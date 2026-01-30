Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử lý nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình vừa xử lý nhiều trường hợp đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật...

Gia Đạt

Ngày 30/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

a2-1.jpg
Lực lượng chức năng xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Trong đó, tính từ ngày 16/12/2025 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ động phát hiện, xử lý 20 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các tin bài có nội dung sai sự thật. Xử lý 1 trường hợp tạo lập kênh youtube và Facebook đăng tải hơn 500 video, trong đó có một số video chứa nội dung gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo cấp cao khác.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân; giáo dục, cảnh báo, răn đe đối với các trường hợp còn lại.

Các trường hợp trên, sau khi được cơ quan Công an hướng dẫn, giải thích đều đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân và cam kết không tái phạm.

Thông qua các vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin xấu độc, sai sự thật; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần làm sạch môi trường thông tin trên không gian mạng. Đối với mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#thông tin sai sự thật #An ninh mạng #Ninh Bình #phòng chống tội phạm công nghệ cao #bình luận sai lệch

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt người phụ nữ xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân

Công dân N.T.H đã nhận thức được sai phạm, nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt, tự nguyện gỡ bỏ bài đăng có nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Ngày 29/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Đông Cuông đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7.500.000 đồng đối với công dân N.T.H, sinh năm 1973, trú tại thôn An Khang, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai về hành vi “Cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” trên mạng xã hội Facebook.

capture.png
Người phụ nữ tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Chia sẻ tin mưa lũ “chết hàng trăm người”, một phụ nữ bị công an xử lý

Chia sẻ thông tin mưa lũ tại Đắk Lắk với nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận, một phụ nữ ở Phú Thọ đã bị công an mời lên làm việc, xử lý.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Hợp Lý vừa xác minh, xử lý một trường hợp lan truyền thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, Công an xã Hợp Lý phát hiện tài khoản Facebook “Nguyễn Thu Hằng” đăng tải, chia sẻ bài viết phản ánh tình hình mưa lũ tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk với nội dung cho rằng mưa lũ đã làm “chết hàng trăm người”, kèm theo nhiều thông tin gây hoang mang dư luận.

Xem chi tiết

Xã hội

Đăng tải thông tin sai sự thật việc cấm xe tải, người phụ nữ nhận 'trái đắng'

Phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về việc cấm xe tải để bán giấy đi đường cho nhân dân, gây hoang mang dư luận. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm rõ chủ tài khoản là chị N.T.P (33 tuổi, trú tại Tây Phương, Hà Nội).

Làm việc với cơ quan Công an, chị P thừa nhận đã đăng tải thông tin không được kiểm chứng, chủ động gỡ bỏ thông tin sai sự thật, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới