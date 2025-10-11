Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ý Nhi gây sốt với nhan sắc rạng rỡ khi du học Australia

Giải trí

Ý Nhi gây sốt với nhan sắc rạng rỡ khi du học Australia

Hàng trăm khán giả đã để lại lời khen ngợi cho loạt ảnh mới của Hoa hậu Ý Nhi trong chuyến du học tại Australia.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Hoa hậu Ý Nhi vừa chia sẻ loạt ảnh diện váy hồng nhạt dáng xoè ngắn, khoe vai trần và lưng trần gợi cảm ở Australia.
Trên trang cá nhân, Hoa hậu Ý Nhi vừa chia sẻ loạt ảnh diện váy hồng nhạt dáng xoè ngắn, khoe vai trần và lưng trần gợi cảm ở Australia.
Nhan sắc rạng rỡ, phong cách nữ tính của cô nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận khen ngợi từ người hâm mộ.
Nhan sắc rạng rỡ, phong cách nữ tính của cô nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận khen ngợi từ người hâm mộ.
Cảnh đẹp ở Australia càng tôn lên vẻ đẹp của Ý Nhi.
Cảnh đẹp ở Australia càng tôn lên vẻ đẹp của Ý Nhi.
Từ khi sang Australia du học, Ý Nhi thường xuyên chụp ảnh khoe dáng và nhan sắc.
Từ khi sang Australia du học, Ý Nhi thường xuyên chụp ảnh khoe dáng và nhan sắc.
Cô trở lại Sydney vào tháng 8 để tiếp tục theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Sydney.
Cô trở lại Sydney vào tháng 8 để tiếp tục theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Sydney.
Trong môi trường học tập quốc tế, nàng hậu giữ phong cách ăn mặc năng động, đơn giản nhưng vẫn tinh tế khi kết hợp với những món đồ hàng hiệu làm điểm nhấn.
Trong môi trường học tập quốc tế, nàng hậu giữ phong cách ăn mặc năng động, đơn giản nhưng vẫn tinh tế khi kết hợp với những món đồ hàng hiệu làm điểm nhấn.
Tại Australia, Ý Nhi thuê nhà sống cùng em họ. Ngoài giờ học, cô tự nấu ăn và làm thêm để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt.
Tại Australia, Ý Nhi thuê nhà sống cùng em họ. Ngoài giờ học, cô tự nấu ăn và làm thêm để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt.
Cuộc sống du học sinh của Ý Nhi được khán giả nhận xét là giản dị, gần gũi.
Cuộc sống du học sinh của Ý Nhi được khán giả nhận xét là giản dị, gần gũi.
Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, quê Bình Định. Cô cao 1,75 m, số đo 79-59-89 cm, đăng quang Miss World Vietnam 2023.
Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, quê Bình Định. Cô cao 1,75 m, số đo 79-59-89 cm, đăng quang Miss World Vietnam 2023.
Cuối năm 2023, vì vướng nhiều ồn ào phát ngôn, cô thông báo tạm rời showbiz để sang Australia du học.
Cuối năm 2023, vì vướng nhiều ồn ào phát ngôn, cô thông báo tạm rời showbiz để sang Australia du học.
Những kỳ nghỉ, người đẹp trở về Việt Nam tham gia các hoạt động, sự kiện và công việc thiện nguyện. Ảnh: FB Huỳnh Trần Ý Nhi
Những kỳ nghỉ, người đẹp trở về Việt Nam tham gia các hoạt động, sự kiện và công việc thiện nguyện. Ảnh: FB Huỳnh Trần Ý Nhi
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi #nhan sắc Ý Nhi #bạn trai Ý Nhi #Ý Nhi du học #Ý Nhi #du học Australia

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT