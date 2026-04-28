Đại công trường SVĐ 135.000 chỗ sáng đèn xuyên đêm

Đại công trường Sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ thi công xuyên đêm, kỳ vọng trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế – đô thị phía Nam Hà Nội.

Thiên Anh
Sân vận động Hùng Vương (tên gọi trước đây là Trống Đồng - Lạc Việt) là hạng mục trọng điểm trong dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam Hà Nội, với tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 925.000 tỷ đồng.
Những đêm cuối tháng 4, khu vực công trường Sân vận động Hùng Vương rực sáng ánh đèn. Hàng nghìn công nhân, máy móc hoạt động liên tục, xe tải ra vào không ngừng nghỉ, tạo nên nhịp thi công khẩn trương hiếm thấy tại một dự án thể thao ở Việt Nam.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, công trình đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời, từ gia cố nền móng, san lấp mặt bằng đến xây dựng các hạng mục khán đài, hạ tầng kỹ thuật. Lưu lượng phương tiện vận chuyển vật liệu hoạt động gần như 24/7, cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ của chủ đầu tư.
Nhiều thiết bị như cần cẩu, máy ủi, máy trộn bê tông hoạt động hết công suất, trong khi các xe tải trọng lớn ra vào liên tục để phục vụ thi công.
Công việc được tổ chức theo nhiều mũi song song nhằm đẩy nhanh tiến độ các giai đoạn.
Các tuyến đường nội bộ, đường phục vụ thi công cũng nhanh chóng hình thành, đảm bảo kết nối trong khu vực.
Không chỉ gây chú ý bởi quy mô, công trình SVĐ Hùng Vương còn được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, đủ khả năng đăng cai các sự kiện thể thao và văn hóa tầm cỡ.
Thiết kế lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, kết hợp với công nghệ hiện đại như mái che tự động, hệ thống ghế thông minh kết nối 5G, kiểm soát an ninh bằng AI và tái chế nước tiết kiệm tài nguyên.
Dự kiến hoàn thành vào năm 2028, sân vận động được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm vị thế của Hà Nội trong việc đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế, từ ASIAD đến Olympic trong tương lai.
Ngoài ra, yếu tố “xanh” cũng được chú trọng với các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nước, giảm hấp thụ nhiệt và tăng cường thông gió tự nhiên.
Sân vận động Hùng Vương là công trình trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic - dự án có quy mô hơn 9.171 ha, được quy hoạch thành 4 phân khu chức năng. Dự án nằm tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, kết nối với các tuyến giao thông lớn như Vành đai 3.5, Vành đai 4, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đồng thời tiếp cận khu vực ga Ngọc Hồi.
Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028, góp phần bổ sung hạ tầng thể thao quy mô lớn cho Thủ đô và tạo động lực phát triển khu vực phía Nam Hà Nội.
Bài liên quan

