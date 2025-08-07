Xử phạt 2 trường hợp đăng tin xuyên tạc về cán bộ phường An Phong

Ngày 7/8, Công an phường An Phong (Hải Phòng) đã xử lý vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải, cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức trên không gian mạng liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại phường.

Nguyễn Văn Lưu tại cơ quan công an.

Cụ thể, Nguyễn Văn Lưu (SN 1999, trú tại An Trang, An Lão, Hải Phòng) đã gửi phản ánh trên Hệ thống Tổng đài 1022 của TP Hải Phòng với nội dung cho rằng cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường An Phong gây phiền hà, yêu cầu người dân viết tay tờ khai khi nộp hồ sơ trực tuyến. Qua xác minh, nội dung phản ánh không đúng bản chất sự việc, gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan hành chính.

Trường hợp thứ 2 là Lê Tường Huy (SN 1982, trú tại Thuần Tỵ, Hồng An, Hải Phòng) sử dụng tài khoản Facebook “Hieu Le” để bình luận sai sự thật, có tính chất vu khống, xúc phạm cán bộ trong một bài viết trên nhóm mạng xã hội “Cư dân phường An Phong”. Nội dung bình luận mang tính quy chụp, thiếu căn cứ, gây ảnh hưởng tiêu cực trong dư luận địa phương.

Cơ quan Công an làm việc Lê Tường Huy.

Công an phường An Phong đã mời Nguyễn Văn Lưu và Lê Tường Huy đến trụ sở để làm việc. Tại buổi làm việc, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật về việc “cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Công an phường An Phong đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp trên.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện