3 cây cảnh cho quả ngon, trồng ở ban công nhà phố, dưỡng tâm an, giữ sung túc

3 cây cảnh là sự cộng hưởng của ba tầng hương vị: chua - ngọt - thơm, của ba sắc màu và của ba triết lý sống: cội nguồn - sung túc - thanh tân.

Ở nhà phố, có nỗi buồn của sự bí bách, nặng nề. Đó là buồn của những khối bê tông cốt thép chồng lên nhau, của cửa kính kín mít, của ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt ra từ hành lang chung cư lúc nửa đêm.

Trồng cây ăn quả trên ban công không phải để làm kinh tế. Quả có bao nhiêu đâu mà tính. Ta trồng là để làm bạn. Để mỗi sớm mai thức dậy, có một mầm non đang nhú cho ta niềm hứng khởi.

Để mỗi chiều đi làm về, có một màu xanh đang đợi ta ở cửa nhà. Để cuối tuần, ta có thể pha một tách trà, kéo chiếc ghế nhỏ ngồi dưới tán lá thưa, nhìn nắng lọc qua kẽ lá, mà thấy lòng mình an yên đến lạ.

Không có cây cảnh nào gợi quê hơn cây khế.

1. Cây cảnh: Khế - Một vì sao năm cánh rụng xuống ban công

Không có cây nào gợi quê hơn cây khế. Nó không kiêu sa như mai, không rực rỡ như đào. Khế là vẻ đẹp của sự chân chất, mộc mạc, như người đàn bà quê tần tảo.

Khế trồng ban công nên chọn khế chua giống cũ, hoặc khế ngọt chùm. Đừng chọn cây ghép công nghiệp cao lớn. Hãy tìm một gốc khế bonsai, gốc đã sần sùi, mốc thếch, mang dấu vết của thời gian.

Thân cây cảnh không cần thẳng, chỉ cần có thế uốn lượn như nét vẽ thư pháp. Lá khế là một điều kỳ diệu: những chiếc lá kép nhỏ xíu, xanh non mỡ màng, mọc đối xứng nhau như đôi cánh chim. Mỗi khi có gió, cả tán lá rung rinh, lay động, tiếng lách tách vui tai như trẻ con cười.

Thân cây cảnh không cần thẳng, chỉ cần có thế uốn lượn như nét vẽ thư pháp.

Rồi đến mùa, khế ra hoa. Hoa khế bé xíu, tim tím, mọc thành chùm nép mình trong nách lá, e ấp và khiêm nhường. Phải cúi thật gần mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Rồi hoa rụng, quả kết.

Quả khế non màu xanh ngọc, lớn dần căng mọng. Khi chín, quả ngả vàng ươm, năm múi khế hiện rõ, căng đều như năm cánh sao. Cắt một lát khế, ta thấy ngay một ngôi sao hoàn chỉnh.

Người xưa nói, ăn khế là ăn cả một vì sao. Treo lủng lẳng trên cành, những chùm khế vàng đung đưa trong nắng chiều, vừa là quả, vừa là đèn lồng trang trí cho ban công.

Cây khế lại rất hiền, không kén đất

Về phong thủy, cây khế là biểu tượng của sự đủ đầy, thủy chung và tình làng nghĩa xóm. Ca dao có câu "Quê hương là chùm khế ngọt". Trồng khế trước nhà là trồng cội nguồn, là nhắc mình dù đi đâu cũng nhớ về gốc rễ.

Quả khế năm cánh tượng trưng cho ngũ hành cân bằng, mang lại sự hài hòa cho gia chủ. Cây khế lại rất hiền, không kén đất, ít sâu bệnh, sống bền bỉ, như dạy ta bài học về sự an nhiên tự tại, cứ lặng lẽ cho hoa, cho quả, không đòi hỏi, không ồn ào.

Ngồi dưới gốc khế nhỏ trên ban công tầng năm, ta bỗng nhớ sân nhà ngoại, nhớ nồi canh chua khế nấu với cá rô đồng. Quả khế ấy, ta hái xuống, rửa sạch, chấm muối ớt, vị chua chát ban đầu rồi ngọt hậu, y như vị đời.

Cây cảnh sung Mỹ, hay còn gọi là sung ngọt, có vẻ đẹp của sự sung mãn

2. Cây sung Mỹ - Sự sung túc an nhiên nấp trong dáng vẻ thiền

Nếu khế là quê, thì sung Mỹ là một nét chấm phá rất lạ. Lạ mà quen. Quen vì nó vẫn là cây sung của đình làng, nhưng quả lại ngọt ngào, văn minh như một món quà của miền Địa Trung Hải.

Cây cảnh sung Mỹ, hay còn gọi là sung ngọt, có vẻ đẹp của sự sung mãn và an nhiên. Thân cây màu xám bạc, dáng thẳng mà mềm mại. Điều đẹp nhất của sung Mỹ là lá. Lá to, xẻ 3-5 thùy sâu, xanh thẫm, gân lá nổi rõ như bàn tay đang mở ra hứng nắng.

Một chiếc lá sung Mỹ rụng xuống sàn ban công cũng đủ đẹp như một bức tranh. Nó tạo ra bóng râm rất dày, rất mát, một thứ bóng râm của miền ôn đới, khiến ban công bê tông nóng hầm hập bỗng trở nên dịu dàng.

Về phong thủy, đúng như tên gọi, cây cảnh mang ý nghĩa sung túc

Cây cảnh này không ra hoa phô trương. Quả của nó mọc ra từ chính thân cây, từ nách lá. Những quả sung lúc lỉu, ban đầu xanh sẫm như ngọc bích, rồi chuyển dần sang tím nâu, đỏ tía khi chín.

Khi chín tới, quả nứt nhẹ ở đáy, rỉ ra một giọt mật trong suốt, thơm như mật ong. Bổ đôi quả sung Mỹ ra, bên trong là một vũ trụ màu hổ phách, chi chít những hạt nhỏ li ti như muôn vàn vì sao. Cắn một miếng, vị ngọt thanh, mềm dẻo tan trên đầu lưỡi, không cần đường.

Về phong thủy, đúng như tên gọi, cây cảnh mang ý nghĩa sung túc, viên mãn, đủ đầy. Trong quan niệm Á Đông, cây sung thuộc bộ tam đa "Sung - Lộc Vừng - Vạn Tuế", là cây trấn giữ, mang lại may mắn, tài lộc và sự bền vững cho gia đình.

Về phong thủy, đúng như tên gọi, cây cảnh mang ý nghĩa sung túc

Trồng một cây sung ở ban công, nơi đón khí trời, là mời sự sung túc vào nhà. Quả mọc ra từ thân, từ gốc, tượng trưng cho tài lộc sinh sôi từ chính nền tảng vững chắc của gia đình.

Dáng cây cảnh lại rất thiền, tĩnh tại, lá to bản rung chậm trong gió, giúp tâm người trồng lắng lại, bớt đi những xao động thịnh suy của phố thị. Nó là người bạn trầm tĩnh, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ cho quả ngọt quanh năm.

Có cây sung Mỹ trên ban công, ngôi nhà phố của bạn không còn là một khối bê tông vô tri. c

Sáng ra ngắm quả lớn thêm một chút, chiều về thấy quả đổi màu, đó là niềm vui nhỏ bé mà bền bỉ, nuôi dưỡng tâm hồn ta.

Quả vàng sung túc

3. Cây chanh vàng - Nắng của Địa Trung Hải rót vào hiên nhà

Nếu khế cho ta vị chua của ký ức, sung Mỹ cho ta vị ngọt của an nhiên, thì chanh vàng cho ta mùi thơm của sự sảng khoái và thanh tân.

Cây chanh vàng Âu Mỹ, giống Meyer hay Eureka, khi trồng làm cảnh có một vẻ đẹp vô cùng sang trọng và tươi vui. Khác với chanh ta lá nhỏ, chanh vàng có lá to, xanh bóng như được đánh dầu, quanh năm lúc nào cũng như vừa được rửa bằng sương mai.

Hoa chanh vàng trắng ngần, năm cánh xòe ra, nhụy vàng, thơm ngát một mùi thơm tinh khiết, vừa có chút ngọt ngào của hoa bưởi, vừa có chút the mát của vỏ chanh. Mỗi lần hoa nở, cả ban công thơm lừng, hương thơm len vào tận phòng ngủ, gột sạch mùi điều hòa, mùi khói bụi.

Trồng chanh ở ban công giúp ngăn chặn những năng lượng tiêu cực

Và quả. Không có thứ quả nào đẹp như quả chanh vàng trên cây. Chúng tròn trịa, da căng bóng, màu vàng tươi rực rỡ như những chiếc đèn lồng nhỏ. Khi cây trĩu quả, trông như có ai đó đã mang cả một vạt nắng Địa Trung Hải rót lên ban công nhà bạn.

Dưới nắng sớm, những quả chanh vàng óng ánh sương, đẹp đến mức ta không nỡ hái. Chỉ cần một quả, đặt lên bàn trà, cả căn phòng đã bừng sáng.

Về phong thủy, cây chanh, cây có tinh dầu, có gai, từ lâu đã được xem là cây trừ tà, thanh lọc khí xấu. Trồng chanh ở ban công giúp ngăn chặn những năng lượng tiêu cực từ bên ngoài vào nhà.

Màu vàng của quả chanh lại thuộc hành Thổ và Kim, tượng trưng cho tài lộc, sự tươi mới, năng lượng tích cực và niềm vui.

Cây cảnh như lời nhắn gửi của cuộc sống

Mùi thơm của lá và hoa chanh giúp an thần, giảm stress, mang lại sự sảng khoái, minh mẫn. Người ta tin rằng, một ngôi nhà thơm mùi chanh là ngôi nhà có nhiều tiếng cười.

Chanh vàng là người bạn lạc quan nhất trong ba người bạn. Nó luôn xanh, luôn thơm, luôn rực rỡ. Cây cảnh nhắc ta rằng, dù cuộc sống có lúc chua chát, nhưng nếu biết vun trồng, kết quả cuối cùng sẽ luôn là một màu vàng tươi sáng, và một mùi thơm thanh khiết.

Cuối cùng, ba cây cảnh ấy, khế, sung Mỹ, chanh vàng, khi đứng cạnh nhau trên một ban công nhỏ, đã tạo nên một khu vườn xưa thu nhỏ.

Đó là sự cộng hưởng của ba tầng hương vị: chua - ngọt - thơm, của ba sắc màu: vàng ươm - tím biếc - vàng tươi, và của ba triết lý sống: cội nguồn - sung túc - thanh tân.

Giữa ngôi nhà phố bê tông cốt thép buồn chán, chúng là những người bạn biết thở. Chúng không đòi hỏi ta phải là ai cả.

Chúng chỉ cần một chút nước, một chút nắng, và một chút quan tâm. Đổi lại, chúng cho ta bóng mát, cho ta quả sạch, cho ta hoa thơm, và quan trọng nhất, cho ta một lý do để chậm lại.

Chiều về, ta tắt điện thoại. Ta pha một tách trà sen, hay một ấm trà xanh. Ta kéo chiếc ghế mây ra ban công. Ta ngồi dưới tán khế lưa thưa, bên cạnh chậu sung Mỹ lá to đang xào xạc, và hít hà mùi hương chanh vàng thoang thoảng.

Ta ngắm một quả khế đang chín, một quả sung đang ứa mật, một quả chanh đang vàng thêm. Gió phố thổi qua, mang theo tiếng lá.

Lúc ấy, ta hiểu, hạnh phúc không phải là đi đâu xa để tìm kiếm. Hạnh phúc là mang được một phần ký ức, một phần thiên nhiên, một phần hồn quê trở về đặt ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Và an yên, đôi khi chỉ đơn giản là được ngồi yên dưới một gốc cây nhỏ do chính tay mình trồng, giữa tầng không của thành phố.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc