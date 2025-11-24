141 Hà Nội liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ vũ khí

Ngày 24/11, Công an TP Hà Nội thông tin, tối ngày 23/11, quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ vũ khí.

Cụ thể, khoảng 21h45 ngày 23/11, Tổ công tác Y20/141 làm nhiệm vụ trên tuyến phố Chùa Thông (phường Sơn Tây, Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn.

N.T.D và tang vật.

Tiến hành kiểm tra, đối tượng khai nhận đang cất giấu 1 thanh kiếm ở nhà. Danh tính đối tượng được xác định là N.T.D (SN 2007, trú tại xã Phúc Lộc, TP Hà Nội). Tổ công tác tiến hành thu giữ vũ khí và bàn đối tượng cho Công an phường Sơn Tây để giải quyết, xử lý theo quy định.

Tiếp đó, khoảng 22h30 cùng ngày, Tổ công tác Y24/141 làm nhiệm vụ tại đường Xuân Phương phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, hai người này không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe.

H.N.M và N.M.P cùng tang vật được bàn giao cho Công an phường Xuân Phương.

Danh tính cả hai được xác định là H.N.M (SN 2007) và N.M.P (SN 2008), cùng trú tại tỉnh Hưng Yên. Các đối tượng khai nhận đang cất giấu vũ khí tại chỗ trọ ở phố Ngoạ Long (phường Tây Hồ).

Tổ công tác đã tiến hành thu giữ 1 con dao nhọn hàn vào tuýp sắt và 1 con dao quắm. Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho Công an phường Xuân Phương để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Tổ công tác Y13/141 bàn giao 2 nam thanh niên cùng tang vật về Công an phường Tương Mai để tiếp tục giải quyết.

Đến hồi 1h30 ngày 24/11, Tổ công tác Y13/141 làm nhiệm vụ tại đường Lĩnh Nam (phường Tương Mai) phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện đối tượng ngồi sau đang cất giấu 1 thanh kiếm. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật về Công an phường Tương Mai để tiếp tục giải quyết.

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, các Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an các xã, phường tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Qua các vụ việc trên, Công an TP Hà Nội đề nghị các bậc phụ huynh và nhà trường cần quan tâm, quản lý con em, học sinh, tránh để bị lôi kéo vào các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, gây rối.

