Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Vì sao ung thư tuyến giáp tăng nhanh ở người trẻ tuổi?

Ung thư tuyến giáp đang tăng nhanh nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa chủ động.

ThS.BS Nguyễn Văn Thái

Trong thời gian gần đây, nhiều nghiên cứu ghi nhận tỷ lệ ung thư tuyến giáp tăng rõ rệt, đặc biệt ở phụ nữ trẻ. Điều này khiến nhiều người lo lắng và gọi đây là “đại dịch thầm lặng” của thời hiện đại.

Vì sao ung thư tuyến giáp tăng nhanh?

Nhờ tầm soát tốt hơn: Siêu âm độ phân giải cao giúp phát hiện sớm nhiều nhân giáp mà trước kia dễ bỏ sót nên số ca được ghi nhận tăng.

Tiếp xúc tia xạ vùng đầu – cổ: Từng xạ trị hoặc người làm việc trong môi trường bức xạ có nguy cơ cao.

Thừa hoặc thừa i-ốt: Cả hai đều có thể gây rối loạn tuyến giáp và hình thành nốt giáp.

Nội tiết & di truyền: Phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn, nhất là giai đoạn mang thai – sau sinh – tiền mãn kinh.

Ô nhiễm môi trường, hóa chất, viêm giáp mạn tính: Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy đây là yếu tố nguy cơ đáng chú ý.

ut-tuyen-giap-1.png
Bác sĩ đang tư vấn cho bệnh nhân về bệnh tuyến giáp - Ảnh BSCC

Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư tuyến giáp

Phần lớn ung thư tuyến giáp diễn tiến âm thầm, nhưng tuyệt đối không nên bỏ qua các dấu hiệu:

Khối cứng ở cổ, không đau, to dần

Khàn tiếng kéo dài

Cảm giác nuốt nghẹn, nuốt vướng

Khó thở, tức vùng cổ

Hạch cổ to bất thường

Lưu ý: 80–90% nhân giáp là lành tính, vì vậy khi phát hiện nốt giáp, hãy theo dõi đúng hướng dẫn. Tuyệt đối không hoang mang, cũng không chủ quan.

Ai cần tầm soát tuyến giáp?

Nên tầm soát nếu bạn thuộc các nhóm sau:

Phụ nữ 20–50 tuổi

Có người thân mắc ung thư tuyến giáp

Có bướu giáp, viêm giáp Hashimoto

Từng tiếp xúc tia xạ vùng đầu – cổ

Đã xạ trị ung thư khác

Người bình thường có thể siêu âm 1 lần/năm để kiểm tra tổng quát.

Phòng ngừa chủ động ung thư tuyến giáp

Cung cấp i-ốt cân đối: Dùng muối i-ốt

Không lạm dụng chẩn đoán tia xạ: Đặc biệt là CT vùng đầu – cổ.

Ưu tiên thực phẩm tốt cho tuyến giáp: Cá biển, hải sản; Trứng, sữa; Rau xanh, trái cây giàu chất chống oxy hóa.

Duy trì cân nặng phù hợp: Béo phì làm rối loạn nội tiết và tăng nguy cơ bệnh tuyến giáp.

Kiểm soát viêm tuyến giáp mạn: Theo dõi định kỳ để tránh tiến triển thành nhân giáp.

Giảm tiếp xúc hóa chất độc hại: Hạn chế các sản phẩm tẩy rửa mạnh, thuốc nhuộm tóc rẻ tiền, khói bụi ô nhiễm.

ut-tuyen-giap.png
Đốt sóng cao tần điều trị ung thư tuyến giáp - Ảnh BSCC

Tin vui từ góc độ y khoa

Ung thư tuyến giáp là một trong những ung thư có tiên lượng tốt nhất:

96–98% sống sau 5 năm nếu phát hiện sớm.

Nhiều trường hợp điều trị khỏi hoàn toàn.

Người bệnh vẫn sống và làm việc bình thường.

Điều quan trọng nhất, phát hiện sớm và theo dõi đúng phác đồ.

Ung thư tuyến giáp đang tăng, nhưng bạn hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa:

- Siêu âm 1 năm/lần

- Cung cấp i-ốt đúng mức

- Ăn uống – ngủ nghỉ – vận động lành mạnh

- Đi khám khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường ở cổ.

- Chăm sức khỏe tuyến giáp chính là chăm toàn bộ hệ chuyển hóa của cơ thể.

ThS.BS Nguyễn Văn Thái (Viện y học phóng xạ và Ung bướu quân đội)

#Ung thư tuyến giáp trong giới trẻ #Phòng ngừa ung thư tuyến giáp #Vai trò của tầm soát tuyến giáp #Yếu tố nguy cơ ung thư tuyến giáp

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bác sĩ cảnh báo quan trọng sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp

Tỷ lệ phải phẫu thuật lại lần hai khi được theo dõi đúng chuyên khoa rất thấp, nhưng ở những bệnh nhân không theo dõi sát tỷ lệ tái phát có thể cao hơn nhiều.

Hạch tái phát sau ung thư tuyến giáp

Một bệnh nhân nữ, 51 tuổi, sinh sống tại xã Chư Prông – Gia Lai, cách đây 13 năm đã từng được BS Đinh Văn Trực phẫu thuật cắt thùy phải và eo tuyến giáp, kết hợp nạo vét hạch trung tâm điều trị ung thư tuyến giáp thể nhú. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân không tiếp tục tái khám định kỳ như được khuyến cáo, bỏ qua giai đoạn theo dõi hậu phẫu kéo dài nhiều năm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ung thư tuyến giáp ở trẻ nhỏ diễn tiến nhanh, mức độ ác tính cao

Ung thư tuyến giáp ở trẻ em tuy ít gặp hơn người lớn nhưng thường diễn tiến nhanh, mức độ ác tính cao và thể bệnh phức tạp.

Nam bệnh nhi 13 tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc khi xuất hiện khối u lớn ở thùy phải tuyến giáp, phát triển nhanh chỉ trong vài tuần. Kết quả xét nghiệm tế bào học trước mổ cho thấy nghi ngờ ung thư tuyến giáp (nhóm V).

Kết quả giải phẫu bệnh xác nhận đây là ung thư tuyến giáp tế bào ái toan - một thể bệnh hiếm gặp, chỉ chiếm 3 - 5% trong các thể ung thư tuyến giáp và có độ ác tính cao hơn so với các thể ung thư tuyến giáp thông thường.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cô gái bay từ Mỹ về Việt Nam mổ ung thư tuyến giáp tái phát sau 8 tháng

Các bác sĩ bóc tách được 45 hạch, trong đó có 26 hạch di căn ở bệnh nhân 30 tuổi bị ung thư tuyến giáp tái phát sau 8 tháng phẫu thuật.

Sau khi mổ cắt toàn bộ tuyến giáp, nạo hạch cổ tại một bệnh viện ở TP HCM 8 tháng trước, người phụ nữ, 30 tuổi trở lại Mỹ làm việc. Khi có triệu chứng bất thường nghi ung thư tái phát, chị về Việt Nam kiểm tra.

Kết quả siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận tuyến giáp của nữ bệnh nhân có nhiều hạch, trong đó hạch ở cổ trái kích thước 1,5-2 cm, hạch cổ phải 1-1,5 cm. Ngoài ra còn có các khối hạch nhỏ 5-7 mm ở trung tâm cổ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới