Xử lý nghiêm hành vi xấu trong tổng duyệt diễu binh, diễu hành là cần thiết

Trong 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, lực lượng chức năng xử lý nhiều trường hợp có hành vi gây mất trật tự, cố tình đi vào khu vực cấm...

Thời gian qua, hàng chục nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội để theo dõi các khối diễu binh, diễu hành tổng hợp luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh những hình ảnh đẹp và đầy tự hào, không ít hành vi thiếu ý thức của một số người dân đã ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị như xả rác bừa bãi, dẫm đạp lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng, chen lấn, xô đẩy gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh, thậm chí là chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Hàng nghìn người dân chờ xem lực lượng tham gia diễu binh

Công an TP Hà Nội cho biết, trong 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp có hành vi gây mất trật tự, cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh, diễu hành.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, trước tình trạng trên, cần tuyên truyền để nâng cao ý thức. Đồng thời chấn chỉnh những hành vi chưa phù hợp, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị của những người có mặt trên các tuyến phố theo dõi tổng hợp luyện diễu binh diễu hành. Cần thiết phải xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự, cản trở hoạt động thi hành công vụ và ảnh hưởng đến hoạt động diễu binh diễu hành.

Từ thực trạng trên, các cơ quan truyền thông và cơ quan chức năng cần nhắc nhở, chấn chỉnh, tuyên truyền để người dân theo dõi sự kiện này có ý thức trong việc tuân thủ các quy tắc nơi công cộng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của nhà nước, cảnh quan đô thị và tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường. Những hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự, cố ý làm hư hỏng tài sản, gây thiệt hại đến tài sản của người khác, tùy vào tính chất mức độ của hành vi, người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với hành vi vứt rác ra nơi công cộng, người vi phạm có thể bị phạt tới 2.000.000 đồng theo quy định tại điểm d, Khoản 2 Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường như sau: “d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển.”.

TS.LS Đặng Văn Cường.

Theo luật sư Cường, nhiều người nghĩ rằng vào thời gian buổi tối, lại trong đám đông nên cơ quan chức năng sẽ không phát hiện để xử lý. Tuy nhiên, trên thực tế, lực lượng chức năng đủ khả năng để chấn chỉnh, xử lý đối với tất cả các hành vi vi phạm. Ngoài ra hiện nay UBND TP Hà Nội cũng đã trang bị nhiều camera an ninh có sử dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt, hoàn toàn có thể “check var” để xác định người có hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Đặc biệt là những hành vi vi phạm đến mức xử lý hình sự như gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ sẽ bị xử lý ngay lập tức, bằng chế tài nghiêm minh. Còn các hành vi vi phạm hành chính có thể xử lý trực tiếp hoặc xử lý sau đó trên cơ sở các thông tin dữ liệu mà cơ quan chức năng thu thập được.

Những hành vi chen lấn xô đẩy, tranh giành chỗ ngồi đánh nhau nơi công cộng cần phải được xử lý kịp thời, có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế, khống chế để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.