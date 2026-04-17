Xuất hiện khối u nhỏ vùng cổ, nữ sinh 16 tuổi phải cắt toàn bộ tuyến giáp

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa phẫu thuật cắt bỏ hai thùy tuyến giáp do mắc ung thư tuyến giáp di căn hạch cho một nữ sinh 16 tuổi. Đây là lời cảnh báo về tình trạng trẻ hóa của căn bệnh từng được cho là chỉ phổ biến ở người trưởng thành.

Theo thông tin từ các bác sĩ, người bệnh nữ (16 tuổi), trú tại (phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng xuất hiện khối u nhỏ vùng cổ. Theo người bệnh cho biết trước đó bản thân có tự sờ thấy khối cứng vùng cổ.

Ban đầu, gia đình cho rằng đây chỉ là biểu hiện viêm họng hoặc nổi hạch thông thường nên không đưa đi khám sớm. Tuy nhiên, sau một thời gian, khối u ngày càng to hơn, sờ thấy rõ và có cảm giác vướng nhẹ khi nuốt.

Sau khi đến bệnh viện thăm khám, qua siêu âm tuyến giáp, các bác sĩ phát hiện nhân giáp có đặc điểm nghi ngờ ác tính. Kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) xác định người bệnh mắc ung thư tuyến giáp.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cắt bỏ hai thùy tuyến giáp nhằm loại bỏ hoàn toàn tổn thương, nạo vét hạch hạn chế nguy cơ di căn. Ca phẫu thuật được thực hiện thành công, người bệnh hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS. Nguyễn Tiến Bằng, Khoa Tai Mũi Họng bệnh viện cho biết, ung thư tuyến giáp là bệnh lý ác tính thường gặp nhất trong các bệnh ung thư nội tiết. Điều đáng lo ngại là bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện ngày càng nhiều ở thanh thiếu niên, thậm chí ở trẻ nhỏ.

Ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng. Nhiều trường hợp chỉ tình cờ phát hiện khi khám sức khỏe hoặc khi khối u vùng cổ đã lớn. Đặc biệt ở trẻ em khi có nhân giáp thì nguy cơ ác tính cao hơn người lớn 8 lần.

Việc điều trị ung thư tuyến giáp ở trẻ em hoàn toàn khác với người lớn, do đặc điểm tiến triển bệnh rộng hơn, di căn hạch sớm hơn người lớn rất nhiều, nên hiện nay theo hướng dẫn điều trị trên thế giới như Hiệp hội tuyến giáp Hoa Kỳ (ATA), hay Hiệp hội phẫu thuật Nhi khoa Hoa Kỳ (APSA) phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp được chỉ định cho hầu hết các trường hợp ung thư tuyến giáp ở trẻ em, thay vì có thể cắt 1 thuỳ giáp như người lớn.

Một số dấu hiệu cảnh báo người dân cần lưu ý gồm: xuất hiện khối u vùng cổ, nuốt vướng, khàn tiếng kéo dài, nổi hạch cổ, hoặc cảm giác căng tức vùng cổ.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện bất thường vùng cổ, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa. Việc phát hiện sớm giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ biến chứng và đảm bảo chất lượng cuộc sống lâu dài.

