Nữ quái đăng thông tin xuyên tạc lĩnh án tù

Đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bị cáo Thạch Thị Hoa Ri bị Tòa án Nhân dân Khu vực 12 - Vĩnh Long tuyên phạt 3,6 năm tù giam.

Ngày 22/4, Tòa án Nhân dân Khu vực 12 - Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Thạch Thị Hoa Ri (SN 1971, thường trú ấp II, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi can tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, năm 2021, Hoa Ri đã tạo khoản Facebook cá nhân tên “រដ្ឋ វ៉ារី”, phiên âm “Roth Hoa Ri”, tạm dịch là “Nhà nước Hoa Ry”, thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; vu cáo chính quyền Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan Nhà nước.

Thạch Thị Hoa Ri tại phiên toà.

Bị cáo còn phát trực tiếp, đăng tải, chia sẻ nhiều clip thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận với nội dung xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Dù được các ngành chức năng, chính quyền địa phương giáo dục, nhắc nhở nhiều lần nhưng với bản chất ngoan cố, thái độ cực đoan, đối tượng Hoa Ri vẫn thách thức cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Tại phiên toà, bị cáo Hoa Ri đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Hoa Ri 03 năm 06 tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.