Xử phạt người đàn ông đăng thông tin xúc phạm lực lượng Công an

Với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng uy tín lực lượng Công an, ông T.V.D (Vĩnh Long) bị xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng.

Ngày 22/4, thông tin từ Công an xã Tân Thủy (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.D (SN: 1989, ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Thủy, Vĩnh Long) về hành vi đăng tải nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Thủy phát hiện tài khoản Facebook do T.V.D sử dụng đã đăng tải và bình luận những nội dung không đúng sự thật, mang tính xúc phạm lực lượng Công an xã Tân Thủy, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng chức năng cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ông T.V.D làm việc với cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Công an xã Tân Thủy đã nhanh chóng xác minh, mời người vi phạm đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, T.V.D đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, nhận thức được sai phạm của bản thân, tự giác gỡ bỏ các nội dung liên quan và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Tân Thủy ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông T.V.D với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với mọi cá nhân khi tham gia sử dụng các nền tảng mạng xã hội, các ứng dụng trực tuyến khác. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.