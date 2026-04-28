Dự án “Nuôi em” không có dấu hiệu tội phạm

Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra xác định dự án “Nuôi em” không có dấu hiệu của tội phạm, do đó không khởi tố vụ án hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có thông báo liên quan dự án “Nuôi em” sau quá trình xác minh.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, tố giác về dấu hiệu không minh bạch, vi phạm pháp luật trong việc sử dụng tiền từ thiện của các nhà hảo tâm liên quan đến các dự án thiện nguyện "Nuôi em", "Sức mạnh 2000" do ông Hoàng Hoa Trung (36 tuổi) sáng lập, điều hành, Cục Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh, điều tra.

Kết quả, cơ quan điều tra xác định không có dấu hiệu của tội phạm, do đó không khởi tố vụ án hình sự.

Dự án “Nuôi em” là một chương trình thiện nguyện xã hội do ông Hoàng Hoa Trung khởi xướng từ năm 2014, với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn bán trú, điều kiện sinh hoạt và học tập cho học sinh vùng cao, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La…

Mô hình hỗ trợ dài hạn, với mức đóng góp cố định hằng tháng, giúp trẻ em có bữa ăn bán trú, giảm tình trạng bỏ học do đói nghèo. Thông qua hình thức đóng góp định kỳ, các nhà hảo tâm có thể đồng hành cùng dự án nhằm cải thiện điều kiện học tập và giảm tỷ lệ bỏ học tại nhiều điểm trường khó khăn.

Dưới sự điều hành của ông Hoàng Hoa Trung và cộng sự, dự án phát triển nhanh, thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn mạnh thường quân trong và ngoài nước, từng được đánh giá là một trong những mô hình thiện nguyện cá nhân có quy mô lớn. Đến năm 2024, dự án đã nuôi cơm 100.000 học sinh tại 20 tỉnh, trong đó 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.

Đến cuối năm 2025, trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến nghi vấn liên quan đến tính minh bạch trong hoạt động tài chính của dự án. Sau khi thông tin về dự án thu hút sự quan tâm của báo chí và dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đang tiến hành xác minh, rà soát, làm rõ các thông tin liên quan đến dự án "Nuôi em" triển khai tại 13 tỉnh, thành.

