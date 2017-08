Đối đầu xe tải, 3 nam nữ thanh niên chết thảm

(Kiến Thức) - Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xe máy tông xe tải làm 3 người tử vong khiến nhiều lực lượng Công an, Viện kiểm sát…trắng đêm khám nghiệm, điều tra làm rõ.

Đến rạng sáng nay (19/8), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP HCM), Đội CSGT, Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân và Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân (TP HCM) vẫn đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý vụ TNGT giữa xe máy và xe tải xảy ra tại giao lộ đường số 54-55, phường Tân Tạo, quận Bình Tân làm 3 người chết. Bước đầu nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Quốc Hậu (21 tuổi, quê Bình Thuận); Trần Gia Như (19 tuổi, quê An Giang) và Trần Thị Tú Trinh (chưa rõ quê quán).

Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 phút tối 18/8, Quốc Hậu chạy xe máy biển số tỉnh Bình Thuận chở theo 2 người nữ là Như và Trinh, lưu thông trên đường số 54 hướng từ đường Trần Văn Giàu về đường 57.

Khi đến giao lộ đường số 55 thì xảy ra va chạm với xe tải biển số 51C-016.97 do tài xế Thái Tiến Nghĩa (49 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển chạy cắt ngang. Vụ va chạm khiến các nạn nhân bị xe tải cán qua người. Hậu quả, 2 người chết tại chỗ, 1 người được chuyển gấp vào bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng cũng đã tử vong.

