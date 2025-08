Sự thật về clip cột nước bất ngờ "phun trào như núi lửa" ở Bắc Ninh

Ngày 3/8, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh nước bất ngờ phun mạnh lên trời, cao hàng chục mét, nhiều phương tiện giao thông phải "né" khi qua đây. Theo người đăng tải thông tin, nơi xảy ra sự việc là khu vực ngã tư Hoàng Hoa Thám - Trần Hưng Đạo, thuộc phường Đa Mai (tỉnh Bắc Ninh). Nước từ đường ống phun lên trời, cao hàng chục mét.

Hình ảnh cắt từ clip.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh và bình luận cho rằng đây là vụ vỡ ống nước hoặc vỡ trụ nước cứu hỏa. Tuy nhiên, theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Đa Mai, thực tế không phải như vậy.

Đại diện UBND phường Đa Mai xác nhận, hiện tượng nước phun trào xảy ra là do một công ty cung cấp nước sạch đang tiến hành thử áp lực đường ống mới, chứ không phải sự cố vỡ ống hay vỡ trụ nước cứu hỏa như đồn đoán. Đây là bước kiểm tra kỹ thuật thường quy nhằm đảm bảo an toàn trước khi chính thức đưa hệ thống vào sử dụng. Chính quyền địa phương đã yêu cầu công ty trên khắc phục để đảm bảo an toàn, tránh ảnh hưởng đến người dân. Theo lãnh đạo này, vụ việc xảy ra vào ngày 2/8.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện