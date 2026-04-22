Hà Nội

Xã hội

Nữ quái đăng thông tin xuyên tạc lĩnh án tù

Đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bị cáo Thạch Thị Hoa Ri bị Tòa án Nhân dân Khu vực 12 - Vĩnh Long tuyên phạt 3,6 năm tù giam.

Hạo Nhiên

Ngày 22/4, Tòa án Nhân dân Khu vực 12 - Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Thạch Thị Hoa Ri (SN 1971, thường trú ấp II, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi can tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, năm 2021, Hoa Ri đã tạo khoản Facebook cá nhân tên “រដ្ឋ វ៉ារី”, phiên âm “Roth Hoa Ri”, tạm dịch là “Nhà nước Hoa Ry”, thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; vu cáo chính quyền Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan Nhà nước.

Thạch Thị Hoa Ri tại phiên toà.

Bị cáo còn phát trực tiếp, đăng tải, chia sẻ nhiều clip thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận với nội dung xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Dù được các ngành chức năng, chính quyền địa phương giáo dục, nhắc nhở nhiều lần nhưng với bản chất ngoan cố, thái độ cực đoan, đối tượng Hoa Ri vẫn thách thức cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Tại phiên toà, bị cáo Hoa Ri đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Hoa Ri 03 năm 06 tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Xử phạt người đàn ông đăng tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng uy tín lực lượng chức năng, ông L.H.L. (Hà Tĩnh) bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 15/4, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.H.L. (trú xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, trưa 12/4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin xuyên tạc

Một người đàn ông ở phường Phú Bài (TP Huế) bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngày 1/2, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông B.H.S (ngụ ở phường Phú Bài, TP Huế) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện ông B.H.S đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đăng tin xuyên tạc, 3 đối tượng lĩnh hơn 10 năm tù

Cơ quan Công an xác định 3 bị cáo đã sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin có nội dung vi phạm pháp luật.

Ngày 18/11, TAND Khu vực 12 - Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo, gồm: Thạch Nga (SN 1990; ngụ xã Phong Thạnh), Kim Som Rinh (SN 1979; ngụ xã Tiểu Cần) và Thạch Xuân Đồng (SN 1987; ngụ xã Hùng Hòa) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo cáo trạng, trong tháng 1/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh (nay là Công an tỉnh Vĩnh Long) tiếp nhận tin báo liên quan các tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều clip, hình ảnh, bài viết có nội dung nói xấu, xuyên tạc thành quả xây dựng đất nước, vu cáo chính quyền địa phương, vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tháng 4/2026 được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30/4 - 1/5.