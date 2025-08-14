Cuộc sống của Hoa hậu Ý Nhi ở Australia

Đầu tháng 8/2025, Hoa hậu Ý Nhi trở lại Australia để tiếp tục du học. Ở trời Tây, cô tự nấu ăn, đi tìm việc làm thêm.
Hot girl Bảo Khuyên Susan mới đây tiếp tục khẳng định phong cách thời trang biến hóa đa dạng của mình với loạt ảnh mới "cháy phố" trong trang phục đậm chất Y2K.
Boeing 777X được thiết kế với sải cánh có thể gập lại linh hoạt, giúp máy bay tương thích với các tiêu chuẩn sân bay, vượt trội về hiệu suất.
Hot girl Bảo Khuyên Susan mới đây tiếp tục khẳng định phong cách thời trang biến hóa đa dạng của mình với loạt ảnh mới "cháy phố" trong trang phục đậm chất Y2K.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 15/8, Cự Giải gặp cơ hội trong công việc, tài lộc có thu hoạch bất ngờ. Thiên Bình gặp khó đừng vội nản, kiên trì sẽ thành công.
Trong bối cảnh nông thôn Việt Nam đang biến đổi nhanh chóng, hình ảnh nhà ba gian vẫn hiện diện như một biểu tượng của sự quây quần và gắn kết cộng đồng.
CEO Xiaomi – ông Lei Jun bất ngờ lên tiếng khuyên khách hàng nên cân nhắc mua xe Xiaomi YU7 từ các thương hiệu đối thủ nếu không thể chờ đợi thêm quá lâu.
Dưới đây là bốn con giáp thịnh vượng nhất năm 2026. Hãy xem bạn có lọt vào danh sách này không nhé!
Trái ngược với phong cách gợi cảm thường thấy, hình ảnh dịu dàng trong chiếc váy trắng tinh khôi của Louis Phạm trong bộ ảnh mới khiến nhiều người chú ý.
Ngọc Trinh khoe nhan sắc trong veo như pha lê trong bộ bikini tone be nhẹ nhàng. Diệp Lâm Anh tràn đầy năng lượng tích cực.
Bước sang tháng 7 âm lịch, 3 con giáp bứt phá mạnh mẽ, vận đỏ liên tục, tiền về như nước, hạnh phúc viên mãn, sự nghiệp vươn lên tột đỉnh.
Các chuyên gia đến từ Bộ Văn hóa Hy Lạp bất ngờ phát hiện sàn khảm sỏi mô tả thần rừng Satyr ở Thành phố cổ Eretria, hé lộ nhiều thông tin đặc biệt.
Việc gì phải mua sạc dự phòng trôi nổi khi Xiaomi Power Bank 10000 67W với công suất khủng đủ để sạc cho cả máy tính xách tay có giá cực rẻ?
Chiếc bát gốm tinh xảo đại diện cho đỉnh cao thủ công gốm sứ Hồi giáo, lưu giữ những giá trị nghệ thuật và lịch sử quý giá suốt gần một thiên niên kỷ.
Lực lượng chức năng phát hiện cá thể hổ nặng 200 kg cùng xương hổ được cất giấu tinh vi trong khoang tự chế trên nóc xe khách, gây chấn động dư luận.
Nhiều người dùng iPhone than phiền iOS 18.6 gây nóng máy, hao pin, nhưng Apple vẫn khuyến nghị cập nhật vì vá hơn 20 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.
Sau một thời gian vắng bóng, mẫu SUV địa hình Mitsubishi Montero (hay còn có tên gọi khác Pajero) đang đứng trước cơ hội tái xuất với diện mạo hoàn toàn mới.
Chẳng cần trang điểm hay lên đồ cầu kỳ, chỉ cần những khoảnh khắc đời thường của Mai Hà Trang cũng đủ "đốn tim" cộng đồng mạng.
Màn tỏ tình đầy ngọt ngào của "nam thần trường y" Lê Đức với Luna Hằng Trịnh được cộng đồng mạng rần rần chia sẻ cũng như "xin vía".
Chiếc xe Rolls-Royce Cullinan này có giá tới 4 triệu USD (hơn 90 tỷ đồng) nếu về Việt Nam, đắt gấp 3 lần 1 chiếc xe tiêu chuẩn xuất xưởng.
Đánh dấu cột mốc tuổi 23, nữ MC Nguyễn Tường Vy khiến nhiều người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ khi đã tậu cho mình chiếc xế hộp nhân tuổi mới.
Sau khi phá dỡ xong tòa nhà "Hàm cá mập" cao 6 tầng, Hà Nội bắt đầu công tác chỉnh trang mở rộng không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.