10 trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn vào 20/8

Khoảng 10 trường đại học, trong đó có Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa TP HCM, Kinh tế - Luật, Điện lực… dự kiến công bố điểm chuẩn vào tối 20/8.

Theo Thu Hằng/VOV

Năm nay, gần 850.000 thí sinh với tổng cộng 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển, trung bình mỗi em gần 9 nguyện vọng, tạo áp lực lớn cho hệ thống tuyển sinh và quá trình lọc ảo.

Năm nay, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với tổng số khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, mỗi thí sinh đặt gần 9 nguyện vọng, cao vọt so với những năm trước. Điều này tạo áp lực lớn cho hệ thống xét tuyển, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về tính chính xác trong quá trình lọc ảo.

diemmm-1.jpg
Từ 17h ngày 20/8 đến trước 17h ngày 22/8, các trường đại học sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn và thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1

Theo kế hoạch, từ ngày 17 đến 20/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tải kết quả xét tuyển của tất cả các phương thức lên hệ thống, tiến hành 6 lần lọc ảo để cho ra kết quả cuối cùng. Quy trình này nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất, tránh tình trạng “trúng tuyển ảo” gây khó khăn cho thí sinh và các trường.

Đại học Bách khoa Hà Nội - đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì lọc ảo cho 65 cơ sở giáo dục đại học phía Bắc cho biết, đã phối hợp cập nhật, hoàn thiện phần mềm, điều chỉnh quy trình và chuẩn bị đầy đủ phương án kỹ thuật chung cho cả hệ thống. Theo đại diện trường, về mặt kỹ thuật, lọc ảo giống như một “kỳ sát hạch” đối với hạ tầng công nghệ thông tin, bởi lượng dữ liệu khổng lồ được xử lý liên tục trong thời gian ngắn, đòi hỏi quy trình sao lưu - đối chiếu nghiêm ngặt và nhiều kịch bản dự phòng cho tình huống phát sinh.

Mùa tuyển sinh năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì nhóm xét tuyển miền Bắc với 65 trường tham gia. Đây là bước then chốt, góp phần đảm bảo tính minh bạch và công bằng, khi mỗi thí sinh chỉ được trúng tuyển tối đa một nguyện vọng theo thứ tự đăng ký từ cao xuống thấp.

Điểm mới đáng chú ý trong mùa tuyển sinh đại học năm nay là quy định bắt buộc các trường phải công bố bảng quy đổi điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức xét tuyển. Quy định này nhằm đảm bảo tính thống nhất, khách quan và công bằng cho tất cả các thí sinh. Bộ cũng yêu cầu các trường rà soát tiêu chí phụ, phân tích dữ liệu tuyển sinh những năm trước để xác định tỷ lệ ảo phù hợp, bảo đảm số lượng trúng tuyển không vượt quá chỉ tiêu đã được phê duyệt.

Theo hướng dẫn của Bộ, từ 17h ngày 20/8 đến trước 17h ngày 22/8, các trường đại học trên cả nước sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn và thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, gần 850.000 thí sinh trên cả nước sẽ chính thức biết điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2025, khép lại một mùa tuyển sinh nhiều áp lực nhưng cũng đầy kỳ vọng.

Những trường công bố điểm chuẩn vào ngày 20/8:

1. Đại học Bách khoa Hà Nội

2. Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM)

3. Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

4. Đại học Công thương TP.HCM

5. Đại học Điện lực

6. Đại học Mở Hà Nội (muộn nhất sáng 21/8)

7. Học viện Phụ nữ Việt Nam

8. Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

9. Đại học CMC (Hà Nội)

10. Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

11. Đại học Văn Lang (TP.HCM)

Những trường công bố điểm chuẩn vào ngày 21/8:

1. Đại học Giao thông Vận tải

2. Đại học Công nghiệp TP.HCM

3. Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)...

