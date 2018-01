Phó Thủ tướng: BQP phối hợp Bộ Công an điều tra vụ nổ ở Bắc Ninh

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng phối hợp Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh nguồn gốc vật liệu gây ra vụ nổ ở Bắc Ninh.

Chiều ngày 3/1, Văn phòng Chính phủ đã phát thông báo ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về vụ nổ ở Bắc Ninh.



Công văn nêu rõ, vào sáng 3/1, tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người chết, 6 người bị thương, làm nhiều nhà đổ sập hoàn toàn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và thân nhân người bị nạn.

Hiện trường vụ nổ.

Phó Thủ tưởng chỉ đạo UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.