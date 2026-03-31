Xử lý các lối đi tự mở qua đường sắt Hà Nội để phòng ngừa tai nạn

Hà Nội đã đóng cửa 41 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt, phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về an toàn giao thông đường sắt.

Thiên Anh

Vừa qua, lực lượng Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng đồng loạt ra quân xử lý, rào chắn và xóa bỏ nhiều lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phòng ngừa nguy cơ tai nạn.

Các đơn vị CSGT phối hợp chính quyền địa phương và ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý nhiều vị trí vi phạm trên tuyến đường sắt Bắc – Nam

Theo lực lượng chức năng, nhiều năm qua, dọc các tuyến đường sắt đi qua khu dân cư tại Hà Nội tồn tại hàng loạt lối đi tự phát do người dân tự mở để phục vụ nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, phần lớn các điểm này không có rào chắn, không có hệ thống cảnh báo và thường nằm tại khu vực đông dân cư, khúc cua khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt rất cao.

Trong đợt ra quân ngày 30/3, các đơn vị CSGT phối hợp chính quyền địa phương và ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý nhiều vị trí vi phạm trên tuyến đường sắt Bắc – Nam và các tuyến nhánh đi qua địa bàn thành phố.

Đại diện lực lượng CSGT cho biết, việc tồn tại các lối đi tự phát qua đường sắt là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thống kê ban đầu, lực lượng chức năng đã tiến hành đóng, rào chắn 41 lối đi tự mở. Trong đó, khu vực huyện Phú Xuyên xử lý 13 lối đi, còn huyện Thanh Trì đóng 28 lối đi và thu hẹp thêm 11 điểm giao cắt tự phát khác.

Các lối đi này được rào chắn bằng cọc sắt kiên cố, chôn sâu xuống nền đất và gia cố chắc chắn nhằm ngăn chặn tình trạng tái mở trái phép. Sau khi hoàn tất việc rào chắn, lực lượng chức năng bàn giao cho chính quyền địa phương tiếp tục quản lý, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

Đại diện lực lượng CSGT cho biết, việc tồn tại các lối đi tự phát qua đường sắt là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Không ít vụ việc xảy ra khi người dân băng qua đường ray tại những điểm không có cảnh báo, đặc biệt vào thời điểm tàu chạy với tốc độ cao hoặc trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Bên cạnh việc đóng các lối đi tự mở, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về hành lang an toàn đường sắt. Người dân được khuyến cáo chỉ đi qua đường sắt tại các điểm giao cắt hợp pháp có biển báo, tín hiệu hoặc gác chắn.

Theo quy định của Luật Đường sắt 2017, việc tự ý mở lối đi qua đường sắt là hành vi bị nghiêm cấm, bởi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn chạy tàu và tính mạng người tham gia giao thông.

Các cơ quan chức năng cho biết, trong thời gian tới, công tác rà soát và xử lý các lối đi tự mở sẽ tiếp tục được triển khai trên toàn địa bàn thành phố. Đồng thời, các địa phương sẽ từng bước nghiên cứu giải pháp hạ tầng thay thế, như xây dựng đường gom, cầu vượt hoặc hầm chui, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân nhưng vẫn bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Việc xử lý dứt điểm các lối đi tự phát được kỳ vọng sẽ góp phần kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông, giữ vững trật tự an toàn trên các tuyến đường sắt đi qua Thủ đô, đồng thời hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, tuân thủ pháp luật của người dân.

#đường sắt #an toàn giao thông #Hà Nội #lối đi tự mở #phòng ngừa tai nạn

Nguy cơ tai nạn đường sắt gia tăng do ý thức người dân hạn chế

Liên tiếp các vụ tai nạn đường sắt gây thiệt hại nghiêm trọng. Cục CSGT cảnh báo người dân tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn và cần chắn, tránh rủi ro đáng tiếc.

Nhiều vụ tai nạn đường sắt do ý thức người dân hạn chế

Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt tuyến Bắc-Nam, gây thiệt hại cả về người và tài sản. Đáng chú ý, phần lớn các vụ việc đều xuất phát từ ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân khi đi qua đường ngang còn hạn chế.

Đá rơi làm gãy thanh ray, đường sắt Bắc – Nam tạm thời gián đoạn

Đá từ trên sườn đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy thanh ray, làm gián đoạn tạm thời hoạt động của tuyến đường sắt qua khu vực đèo Hải Vân.

Ngày 14/3, theo thông tin từ Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tàu hàng bị trật bánh khi qua đèo Hải Vân.

Theo thông tin ban đầu, tàu hàng ký hiệu AH1, đầu máy D18E 604 khi lưu thông đến Km769+850, khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam thì xảy ra sự cố trật bánh. Vị trí này thuộc địa phận phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng.

Khởi tố hình sự vụ tai nạn đường sắt tại Quảng Ngãi

Cơ quan điều tra khởi tố vụ án vi phạm giao thông liên quan vụ va chạm giữa ô tô và tàu SE8 tại xã Vệ Giang, Quảng Ngãi, làm hư hỏng tàu và gây thương tích.

Ngày 08/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với vụ tai nạn đường sắt tại xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Vụ tai tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến tàu SE8 và xe đầu kéo hư hại, 2 người bị thương.
