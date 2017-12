Người dân Biên Hòa lại điêu đứng vì Quỹ tín dụng... “hết tiền”

Người dân tụ tập trước trụ sở quỹ tín dụng Thái Bình (phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để đòi lại tiền, trước thông tin Giám đốc quỹ này bất ngờ nghỉ việc. Trước đó ngày 20/11, hàng chục người dân đã tụ tập trước phòng giao dịch của Quỹ tín dụng Thái Bình (phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để đòi lại tiền, trước thông tin Giám đốc quỹ này bất ngờ nghỉ việc.

Ngay sau đó, Công an phường Tân Hòa cùng các cơ quan chức năng đã có mặt để giữ an ninh trật tự. Làm việc với các hộ dân, Công an phường Tân Hòa cho biết, thống kê ban đầu có khoảng 82 người dân phản ánh việc Quỹ tín dụng Thái Bình nợ với tổng số tiền gần 50 tỉ đồng.

Sáng cùng ngày, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai xác nhận đã nắm được vụ việc và có văn bản gửi Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra.

Theo Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, Quỹ tín dụng Thái Bình hoạt động theo mô hình hợp tác xã, tự chịu trách nhiệm về hoạt động. Quỹ này chịu sự kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai và chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn phường Tân Hòa.

“Hiện Giám đốc là ông Vũ Công Liêm đã bỏ trốn và cơ quan công an đang vào cuộc điều tra. Chúng tôi đang thực hiện việc kiểm soát đặc biệt, làm rõ việc quỹ này huy động bao nhiêu tiền, của ai, sử dụng thế nào...từ đó có phương án xử lý.”, ông Tuấn thông tin.