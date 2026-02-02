Hà Nội

Xã hội

Phú Thọ xử lý người đăng tin sai sự thật về 'thưởng 1 triệu đồng dịp Tết'

Công an xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ đã làm việc, xử lý một trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật về việc người dân được “thưởng 1 triệu đồng dịp Tết”.

Nguyễn Hinh

Ngày 2/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Bản Nguyên vừa phát hiện, xử lý trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

cong-an-xa-ban-nguyen-lam-viec-voi-nguoi-vi-pham.jpg
Công an làm việc với đối tượng.

Trước đó, qua rà soát, Công an xã Bản Nguyên phát hiện tài khoản Facebook “Qu.Đ.” đăng tải một video với nội dung cho rằng mỗi người dân sẽ được nhận 1.000.000 đồng để đón Tết Nguyên đán 2026 theo “chủ trương mới của Chính phủ”, với gói ngân sách 100 nghìn tỷ đồng và việc chi trả do chính quyền địa phương thực hiện. Thông tin này không có căn cứ pháp lý, chưa được kiểm chứng, tiềm ẩn nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản là anh Q.L.A.Đ (SN 2008, trú tại Khu 3, xã Bản Nguyên) và mời đến trụ sở để làm việc. Tại đây, anh Q.L.A.Đ thừa nhận là người trực tiếp chia sẻ video có nội dung sai sự thật, xuất phát từ nhận thức hạn chế, không kiểm chứng nguồn tin và không lường trước hậu quả.

Sau khi được Công an xã phân tích, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến an ninh mạng, anh Q.L.A.Đ đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung sai sự thật, đồng thời cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội.

Công an xã Bản Nguyên khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, chỉ đăng tải, chia sẻ thông tin có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm chứng. Các hành vi đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

