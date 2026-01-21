Hà Nội

Sống Khỏe

Phát hiện mắc ung thư tuyến giáp khi đi khám vì nuốt vướng

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm ung thư tuyến giáp, nâng cao hiệu quả điều trị và giữ vững chất lượng cuộc sống lâu dài.

Bình Nguyên

Trong những năm gần đây tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nữ giới trong độ tuổi trung niên.

Trường hợp chị H.T.N. (48 tuổi, xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) thấy nuốt vướng, mệt mỏi, gầy sút cân, đi khám sức khỏe bất ngờ phát hiện bướu giáp 2 bên nghi ngờ ung thư tuyến giáp. Sau khi tìm hiểu chị N. quyết định đến Khoa Ung bướu tại Bệnh viện A Thái Nguyên để điều trị.

Ca phẫu thuật do BS.CKI. Đỗ Việt Dũng, Phụ trách khoa Ung bướu trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp Bệnh viện A. Ảnh BV

Tại Bệnh viện A Thái Nguyên, người bệnh được thăm khám, xét nghiệm tế bào học chọc hút kim nhỏ (FNA) kết luận: Hình ảnh phù hợp ung thư biểu mô tuyến giáp; làm đầy đủ xét nghiệm chẩn đoán bệnh, giai đoạn bệnh, đặc biệt có siêu âm bản đồ hạch trước phẫu thuật. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật và sinh thiết tức thì trong mổ, kết quả ung thư hai thùy tuyến giáp. Chỉ định cắt toàn bộ tuyến giáp và vét hạch trung tâm.

Ca phẫu thuật thành công nhờ sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp phẫu thuật do BS.CKI. Đỗ Việt Dũng, Phụ trách khoa Ung bướu trực tiếp đảm nhận phẫu thuật chính. Kết quả đã phẫu thuật triệt căn, nạo vét hạch loại bỏ sạch bệnh tích và vẫn giữ được các tuyến cận giáp, đồng thời bảo tồn trọn vẹn dây thần kinh thanh quản quặt ngược, giữ giọng nói cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật người bệnh ổn định và tiếp tục điều trị hậu phẫu, không tai biến gì.

Phẫu thuật triệt căn và nạo vét sạch hạch theo bản đồ hạch lập trước mổ. Ảnh BV

Phẫu thuật triệt căn và nạo vét sạch hạch theo bản đồ hạch lập trước mổ. Ảnh BV

Theo BS.CKI. Đỗ Việt Dũng, Phụ trách khoa Ung bướu, Bệnh viện A cho biết: "Chỉ một tổn thương nhỏ ở dây thần kinh thanh quản sẽ ảnh hưởng đến giọng nói bệnh nhân. Ngoài thiết bị hiện đại hỗ trợ thì phẫu thuật viên cần có kinh nghiệm, phán đoán chính xác và thao tác kỹ thuật tỉ mỉ, kỹ lưỡng mới là yếu tố then chốt lấy hết bệnh tích mà không ảnh hưởng đến chức năng".

Cũng theo bác sĩ Dũng, ung thư tuyến giáp có tiên lượng tốt, tỷ lệ tử vong thấp so với ung thư khác. Nếu phát hiện sớm, có thể chỉ cắt thùy giáp với đường mổ nhỏ, thẩm mỹ hoặc áp dụng mổ nội soi, hầu như không để lại sẹo. Ngược lại, nếu trì hoãn, phẫu thuật sẽ phức tạp hơn và có thể buộc phải cắt toàn bộ tuyến giáp hoặc thậm chí phải nạo hạch cổ.

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm khối u tuyến giáp chính là chìa khóa điều trị thành công. Phẫu thuật sớm mang lại hiệu quả điều trị cao, ít xâm lấn và bảo tồn chức năng tuyến giáp từ đó đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư có tiên lượng tốt nhất nếu được phát hiện và xử trí kịp thời.

