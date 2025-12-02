Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ý Nhi trở về nước đồng hành cùng Miss World Vietnam 2025

Giải trí

Ý Nhi trở về nước đồng hành cùng Miss World Vietnam 2025

Hoa hậu Ý Nhi đáp chuyến bay từ Úc về Việt Nam nghỉ hè và đồng hành cùng cuộc thi Miss World Vietnam 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, doanh nhân Phạm Kim Dung đăng tải hình ảnh Hoa hậu Ý Nhi trở về Việt Nam từ Úc. Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
Trên trang cá nhân, doanh nhân Phạm Kim Dung đăng tải hình ảnh Hoa hậu Ý Nhi trở về Việt Nam từ Úc. Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
'Bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung chia sẻ: "Chào mừng con gái Huỳnh Trần Ý Nhi nghỉ hè trở về và đồng hành cùng Miss World Vietnam 2025. Nhiều bạn hay thắc mắc vì sao lại nghỉ hè vào thời điểm này. Ở Australia mùa hè ngược với Việt Nam, tháng 12 bên đó là thời điểm nóng nhất trong năm". Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
'Bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung chia sẻ: "Chào mừng con gái Huỳnh Trần Ý Nhi nghỉ hè trở về và đồng hành cùng Miss World Vietnam 2025. Nhiều bạn hay thắc mắc vì sao lại nghỉ hè vào thời điểm này. Ở Australia mùa hè ngược với Việt Nam, tháng 12 bên đó là thời điểm nóng nhất trong năm". Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
Ý Nhi bày tỏ: "Dù đi xa đến đâu, bình yên nhất vẫn là khi trở về nhà". Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
Ý Nhi bày tỏ: "Dù đi xa đến đâu, bình yên nhất vẫn là khi trở về nhà". Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
Trước đó, nàng hậu đếm từng ngày trở về Việt Nam để đồng hành cùng Miss World Vietnam 2025 với vai trò đương kim hoa hậu. Ảnh: FB Ý Nhi.
Trước đó, nàng hậu đếm từng ngày trở về Việt Nam để đồng hành cùng Miss World Vietnam 2025 với vai trò đương kim hoa hậu. Ảnh: FB Ý Nhi.
Ý Nhi du học Úc từ năm 2023. Thi thoảng, cô về nước thăm gia đình. Ảnh: FB Ý Nhi.
Ý Nhi du học Úc từ năm 2023. Thi thoảng, cô về nước thăm gia đình. Ảnh: FB Ý Nhi.
Vào tháng 5/2025, Ý Nhi tạm dừng việc du học để đại diện Việt Nam ở Miss World 2025. Ở sân chơi nhan sắc này, cô vào top 40. Ảnh: FB Ý Nhi.
Vào tháng 5/2025, Ý Nhi tạm dừng việc du học để đại diện Việt Nam ở Miss World 2025. Ở sân chơi nhan sắc này, cô vào top 40. Ảnh: FB Ý Nhi.
Ở Úc, Miss World Vietnam 2023 thuê nhà sống cùng em họ. Nàng hậu thường tự đi chợ, nấu ăn tại nhà. Ảnh: FB Ý Nhi.
Ở Úc, Miss World Vietnam 2023 thuê nhà sống cùng em họ. Nàng hậu thường tự đi chợ, nấu ăn tại nhà. Ảnh: FB Ý Nhi.
Ý Nhi đi làm thêm để trang trải học phí và sinh hoạt. Người đẹp từng tự tay gửi CV và đi phỏng vấn. Ảnh: FB Ý Nhi.
Ý Nhi đi làm thêm để trang trải học phí và sinh hoạt. Người đẹp từng tự tay gửi CV và đi phỏng vấn. Ảnh: FB Ý Nhi.
Trước khi hết nhiệm kỳ Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi bày tỏ, cô rất háo hức chờ đợi những phần thi Miss World Vietnam 2025 sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới. Ảnh: FB Ý Nhi.
Trước khi hết nhiệm kỳ Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi bày tỏ, cô rất háo hức chờ đợi những phần thi Miss World Vietnam 2025 sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới. Ảnh: FB Ý Nhi.
"Đặc biệt, cuộc thi năm nay sẽ không có vòng chung khảo, sau khi dự thi sơ khảo, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia các phần thi đồng hành và tiến thẳng vào chung kết", Ý Nhi cho biết. Ảnh: FB Ý Nhi.
"Đặc biệt, cuộc thi năm nay sẽ không có vòng chung khảo, sau khi dự thi sơ khảo, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia các phần thi đồng hành và tiến thẳng vào chung kết", Ý Nhi cho biết. Ảnh: FB Ý Nhi.
Ý Nhi sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 27/12. Ảnh: FB Ý Nhi.
Ý Nhi sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 27/12. Ảnh: FB Ý Nhi.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Hoa hậu Ý Nhi #Ý Nhi #Ý Nhi d học #Miss World Vietnam 2025 #Miss World Vietnam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT