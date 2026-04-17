Xuất hiện khối u nhỏ vùng cổ, nữ sinh 16 tuổi phải cắt toàn bộ tuyến giáp

Việc điều trị ung thư tuyến giáp ở trẻ em hoàn toàn khác với người lớn, do đặc điểm tiến triển bệnh rộng hơn, di căn hạch sớm hơn người lớn rất nhiều.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa phẫu thuật cắt bỏ hai thùy tuyến giáp do mắc ung thư tuyến giáp di căn hạch cho một nữ sinh 16 tuổi. Đây là lời cảnh báo về tình trạng trẻ hóa của căn bệnh từng được cho là chỉ phổ biến ở người trưởng thành.

Theo thông tin từ các bác sĩ, người bệnh nữ (16 tuổi), trú tại (phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng xuất hiện khối u nhỏ vùng cổ. Theo người bệnh cho biết trước đó bản thân có tự sờ thấy khối cứng vùng cổ.

Ban đầu, gia đình cho rằng đây chỉ là biểu hiện viêm họng hoặc nổi hạch thông thường nên không đưa đi khám sớm. Tuy nhiên, sau một thời gian, khối u ngày càng to hơn, sờ thấy rõ và có cảm giác vướng nhẹ khi nuốt.

Sau khi đến bệnh viện thăm khám, qua siêu âm tuyến giáp, các bác sĩ phát hiện nhân giáp có đặc điểm nghi ngờ ác tính. Kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) xác định người bệnh mắc ung thư tuyến giáp.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cắt bỏ hai thùy tuyến giáp nhằm loại bỏ hoàn toàn tổn thương, nạo vét hạch hạn chế nguy cơ di căn. Ca phẫu thuật được thực hiện thành công, người bệnh hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS. Nguyễn Tiến Bằng, Khoa Tai Mũi Họng bệnh viện cho biết, ung thư tuyến giáp là bệnh lý ác tính thường gặp nhất trong các bệnh ung thư nội tiết. Điều đáng lo ngại là bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện ngày càng nhiều ở thanh thiếu niên, thậm chí ở trẻ nhỏ.

Ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng. Nhiều trường hợp chỉ tình cờ phát hiện khi khám sức khỏe hoặc khi khối u vùng cổ đã lớn. Đặc biệt ở trẻ em khi có nhân giáp thì nguy cơ ác tính cao hơn người lớn 8 lần.

Việc điều trị ung thư tuyến giáp ở trẻ em hoàn toàn khác với người lớn, do đặc điểm tiến triển bệnh rộng hơn, di căn hạch sớm hơn người lớn rất nhiều, nên hiện nay theo hướng dẫn điều trị trên thế giới như Hiệp hội tuyến giáp Hoa Kỳ (ATA), hay Hiệp hội phẫu thuật Nhi khoa Hoa Kỳ (APSA) phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp được chỉ định cho hầu hết các trường hợp ung thư tuyến giáp ở trẻ em, thay vì có thể cắt 1 thuỳ giáp như người lớn.

Một số dấu hiệu cảnh báo người dân cần lưu ý gồm: xuất hiện khối u vùng cổ, nuốt vướng, khàn tiếng kéo dài, nổi hạch cổ, hoặc cảm giác căng tức vùng cổ.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện bất thường vùng cổ, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa. Việc phát hiện sớm giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ biến chứng và đảm bảo chất lượng cuộc sống lâu dài.

Ăn gì để phòng tránh ung thư tuyến giáp tái phát?

Người bệnh sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp cần lựa chọn chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, tuân thủ việc tái khám để phát hiện sớm bệnh tái phát.

Tái phát là một trong những đặc tính cơ bản của bệnh lý ung thư. Theo Hội tuyến giáp Hoa Kỳ (2015), người bệnh ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã được cắt tuyến giáp toàn bộ kèm điều trị iod phóng xạ bổ trợ đạt được đáp ứng hoàn toàn thì tỷ lệ tái phát vẫn khoảng 1 - 4%.

Trong khi các trường hợp này nếu đáp ứng trung gian thì tỷ lệ tái phát khoảng 15 - 20%. Ngoài các yếu tố về bệnh lý, câu hỏi thường gặp là cần ăn gì để phòng tránh ung thư tuyến giáp tái phát?

Phát hiện mắc ung thư tuyến giáp khi đi khám vì nuốt vướng

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm ung thư tuyến giáp, nâng cao hiệu quả điều trị và giữ vững chất lượng cuộc sống lâu dài.

Trong những năm gần đây tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nữ giới trong độ tuổi trung niên.

Trường hợp chị H.T.N. (48 tuổi, xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) thấy nuốt vướng, mệt mỏi, gầy sút cân, đi khám sức khỏe bất ngờ phát hiện bướu giáp 2 bên nghi ngờ ung thư tuyến giáp. Sau khi tìm hiểu chị N. quyết định đến Khoa Ung bướu tại Bệnh viện A Thái Nguyên để điều trị.

Vì sao ung thư tuyến giáp tăng nhanh ở người trẻ tuổi?

Ung thư tuyến giáp đang tăng nhanh nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa chủ động.

Trong thời gian gần đây, nhiều nghiên cứu ghi nhận tỷ lệ ung thư tuyến giáp tăng rõ rệt, đặc biệt ở phụ nữ trẻ. Điều này khiến nhiều người lo lắng và gọi đây là “đại dịch thầm lặng” của thời hiện đại.

Vì sao ung thư tuyến giáp tăng nhanh?

Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Người dân cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường vùng tai mũi họng, đau họng kéo dài, nuốt vướng, khàn tiếng, nổi hạch cổ…