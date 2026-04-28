Phá dỡ khu Zone 9- địa chỉ quen thuộc của giới trẻ một thời

Phá dỡ khu Zone 9- địa chỉ quen thuộc của giới trẻ một thời

Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) trên khu đất từng được biết đến là khu Zone 9 - “địa chỉ” quen thuộc của giới trẻ một thời.

Theo H.La/VOV
Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông đang được triển khai tại trung tâm Hà Nội.
Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông đang được triển khai tại trung tâm Hà Nội.
Khu đất dự án có 2 mặt phố thuộc phường Hai Bà Trưng từng thuộc Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2.
Khu đất dự án có 2 mặt phố thuộc phường Hai Bà Trưng từng thuộc Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2.
Nơi đây cũng từng được biết đến với tên gọi Zone 9, một địa chỉ quen thuộc của giới trẻ Hà Nội một thời. Zone 9 từng là tổ hợp sáng tạo với quán cà phê, studio, nghệ thuật và giải trí.
Nơi đây cũng từng được biết đến với tên gọi Zone 9, một địa chỉ quen thuộc của giới trẻ Hà Nội một thời. Zone 9 từng là tổ hợp sáng tạo với quán cà phê, studio, nghệ thuật và giải trí.
Sau vụ cháy năm 2013, khu vực này bị bỏ không hơn 10 năm.
Sau vụ cháy năm 2013, khu vực này bị bỏ không hơn 10 năm.
Công tác tháo dỡ các hạng mục công trình đang được tiến hành.
Công tác tháo dỡ các hạng mục công trình đang được tiến hành.
Chủ đầu tư công trình là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Chủ đầu tư công trình là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.495 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.495 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.
Tổng diện tích quy hoạch khoảng 20.570m².
Tổng diện tích quy hoạch khoảng 20.570m².
Dự án liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng 11 hộ dân và 2 tổ chức.
Dự án liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng 11 hộ dân và 2 tổ chức.
Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 625 tỷ đồng.
Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 625 tỷ đồng.
Hiện công tác tháo dỡ mặt bằng đang được khẩn trương thực hiện, dự kiến trong tháng 5/2026 bàn giao để thi công.
Hiện công tác tháo dỡ mặt bằng đang được khẩn trương thực hiện, dự kiến trong tháng 5/2026 bàn giao để thi công.
Theo H.La/VOV
#Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia #Khu đất Zone 9 Hà Nội #Cháy và bỏ không khu vực #Công tác tháo dỡ và giải phóng mặt bằng #Đầu tư và tái định cư dự án

