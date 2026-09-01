4 cây cảnh xua đuổi tà khí, trồng một cây, gieo phúc lành, giữ tài lộc

Một cái cây sống được trong phòng khách, tươi tốt quanh năm, đã nói lên rất nhiều điều: nhà ấy có ánh sáng, có gió, có sự sống lưu thông.

Trong căn nhà hiện đại, phòng khách không chỉ là nơi tiếp đón, mà là trái tim của một gia đình. Nhịp đập của trái tim ấy có an yên hay không, đôi khi không nằm ở bộ sofa đắt tiền hay bức tranh treo tường cầu kỳ, mà nằm ở một góc xanh biết thở.

Người xưa nói rằng: "Phòng khách có một cây tốt, chín trong mười nhà sẽ giàu có", không phải là lời nói mê muội.

Khi tự tay đặt một chậu cây cảnh vừa vặn nơi phòng khách, ngày ngày nhìn nó vươn mình trong nắng sớm, đêm đêm thấy nó lặng lẽ xanh trong ánh đèn vàng, bạn sẽ hiểu, chữ "giàu" trong câu nói ấy không chỉ là tiền bạc. Đó là sự giàu có của khí, của tâm và của phúc.

Hãy chọn một cái cây cảnh có tính cách giống bạn

Một cái cây sống được trong phòng khách, tươi tốt quanh năm, đã nói lên rất nhiều điều: nhà ấy có ánh sáng, có gió, có sự sống lưu thông.

Cây cảnh như một lá phổi xanh không biết mệt, lặng lẽ hút đi formaldehyde còn vương sau ngày sơn sửa, nhả ra oxy trong lành, gột rửa những phiền muộn vô hình.

Và quan trọng hơn cả, giữa đời sống bận rộn, một người còn đủ kiên nhẫn để tưới cho cây một gáo nước, lau cho lá một hạt bụi, người ấy ắt có một nội tâm trầm ổn, điềm đạm. Trồng cây, thực ra là đang trồng lại chính mình.

Hãy chọn một cái cây cảnh có tính cách giống bạn, để nó ở bên bạn mười năm, hai mươi năm, cùng bạn chứng kiến bốn mùa đi qua, cùng bạn già đi một cách an nhiên.

Dưới đây là 4 vị "quân tử" đáng để đặt trong phòng khách. Chúng không phải là những loài cây ồn ào, phổ thông ngoài chợ. Mỗi cây là một câu chuyện, một triết lý sống riêng.

Một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào

1. Cây cảnh: Chanh - Nàng thơ của hương thơm sống động

Khác với những cây chỉ có sắc xanh, cây chanh mang trong mình cả hương. Hãy đặt một chậu chanh vừa phải, tán tròn đầy, ngay cạnh ô cửa kính lớn nhất phòng khách, nơi nắng chiều có thể xuyên qua.

Bạn sẽ thấy điều kỳ diệu: nắng không chỉ làm sáng căn phòng, mà còn đánh thức những tuyến tinh dầu trên lá, trên hoa.

Một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào mà sảng khoái lan tỏa, là mùi của vỏ chanh mới gọt, của hoa chanh đầu mùa. Nó sạch sẽ và an lành hơn vạn lần những lọ xịt phòng hóa học.

Cây chanh lại là loài cây vô cùng siêng năng

Vẻ đẹp của cây cảnh này là vẻ đẹp của sự viên mãn. Khi vào mùa, những quả vàng óng, tròn căng như những chiếc đèn lồng nhỏ treo lủng lẳng trên nền lá xanh thẫm. Trong phong thủy, sắc vàng ấy chưa bao giờ là ngẫu nhiên.

Vàng là Thổ, là trung tâm, là tài khố. Quả tròn đầy, sai lúc lỉu tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy, cho câu chúc "đa tử đa phúc, tài lộc sum vầy".

Cây chanh lại là loài cây vô cùng siêng năng và lạc quan. Chỉ cần đủ nắng và nước, nó có thể ra hoa kết trái nhiều đợt trong năm.

Trên cành vừa có nụ trắng tinh khôi, vừa có hoa thơm ngát, vừa có quả xanh non và quả vàng ươm chín mọng - tứ thế đồng đường, một vòng đời thu nhỏ.

Cây cảnh ưa nắng

Đó chính là triết lý sống mà cây cảnh dạy ta: sự sống không bao giờ chờ đợi, cứ sống trọn vẹn trong khoảnh khắc của mình.

Đặt chanh trong phòng khách, nơi vượng khí, là đặt một lời cầu chúc cho gia đình luôn ấm no. Vào những ngày đông xám xịt ngoài kia, trở về nhà thấy một góc vàng rực rỡ, lòng người tự khắc thấy ấm lại. Đó không phải là may mắn thì là gì?

Vị trí phong thủy: Nên đặt ở hướng Đông Nam - cung Tài Lộc, hoặc ngay cạnh cửa ra vào hướng Nam. Cây cảnh ưa nắng, càng nắng quả càng vàng, lộc càng thắm.

Cây cảnh trúc bách hợp, tên khoa học Dracaena reflexa

2. Cây cảnh: Trúc bách hợp - Nàng thơ thanh lịch giữa đời thường

Nếu quất là sự rực rỡ, thì cây cảnh trúc bách hợp, tên khoa học Dracaena reflexa - lại là một nốt trầm thanh lịch.

Đây là loài cây đang làm say đắm những người yêu thẩm mỹ tối giản hai năm trở lại đây. Nhiều người nhầm nó với trúc Nhật, nhưng không, trúc bách hợp có cốt cách riêng.

Nếu trúc Nhật là cô gái khỏe khoắn, thì bách hợp chính là Lâm Đại Ngọc trong thế giới cây cỏ. Thân mảnh, lá thuôn dài như lông mày lá liễu, viền một đường vàng kem tự nhiên, mềm mại rủ xuống chứ không vươn thẳng đầy kiêu hãnh.

Cây cảnh trúc bách hợp là bậc thầy của khoảng trống.

Vẻ đẹp của nó không phô trương, mà là vẻ đẹp của sự e ấp, của tri thức và chiều sâu. Người ta còn gọi nó là "cây hạnh phúc của người lười", bởi nó bao dung đến lạ.

Không cần tưới tắm mỗi ngày, không cần bón phân cầu kỳ, chỉ cần một chút ánh sáng tán xạ dịu nhẹ từ cửa sổ, một góc nhỏ yên tĩnh, nó đã có thể sống an nhiên, xanh mướt quanh năm.

Cái tính dễ chịu ấy, chính là bài học về sự buông bỏ. Sống không cần quá nhiều, chỉ cần vừa đủ là đã hạnh phúc.

Về mặt tạo cảnh, cây cảnh trúc bách hợp là bậc thầy của khoảng trống. Hãy đặt nó trong một chiếc chậu gốm cao, màu đất nung mộc mạc, đặt cạnh sofa gỗ, hay bên kệ sách.

Cây cảnh hợp nhất với người mệnh Mộc và mệnh Hỏa

Ngay lập tức, không gian sẽ có thêm một khoảng thở, một nét thiền, một ý vị phương Đông rất đỗi yên bình. Nhà theo phong cách Japandi, Wabi-sabi hay Indochine mà có thêm cây này, thì chính là điểm nhãn long, hồn của căn phòng đã được định hình.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh trúc bách hợp:

Trong Hán tự, "Trúc" gần âm với "Chúc", là chúc phúc. Dáng trúc thẳng mà mềm dẻo tượng trưng cho người quân tử: cương mà nhu, tuy yếu đuối nhưng không bao giờ gãy đổ trước phong ba.

Đặt cây cảnh trúc bách hợp này trong phòng khách giúp điều hòa trường khí, mang lại sự bình an, xua đi những tranh chấp, lời qua tiếng lại.

Cây cảnh hợp nhất với người mệnh Mộc và mệnh Hỏa, giúp sự nghiệp hanh thông, tâm trí sáng suốt, gia đạo thuận hòa. Đó là thứ tài lộc bền vững nhất: tài lộc đến từ sự an yên trong tâm.

Cây cảnh mang một vẻ đẹp gai góc

3. Cây cảnh: Huyết dụ kiếm - Vị tướng quân trấn trạch

Nếu bạn đã chán những tán lá mềm mại, yếu ớt, và trong lòng đang khao khát một nguồn năng lượng mạnh mẽ, quyết liệt hơn, thì hãy mời về phòng khách một vị tướng quân: Huyết dụ kiếm - Cordyline fruticosa.

Cây cảnh mang một vẻ đẹp gai góc, đầy tính tuyên ngôn. Lá của nó không tròn, không rủ, mà thon dài, sắc lẹm như những lưỡi kiếm chĩa thẳng lên trời.

Trên mỗi lưỡi kiếm ấy là một bản hòa tấu của màu sắc: đỏ tía làm chủ đạo, pha lẫn xanh lục, hồng phấn và trắng ngà loang lổ như ráng chiều. Đặt nó ở đâu, nơi đó bừng lên sức sống, không thể nào ngó lơ.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh huyết dụ kiếm

Triết lý của cây cảnh này là triết lý của sự bảo vệ

Chính vì hình tướng như kiếm, sắc màu như lửa mà trong dân gian, huyết dụ kiếm được mệnh danh là "bậc thầy xua đuổi tà ma". Người xưa tin rằng, lưỡi kiếm của cây có thể chém đứt những luồng khí xấu, những thị phi, những năng lượng trì trệ len lỏi vào nhà.

Sắc đỏ tía của nó thuộc hành Hỏa cực vượng, là màu của máu huyết, của sinh khí, của sự nhiệt huyết không bao giờ tắt.

Triết lý của cây cảnh này là triết lý của sự bảo vệ và quyết đoán. Cuộc sống cần sự mềm mại của Trúc, nhưng cũng cần sự cứng rắn của Kiếm. Có những lúc ta phải biết dựng lên một ranh giới, phải biết bảo vệ những gì thuộc về mình. Cây cảnh dạy ta điều đó.

Loài cây này lại vô cùng khí khái trong cách sống. Nó chịu hạn cực tốt, thà khô một chút chứ không chịu úng ngập. Bạn có thể đi công tác mười ngày, nửa tháng quên tưới, nó vẫn hiên ngang.

Cây cảnh đặc biệt hợp với gia chủ mệnh Hỏa và mệnh Thổ

Chỉ có một điều kỵ duy nhất: sợ rét. Hãy giữ ấm cho nó qua mùa đông, nhiệt độ trên 10 độ C là nó sẽ bình an.

Vị trí phong thủy đặt cây cảnh

Đây là cây trấn trạch, nên đặt ở những vị trí có sát khí như góc nhọn của tường, đối diện cửa nhà vệ sinh, hoặc nơi có hành lang dài đâm thẳng vào phòng khách.

Đặt chậu cây cảnh huyết dục kiếm ở đó, nó sẽ như một người gác cổng trung thành, giữ cho tài lộc trong nhà không bị thất thoát, biến hung thành cát. Cây cảnh đặc biệt hợp với gia chủ mệnh Hỏa và mệnh Thổ, giúp tăng uy quyền và may mắn.

Thân cây cảnh xoắn vặn, u nần, mang dấu vết của thời gian.

4. Cây cảnh: Đa Bengal - Bậc hiền triết của sự trường tồn

Cuối cùng, là một bậc hiền triết: Cây Đa Bengal - Ficus benghalensis, quốc thụ của Ấn Độ. Ngoài tự nhiên, đa Bengal là một trong những loài cây có tán rộng nhất thế giới.

Từ những cành cao, nó buông xuống những chiếc rễ khí sinh, khi chạm đất sẽ hóa thành những thân cây mới, để rồi một cây mà thành cả một khu rừng. Đó là biểu tượng của sự sinh sôi vô tận, của sức sống mãnh liệt đến mức thần thánh.

Nhưng khi được thuần dưỡng thành một cây bonsai đặt trong phòng khách, đa Bengal lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác: vẻ đẹp của sự cổ kính và trầm mặc.

Thân cây cảnh xoắn vặn, u nần, mang dấu vết của thời gian. Rễ phụ buông rủ như râu của một vị tiên ông, lá to, dày, bóng mượt như được đánh vecni.

Cây cảnh tượng trưng cho sự thiêng liêng

Cây cảnh không ồn ào, nó ngồi đó, như một chứng nhân lặng lẽ của năm tháng, mang theo hơi thở hoang sơ của rừng mưa nhiệt đới vào không gian hiện đại.

Ý nghĩa phong thủy của Đa Bengal vô cùng lớn lao.

Từ một hạt giống bé xíu có thể thành cây đại thụ che mát cả một vùng, nó chính là hiện thân của câu nói "tích tiểu thành đại".

Cây cảnh tượng trưng cho sự thiêng liêng, cho phúc đức bền lâu, cho gia tộc hưng vượng đời đời. Trồng một cây đa trong nhà, là gieo một lời nguyện về sự trường tồn.

Cây cảnh ưa ẩm, thích được tắm mát. Mỗi tuần, chỉ cần dùng bình xịt phun sương lên lá, lá sẽ lại bóng loáng, cây sẽ lại mỉm cười. Hành động chăm sóc ấy cũng là một cách để ta tự gột rửa bụi bặm trong tâm hồn mình.

Vị trí phong thủy đặt cây cảnh:

Đa Bengal thuộc hành Mộc, có năng lượng che chở rất lớn. Nên đặt ở góc phòng khách, nơi có không gian rộng để tán lá có thể phát triển. Cây sẽ giúp quy tụ nhân khí, khiến các thành viên trong gia đình gắn kết, yêu thương nhau hơn.

Cây cảnh không nói, không rằng, chỉ lặng lẽ ở đó

Nó là cây của "đại phúc", của vận may lớn, của sự nghiệp bền vững, không phải thứ tài lộc chớp nhoáng.

Rốt cuộc, đặt cây trong phòng khách không phải là để trồng cây, mà là để vun đắp một trạng thái tinh thần.

Mỗi tối, lê tấm thân mệt mỏi trở về, mở cánh cửa ra, thấy một đốm vàng của quất, một nét nghiêng của trúc, một lưỡi kiếm đỏ của huyết dụ, hay một tán xanh trầm mặc của cây đa, mọi lo toan, sân si ngoài kia bỗng như được gột sạch.

Cây cảnh không nói, không rằng, chỉ lặng lẽ ở đó, làm bạn với ta, chứng kiến ta vui, ta buồn, chứng kiến con cái ta lớn lên. Một người bạn như thế, mười năm, hai mươi năm, còn quý hơn vạn món đồ trang trí đắt tiền.

Vậy nên, nhân một ngày trời đẹp, hãy chọn một cây hợp với tâm tính của mình. Hãy mang nó về, và để nó dạy bạn cách sống chậm lại, sống xanh hơn, và sống giàu có hơn từ bên trong.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc