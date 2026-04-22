Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Xử trí sỏi thận lớn 4cm cho cụ ông 71 tuổi bằng kỹ thuật tán sỏi qua da

Phẫu thuật tán sỏi qua da giúp loại bỏ viên sỏi lớn 4cm an toàn, ít đau, giảm rủi ro cho bệnh nhân cao tuổi với nhiều bệnh lý nền.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vừa điều trị thành công ca sỏi thận phức tạp (viên sỏi to 4cm) cho bệnh nhân 71 tuổi bằng kỹ thuật tán sỏi thận qua da (PCNL).

Đây là phương pháp can thiệp ít xâm lấn hiện đại, giúp loại bỏ sỏi nhanh chóng, giảm thiểu đau đớn và rút ngắn thời gian hồi phục, đặc biệt phù hợp cho người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền.

Ông N.V.M - 71 tuổi (xã Long Điền, tỉnh Cà Mau) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu trong tình trạng bất tỉnh. Khai thác bệnh sử cho biết bệnh nhân đau bụng vùng hông lưng trái tái phát nhiều lần, nay đau nhiều hơn và càng nặng dần.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành thăm khám và chỉ định thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu. Kết quả chụp CT 160 lát cắt tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cho biết ông M có viên sỏi to 4cm ở bể thận trái gây ứ nước độ I.

Sỏi thận 4 cm trên phim chụp - Ảnh BVCC

Ca bệnh càng trở nên thách thức khi bệnh nhân đã cao tuổi và mang hàng loạt bệnh lý phức tạp: Phì đại và vôi hóa tuyến tiền liệt, xơ vữa vôi hóa động mạch chủ bụng, thoái hóa cột sống thắt lưng kèm tụ khí và xẹp đĩa đệm nặng.

Việc áp dụng phương pháp mổ hở truyền thống sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro về mất máu, nhiễm trùng và thời gian hồi phục kéo dài. Tình trạng trên đòi hỏi một phương pháp điều trị vừa phải nhẹ nhàng để đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân, vừa có hiệu quả triệt để.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ quyết định áp dụng kỹ thuật tán sỏi thận qua da (PCNL) cho trường hợp của ông M. Đây là phương pháp điều trị sỏi thận kích thước lớn hoặc sỏi phức tạp tối ưu khi chỉ cần một vết rạch nhỏ khoảng 0.5cm ở vùng lưng. Phương pháp này sở hữu những ưu điểm vượt trội:

Xâm lấn tối thiểu: Ít đau, ít mất máu, không để lại sẹo lớn và thời gian hồi phục nhanh.

Độ chính xác cao: Dưới sự dẫn đường của hệ thống tăng sáng truyền hình C-arm, bác sĩ có thể quan sát rõ nét vị trí sỏi để can thiệp chính xác 100%.

Bảo tồn chức năng thận: Không gây tổn thương các mô lành xung quanh, giữ lại các mô thận khỏe mạnh.

Ê- kíp phẫu thuật Bệnh viện Thanh Vũ đã tạo một đường hầm siêu nhỏ xuyên qua da vào đài bể thận. Dưới sự hỗ trợ của máy Laser công suất cao 100W, viên sỏi nhanh chóng bị tán vụn và gắp sạch ra ngoài dưới sự kiểm soát chặt chẽ của màn hình nội soi.

Sỏi thận trên phim chụp - Ảnh BVCC

Sau 2 giờ tập trung cao độ, viên sỏi thận kích thước 4cm đã được loại bỏ, khai thông hệ thống niệu đạo cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, ông M đã tỉnh táo, hồi phục nhanh và có thể sinh hoạt bình thường ngay tại giường.

Viên sỏi sau khi tán và được mang ra ngoài - Ảnh BVCC

BSCKII Tạ Hữu Nghĩa, Khoa Ngoại - Liên chuyên khoa - Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu chia sẻ, sỏi thận ở người cao tuổi thường kèm theo nhiều bệnh lý nền, nếu không xử lý sớm sẽ dẫn đến nhiễm khuẩn tiết niệu hoặc suy thận không hồi phục.

Với kỹ thuật tán sỏi thận qua da (PCNL) hiện đại, người bệnh cao tuổi đã không còn phải lo lắng về những cuộc phẫu thuật mổ mở lớn. Người dân khi có các dấu hiệu đau âm ỉ vùng hông lưng, tiểu gắt hoặc mệt mỏi bất thường cần đến cơ sở y tế uy tín gần nhất để được thăm khám kịp thời và điều trị bằng phương pháp phù hợp.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới