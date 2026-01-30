Xử lý nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật

Ngày 30/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Lực lượng chức năng xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Trong đó, tính từ ngày 16/12/2025 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ động phát hiện, xử lý 20 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các tin bài có nội dung sai sự thật. Xử lý 1 trường hợp tạo lập kênh youtube và Facebook đăng tải hơn 500 video, trong đó có một số video chứa nội dung gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo cấp cao khác.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân; giáo dục, cảnh báo, răn đe đối với các trường hợp còn lại.

Các trường hợp trên, sau khi được cơ quan Công an hướng dẫn, giải thích đều đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân và cam kết không tái phạm.

Thông qua các vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin xấu độc, sai sự thật; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần làm sạch môi trường thông tin trên không gian mạng. Đối với mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

