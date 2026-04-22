Xử phạt người đàn ông đăng thông tin xúc phạm lực lượng Công an

Với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng uy tín lực lượng Công an, ông T.V.D (Vĩnh Long) bị xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 22/4, thông tin từ Công an xã Tân Thủy (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.D (SN: 1989, ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Thủy, Vĩnh Long) về hành vi đăng tải nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Thủy phát hiện tài khoản Facebook do T.V.D sử dụng đã đăng tải và bình luận những nội dung không đúng sự thật, mang tính xúc phạm lực lượng Công an xã Tân Thủy, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng chức năng cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ông T.V.D làm việc với cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Công an xã Tân Thủy đã nhanh chóng xác minh, mời người vi phạm đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, T.V.D đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, nhận thức được sai phạm của bản thân, tự giác gỡ bỏ các nội dung liên quan và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Tân Thủy ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông T.V.D với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với mọi cá nhân khi tham gia sử dụng các nền tảng mạng xã hội, các ứng dụng trực tuyến khác. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nữ quái đăng thông tin xuyên tạc lĩnh án tù

Đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bị cáo Thạch Thị Hoa Ri bị Tòa án Nhân dân Khu vực 12 - Vĩnh Long tuyên phạt 3,6 năm tù giam.

Ngày 22/4, Tòa án Nhân dân Khu vực 12 - Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Thạch Thị Hoa Ri (SN 1971, thường trú ấp II, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi can tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, năm 2021, Hoa Ri đã tạo khoản Facebook cá nhân tên “រដ្ឋ វ៉ារី”, phiên âm “Roth Hoa Ri”, tạm dịch là “Nhà nước Hoa Ry”, thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; vu cáo chính quyền Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan Nhà nước.

Xử phạt người đàn ông đăng tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng uy tín lực lượng chức năng, ông L.H.L. (Hà Tĩnh) bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 15/4, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.H.L. (trú xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, trưa 12/4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Chia sẻ thông tin xuyên tạc, cụ ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Một cụ ông ở Quảng Trị bị xử phạt 7,5 triệu đồng do chia sẻ bài viết từ các trang phản động có nội dung xuyên tạc về  cán bộ công an.

Ngày 6/2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính một người đàn ông trên địa bàn về hành vi chia sẻ bài viết sai sự thật về một lãnh đạo công an ở tỉnh khác.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện tài khoản Facebook “N.K” đăng bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến một lãnh đạo công an ở địa phương khác.

Dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào dịp 30/4

Dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào dịp 30/4

