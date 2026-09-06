3 cây cảnh dây leo xanh như ngọc, dễ chăm sóc lại hút tài lộc

Từ bóng bay đến hoa sao, hành leo, ba loài cây này mang vẻ đẹp độc đáo, dễ sống, giúp không gian tràn đầy năng lượng tích cực và sự bình yên.

Trong thành phố chật chội, đôi khi ta chỉ cần một góc xanh để thở. Không phải là một khu vườn lộng lẫy, cầu kỳ, mà chỉ là một mảng xanh mềm mại, rủ xuống từ ban công, leo lên bờ tường nắng gắt, hay buông lơi trên khung cửa sổ.

Ở đó, màu xanh không chỉ là màu của lá, mà là màu của thanh xuân, của năng lượng dịu dàng đang lớn lên từng ngày, xoa dịu đôi mắt mỏi và trái tim nhiều lo toan.

Nếu bạn đang đi tìm một góc xanh như thế, một góc xanh vừa độc lạ, vừa dễ sống, vừa tràn đầy sức sống như chính tuổi trẻ của mình, thì có ba sợi dây xanh kỳ diệu này, bạn nhất định nên gặp một lần.

Cây cảnh không cần bạn phải dựng giàn sắt kiên cố

1. Cây cảnh dây leo bóng bay - Nàng thơ mang những chiếc đèn lồng gió

Nếu có một loài cây nào có thể diễn tả được hai chữ “thanh xuân” bằng hình hài, thì đó chính là dây leo bóng bay. Đừng tìm ở nó sự đồ sộ, kiêu sa của những giàn hồng leo. Bóng bay đẹp theo một cách khác, mong manh, mảnh mai và đầy nữ tính.

Cây cảnh dây leo bóng bay có tên gọi tiếng Anh là Balloon vine (dây leo bóng bay), tên khoa học là Cardiospermum halicacabum, thuộc họ Bồ hòn (Sapindaceae), là một loài thực vật nhiệt đới đầy mê hoặc với vẻ đẹp độc đáo và nhiều giá trị đặc biệt.

Thân của nó nhỏ như sợi cước xanh, dẻo dai đến ngạc nhiên. Cây cảnh không cần bạn phải dựng giàn sắt kiên cố, chỉ cần một sợi dây thừng, một mắt lưới cũ, một hàng rào đơn điệu hay một góc tường vôi đã sờn nắng, nó sẽ tự mình bám vào, tự mình vươn lên.

Cây cảnh điểm xuyết những bông hoa nhỏ xíu

Từng ngày, từng ngày, những sợi dây xanh ấy đan vào nhau, dệt nên một tấm rèm thiên nhiên xanh mướt, sống động, che đi cái thô cứng của bê tông, làm mềm đi cái nắng gắt của ban công hướng Tây.

Lá của bóng bay là lá tam phân, xẻ ba thùy như những cánh bướm nhỏ, màu xanh non mỡ màng, xếp so le nhau đầy ngẫu hứng. Nhìn gần, bạn sẽ thấy cả một bầu trời trong vắt trong màu lá ấy.

Đến mùa, cây cảnh điểm xuyết những bông hoa nhỏ xíu, trắng ngà hoặc vàng nhạt, e ấp nép mình sau kẽ lá.

Hoa không rực rỡ, nhưng đủ để gọi bướm ong về, đủ để tạo nên một không khí tao nhã, trong lành như một buổi sớm mai.

Cây cảnh cực kỳ dễ sống, dễ tính.

Và điều làm nên sự độc lạ, khiến ai đã trót thấy một lần là nhớ mãi, chính là những quả bóng bay của nó.

Sau khi hoa tàn, những quả nang nhỏ phồng lên như những chiếc đèn lồng giấy màu xanh cốm, có ba ngăn phồng căng, bên trong chứa những hạt đen nhánh với hình trái tim trắng muốt ở rốn hạt.

Gió thổi qua, những chiếc bóng bay đung đưa, va vào nhau lách cách, vui tai như tiếng cười khúc khích của con trẻ. Ngắm nhìn giàn bóng bay, lòng ta bỗng nhẹ bẫng, như được trở về những ngày vô lo.

Bóng bay là loài cây của sự hào phóng. Cây cảnh cực kỳ dễ sống, dễ tính. Bạn chỉ cần gieo vài hạt, tưới nước, cho nó chút nắng, nó sẽ trả lại cho bạn cả một bầu trời xanh.

Cây cảnh lớn nhanh,

Cây cảnh lớn nhanh, không kén đất, ít sâu bệnh, sức sống mãnh liệt nhưng dáng hình lại vô cùng mềm mại.

Trồng nó ở ban công, bạn có một tấm màn chống nắng tự nhiên, vừa đẹp vừa ngon, vì bạn có thể ngắt những đọt non để nấu canh. Phủ nó lên hàng rào, bạn có một bức tường xanh biết thở.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh dây leo bóng bay:

Trong phong thủy, cây leo với sức sống vươn lên không ngừng chính là biểu tượng của sự phát triển, của ý chí và khát vọng.

Cây cảnh như lời nhắc hạnh phúc

Dây leo bóng bay mang hành Mộc, màu xanh mướt của nó giúp cân bằng năng lượng, làm dịu đi những góc nhà có nhiều hành Hỏa - như ban công nắng gắt, bếp

Những quả bóng bay căng tròn như những chiếc đèn lồng nhỏ, người xưa tin rằng đó là nơi tích tụ may mắn, tài lộc, treo lơ lửng trong vườn nhà như những lời cầu chúc bình an, đủ đầy.

Hạt của nó mang dấu trái tim trắng, còn được gọi là hạt tình yêu, biểu trưng cho tình yêu trong sáng, bền chặt và những khởi đầu may mắn.

Trồng một giàn bóng bay trước nhà, là trồng một lời nhắc rằng hạnh phúc đôi khi chỉ nhẹ như một quả bóng bay, nhưng chỉ cần đủ gió, đủ nắng, nó sẽ bay cao mãi.

Người ta còn gọi cây cảnh bằng những cái tên thật xinh

2. Cây cảnh hoa sao - Ngôi sao vinh quang của tuổi trẻ rực rỡ

Nếu bóng bay là nàng thơ dịu dàng, thì hoa sao lại là cô gái tuổi đôi mươi rực rỡ, tràn đầy năng lượng và đam mê. Người ta còn gọi cây cảnh bằng những cái tên thật xinh: hoa tóc tiên, dây tóc tiên, dương leo.

Hoa sao, hay còn gọi là tóc tiên, dây tóc tiên, dương leo. Cây cảnh này tên tiếng Anh thường gọi là Cypress vine (dây leo bách), red cypress vine (dây leo bách đỏ), star glory (ngôi sao vinh quang), hummingbird vine (dây leo chim ruồi), tên khoa học là Ipomoea quamoclit thuộc gia đình Bìm Bìm (Convolvulaceae).

Thoạt nhìn lá của hoa sao, bạn sẽ ngỡ ngàng. Không phải là lá tim, lá bầu tròn trịa như họ bìm bìm thường thấy. Lá của hoa sao xẻ thành những sợi tơ mảnh như lông chim, như những sợi tóc tiên xanh mướt, mềm mại, đan cài vào nhau tạo thành một tấm thảm lông vũ xanh thẫm.

Cây cảnh yêu nắng

Chỉ riêng bộ lá thôi đã đủ khiến người ta yêu. Nó xanh một màu xanh rất sâu, rất mát, xanh như một dòng suối trong rừng, mang lại cảm giác mát mắt ngay tức khắc giữa trưa hè oi ả.

Rồi đến một ngày, từ trong tấm thảm xanh ấy, những ngôi sao nhỏ bừng nở. Hoa sao có hình ngôi sao năm cánh hoàn hảo, nhỏ xinh như móng tay, màu đỏ son, đỏ tươi, hồng phấn hoặc trắng tinh khôi.

Hoa nở vào sáng sớm, dưới nắng mai, cả giàn hoa như có hàng trăm ngôi sao đang lấp lánh. Tên tiếng Anh của nó là Star Glory - ngôi sao vinh quang, quả không sai. Mỗi bông hoa là một đốm lửa nhỏ, thắp sáng cả một góc vườn.

Hoa sao là loài dây leo của mặt trời. Cây cảnh yêu nắng, càng nắng gắt, hoa càng nở rộ, càng rực rỡ. Nó leo nhanh đến kinh ngạc, một hạt giống nhỏ xíu chỉ sau một hai tháng đã có thể phủ kín một mảng tường 2-3 mét.

Cây cảnh như nụ cười

Cây cảnh này không cần chăm sóc nhiều, không cần đất tốt, chỉ cần bạn đừng quên tưới nước cho nó vào những ngày nắng hạn. Sự dễ sống, dễ phát triển và khả năng leo dàn tuyệt vời ấy khiến nó trở thành lựa chọn số một cho những ai muốn có một góc xanh cấp tốc để chữa lành tâm hồn.

Hãy thử tưởng tượng, sau một ngày làm việc áp lực, bạn trở về nhà, ngồi ở ban công, trước mắt là một tấm rèm xanh mướt được dệt bằng hàng ngàn sợi tóc tiên, điểm xuyết những ngôi sao đỏ li ti đang rung rinh trong gió chiều.

Mọi bức bối, mệt nhọc dường như được gột rửa. Bạn đắm chìm trong màu xanh kỳ diệu ấy, trong năng lượng thanh xuân tràn đầy mà loài cây này mang lại, và thấy lòng mình an yên trở lại.

Trong phong thủy, màu đỏ của hoa sao thuộc hành Hỏa

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh hoa sao:

Hoa sao mang trong mình năng lượng của lửa và của những vì sao. Với hình dáng ngôi sao năm cánh, nó tượng trưng cho niềm hy vọng, cho ước mơ và sự tỏa sáng.

Trong phong thủy, màu đỏ của hoa sao thuộc hành Hỏa, mang lại sự nhiệt huyết, danh tiếng và may mắn. Trồng giàn hoa sao ở ban công, cổng rào hay hàng rào được cho là sẽ thu hút năng lượng tích cực, giúp gia chủ thêm tự tin, rực rỡ và được nhiều người yêu mến.

Đặc biệt, hoa sao còn có tên là Hummingbird Vine - dây leo chim ruồi, vì hoa của nó có mật ngọt, thu hút chim ruồi và bướm.

Trong phong thủy, nơi nào có chim chóc, bướm ong tìm về, nơi đó có sinh khí tốt, là điềm lành cho sự sum vầy, hạnh phúc.

Những ngôi sao đỏ rực rỡ leo lên cao cũng là biểu tượng của sự thăng tiến, vươn lên không ngừng trong sự nghiệp và học vấn.

Hành leo hay còn gọi là hành biển

3. Cây cảnh hành leo - Mớ bòng bong xanh của tuổi trẻ nổi loạn và kiên cường

Và cuối cùng, là một loài cây dành cho những tâm hồn yêu sự độc lạ đến tận cùng: hành leo. Đây không phải là một loài cây cảnh thông thường mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Vẻ đẹp của nó nằm ở chính sự kỳ quặc, ngỗ ngược nhưng đầy sức sống.

Hành leo hay còn gọi là hành biển, có tên gọi tiếng Anh là Climbing Sea Onion, Climbing Onion, Sea Onion, Zulu Potato, Climbing Potato (nghĩa là hành biển leo, hành leo, hành biển, khoai tây leo), tên khoa học là Bowiea volubilis.

Nếu bạn nhìn thấy hành leo lần đầu, bạn sẽ thấy một củ hành to tròn, xanh mướt, căng mọng như một củ khoai tây, đặt nửa chìm nửa nổi trên mặt đất.

Từ trên đỉnh củ hành ấy, không phải là lá to bản, mà là một mớ dây leo xanh mảnh mai, rối tung, xoắn xuýt, vươn ra tua tủa như một mớ dây cước, như một mái tóc xù vừa ngủ dậy của một cô gái trẻ đầy nổi loạn.

Cây cảnh cứ thế vươn lên, đan vào nhau

Có người thấy nó luộm thuộm, nhưng với người yêu cây, đó lại là một vẻ đẹp không thể cưỡng lại - vẻ đẹp của sự tự do, không theo bất cứ quy tắc nào.

Những sợi dây leo của hành leo thực chất chính là cành hoa của nó, chúng mảnh mai nhưng dẻo dai, xanh mướt quanh năm, có thể leo dài đến 3-4 mét nếu bạn cho nó một điểm tựa.

Cây cảnh cứ thế vươn lên, đan vào nhau, tạo thành một đám mây xanh lơ lửng, kỳ ảo. Đến mùa, trên những sợi dây ấy sẽ nở ra những bông hoa nhỏ màu trắng xanh, li ti như những vì sao, rồi kết thành những quả nhỏ xinh.

Hành leo là bậc thầy của sự kiên cường. Củ hành mọng nước của nó là một kho dự trữ nước và dinh dưỡng khổng lồ, giúp nó sống sót qua những đợt hạn hán khắc nghiệt nhất.

Chính vì thế, hành leo là biểu tượng của tuổi trẻ

Nó là loài cây cực kỳ dễ sống, bạn có thể để nó trong nhà với ánh sáng nhẹ, hoặc ngoài ban công đầy nắng, nó vẫn xanh tốt. Bạn có quên tưới nó một tuần, nó cũng không hề giận dỗi. Nó chỉ cần rất ít đất, rất ít nước, nhưng lại cho bạn rất nhiều màu xanh.

Chính vì thế, hành leo là biểu tượng của tuổi trẻ: có vẻ ngoài mong manh, nổi loạn, nhưng bên trong lại là một sức sống tiềm tàng, mãnh liệt, luôn sẵn sàng vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Đặt một chậu hành leo trên kệ sách, bậu cửa sổ hay cho cây cảnh leo lên một chiếc thang gỗ nhỏ ở góc làm việc, bạn sẽ có ngay một tác phẩm nghệ thuật sống động.

Góc xanh ấy không hề tốn diện tích, nhưng lại đủ sức làm dịu ánh mắt, xua tan đi sự đơn điệu của bốn bức tường, mang thiên nhiên hoang dã mà vẫn đầy chất thơ vào trong không gian sống.

Cây cảnh này là loài cây của những người trẻ khởi nghiệp

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh hành leo:

Hành leo, với củ hành tròn đầy, căng mọng, trong phong thủy được xem là biểu tượng của sự tích lũy, của tài lộc được cất giữ. Củ hành nằm nửa nổi nửa chìm, giống như của cải trong nhà luôn được bảo toàn, sinh sôi.

Khả năng sống mãnh liệt, dù trong điều kiện khắc nghiệt vẫn vươn lên xanh tốt của nó còn tượng trưng cho ý chí kiên cường, sự thích nghi và khả năng vượt qua khó khăn.

Hành leo có tên là Sea Onion - hành biển, mang năng lượng của nước và sự bao dung. Đặt một chậu hành leo trong nhà, đặc biệt là ở góc làm việc, được tin là sẽ giúp gia chủ có thêm sự linh hoạt, sáng tạo, dám nghĩ khác, làm khác.

Cây cảnh này là loài cây của những người trẻ khởi nghiệp, của những tâm hồn tự do, không ngại thử thách, luôn tin rằng từ những điều nhỏ bé, kỳ quặc nhất, một sức sống lớn lao vẫn có thể bừng nở.

3 cây cảnh đều là những sợi dây xanh kỳ diệu.

Ba cây cảnh, ba tính cách. Một bóng bay dịu dàng, thơ mộng mang theo những chiếc đèn lồng may mắn. Một hoa sao rực rỡ, nồng nàn như một dải ngân hà sao đỏ. Một hành leo nổi loạn, kiên cường với mớ bòng bong xanh đầy nghệ thuật.

Cả ba cây cảnh đều có chung một điểm: chúng đều là những sợi dây xanh kỳ diệu. Chúng không đòi hỏi bạn phải là một nghệ nhân làm vườn.

Những cây cảnh này chỉ cần một chút nắng, một chút nước và một chút yêu thương, rồi chúng sẽ tự mình lớn lên, tự mình phủ xanh, tự mình mang thanh xuân, năng lượng và sự an yên đến cho bạn.

Giữa cuộc sống áp lực này, hãy tự thưởng cho mình một góc xanh như thế. Để mỗi sớm mai thức dậy, bạn được thấy màu xanh đang lớn lên, để mỗi chiều về, bạn được đắm chìm trong màu xanh ấy, và để tâm hồn mình, cũng được xanh mướt trở lại.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc