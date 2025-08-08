Yêu cầu Công ty điện lực Bắc Ninh làm rõ nguyên nhân mất điện hàng loạt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu Công ty Điện lực Bắc Ninh làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố mất điện vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2025.

Thời gian qua, do thời tiết nắng nóng và nhu cầu sử dụng điện tăng cao đã dẫn đến tình trạng quá tải và sự cố mất điện tại một số địa bàn tại tỉnh Bắc Ninh.

Nhiều nơi trên địa bàn xảy ra tình trạng mất điện

Liên quan đến việc này, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản chỉ đạo Công ty Điện lực Bắc Ninh khẩn trương rà soát và làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố.

Nội dung văn bản nêu rõ, vào thời điểm cuối tháng 7/2025, đầu tháng 8/2025 do thời tiết nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày càng tăng, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng quá tải, sự cố mất điện.

Để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo cung cấp điện ổn định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công ty Điện lực Bắc Ninh khẩn trương rà soát đánh giá chi tiết điều kiện hạ tầng, chất lượng nguồn cung cấp để xác định nguyên nhân xảy ra sự cố trên.

Đồng thời xây dựng giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống điện, cung ứng điện đầy đủ, kịp thời cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.