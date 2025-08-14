Hà Nội

Cuộc sống của Hoa hậu Ý Nhi ở Australia

Đầu tháng 8/2025, Hoa hậu Ý Nhi trở lại Australia để tiếp tục du học. Ở trời Tây, cô tự nấu ăn, đi tìm việc làm thêm.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên kênh Youtube cá nhân, Hoa hậu Ý Nhi đăng tải clip hé lộ cuộc sống đời thường ở Australia. Nàng hậu chia sẻ, cô thường tự nấu ăn tại nhà. Ảnh: Youtube Ý Nhi.
Ý Nhi trổ tài làm các món ăn như bí đỏ hấp, bò bít tết. Ảnh: Youtube Ý Nhi.
Nàng hậu du học từ tháng 11/2023. Tháng 5/2025, cô tạm dừng việc học tập để thi Miss World - Hoa hậu Thế giới. Ảnh: Youtube Ý Nhi.
Ý Nhi đoạt thành tích top 40 Hoa hậu Thế giới 2025. Ảnh: Youtube Ý Nhi.
Ở Australia, Ý Nhi chăm chỉ học tập. Cô khoe ôn luyện IELTS. Ảnh: Youtube Ý Nhi.
Khi rảnh rỗi, nàng hậu đọc sách. Ảnh: Youtube Ý Nhi.
Gần đây, Ý Nhi đi tìm việc làm thêm. Theo Tiền Phong, vào năm 2024, nàng hậu đi làm thêm, ca 7 giờ/ngày. Ảnh: Youtube Ý Nhi.
Ý Nhi tự tay gửi CV trong lần trở lại Australia để tiếp tục du học. Ảnh: Youtube Ý Nhi.
Nhận được các cuộc gọi phỏng vấn, Ý Nhi trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc thanh lịch. Ảnh: Youtube Ý Nhi.
Ý Nhi vẫn chưa kết lộ kết quả các buổi phỏng vấn khi đi làm thêm. Ảnh: Youtube Ý Nhi.
Chia sẻ trên Vietnamnet vào năm 2025, Ý Nhi cho biết, khi học ở Australia, cô tập trung vào việc học. Những kỳ nghỉ, người đẹp trở về Việt Nam tham gia các hoạt động, sự kiện và công việc thiện nguyện. Ảnh: Youtube Ý Nhi.
Du học, Ý Nhi và Anh Kiệt yêu xa. Vào tháng 6/2025, trước nghi vấn chia tay, Ý Nhi cho biết: "Chuyện tình cảm của tôi và Kiệt vẫn bình thường. Cả hai đều động viên nhau trên con đường phát triển bản thân". Ảnh: Youtube Ý Nhi.
#Hoa hậu Ý Nhi #Ý Nhi #Huỳnh Trần Ý Nhi #Hoa hậu Thế giới Việt Nam #Miss World Vietnam

