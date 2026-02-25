Hà Nội

Xã hội

Xử phạt người phụ nữ ở Hà Tĩnh vì đăng tin sai sự thật

Đăng tải bài xúc phạm danh dự Ban tổ chức giải bóng chuyền, người phụ nữ ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 25/2, thông tin từ Công an xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với D.T.T, chủ Facebook Janin Phan (trú xã Đức Thọ) số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, Facebook Janin Phan đăng bài xúc phạm danh dự Ban tổ chức giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng xuân 2026 do UBND xã Đức Thọ tổ chức, thu hút nhiều lượt tương tác. Tổ An ninh Công an xã Đức Thọ xác minh chủ tài khoản nêu trên là bà T. nên mời lên làm việc.

641461181-122157222890926139-8162815824900842775-n.jpg
Bà D.T.T làm việc với cơ quan Công an.

Theo cơ quan Công an xác định, bà T có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm cá nhân trên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan Công an, bà T. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Đức Thọ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà D.T.T số tiền 7,5 triệu đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video người đàn ông báo tin giả bị nhóm tấn công, cướp tài sản.

(Nguồn: SGGP)
Xã hội

Phú Thọ xử lý người đăng tin sai sự thật về 'thưởng 1 triệu đồng dịp Tết'

Công an xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ đã làm việc, xử lý một trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật về việc người dân được “thưởng 1 triệu đồng dịp Tết”.

Ngày 2/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Bản Nguyên vừa phát hiện, xử lý trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

cong-an-xa-ban-nguyen-lam-viec-voi-nguoi-vi-pham.jpg
Công an làm việc với đối tượng.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình vừa xử lý nhiều trường hợp đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật...

Ngày 30/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

a2-1.jpg
Lực lượng chức năng xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng.
Xem chi tiết

Xã hội

Đăng thông tin sai sự thật, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị xử phạt

Với hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông D.Đ.C (Hà Tĩnh) bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 15/10, thông tin từ Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành xác minh, xử lý trường hợp công dân D.Đ.C (SN 1963, trú tại xã Kỳ Anh) về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội Facebook.

68ef553f13259.jpg
Ông D.Đ.C làm việc với cơ quan Công an.
Xem chi tiết

