầu, sau đó khi ký kết hợp đồng thì không bố trí đúng/đủ nhân sự theo E-HSDT, tuy các chủ đầu tư gặp trường hợp này đã căn cứ quy định xử phạt vi phạm/chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu nhưng hệ lụy để lại là Chủ đầu tư phải lập lại dự toán gói thầu, tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị Tư vấn giám sát mới, theo đó, dự án/công trình sẽ không có đơn vị giám sát thi công dẫn đến phải tạm dừng, điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng/tiến độ dự án và ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân đang nóng lên từng ngày theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các sở ban ngành có liên quan đối với vốn đầu tư công.

Năng lực nhà thầu

Công Nghệ Mới có địa chỉ tại KP 1 phường Tân Thới nhất, quận 12, TP HCM; thành lập năm 2009 với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Lê Huỳnh Bửu Trân.

Nhà thầu Tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 8/2014 với số nhân viên đăng ký công khai trên muasamcong.mpi.gov.vn là 36 người. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 18/9/2024, Công Nghệ Mới có vốn điều lệ 2 tỷ đồng với 2 thành viên góp vốn là Lê Huỳnh Bửu Trân góp 1 tỷ đồng chiếm 50%; Lê Huỳnh Thái Bảo góp 1 tỷ đồng chiếm 50%. Cả 2 thành viên góp vốn đều có địa chỉ tại 136/9 KP1, đường TTN01, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM.

Từ năm 2014 đến nay (12/6/2025) nhà thầu được ghi nhận đã tham gia và trúng khoảng 353/554 gói thầu, trượt 173 gói, 2 gói chưa có kết quả, 8 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh hơn 200,925 tỷ đồng (có hơn 6,994 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 153,424 tỷ đồng và với vai trò liên danh hơn 47,5 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Nhà thầu tham gia dự thầu trên nhiều các tỉnh thành như: TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Kiên Giang, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Cà Mau, Bạc Liêu, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ...

Nhà thầu là khách hàng của một số đơn vị mời thầu như: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Tháp Việt (32/32 gói); Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Huyện Củ Chi (10/11 gói); Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 (11/11 gói); Khu quản lý giao thông đô thị số 3 (10/10 gói); Cục quản lý đường bộ IV (9/9 gói); Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng đô thị (9/9 gói), Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận Bình Tân (7/7 gói)...

Từ 1/1/2025 đến 13/6/2025, nhà thầu được ghi nhận trúng 21 gói thầu giám sát thi công, tư vấn giám sát trong đó có 1 gói được chỉ định thầu, cụ thể:

Ngày 6/6, Bệnh Viện Quận Bình Tân chỉ định thầu rút gọn gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công Nghệ Mới trúng thầu với giá 12.500.000 đồng (giá gói thầu 12.500.000 đồng đồng) theo Quyết định 498/QĐ-BV;

Cùng ngày 6/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một phê duyệt cho trúng gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai với giá 390.525.490 đồng (giá dự toán gói thầu 766.965.130 đồng) theo Quyết định KQ2500197227_2506061826 ngày 6/6. Tại gói thầu này Công ty CP tư vấn xây dựng Tam Kiệt là nhà thầu xếp hạng II, đã đối chiếu thành công với nhà thầu xếp hạng I và Công ty CP tư vấn xây lắp thương mại Sông Hồng trượt thầu do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật…