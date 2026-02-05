Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử lý 2 người xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh trong vụ TNGT tại Thái Nguyên

Mạng xã hội xuất hiện một số bình luận mang tính công kích, xúc phạm danh dự, uy tín lực lượng CAND.

Thiên Tuấn

Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng 4/2 tại Thái Nguyên khiến 2 người thương vong, trong đó có một chiến sĩ CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã xử lý 2 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải bình luận xúc phạm, thiếu chuẩn mực liên quan đến vụ cán bộ CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.

2 người bị công an làm việc gồm N.T.A. (38 tuổi), chủ tài khoản Facebook “Thái Nguyên Hunter”, và T.H.S. (72 tuổi), chủ tài khoản Facebook “Triệu Sơn”.

anh-chup-man-hinh-2026-02-05-luc-083425.png

Theo cơ quan công an, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người thương vong, trong đó có một cán bộ CSGT, trên mạng xã hội xuất hiện một số bình luận mang tính công kích, xúc phạm danh dự, uy tín lực lượng Công an nhân dân, gây bức xúc trong dư luận.

Qua xác minh, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định các bình luận của N.T.A. và T.H.S. là thiếu chuẩn mực, vi phạm quy định về ứng xử trên không gian mạng. Làm việc với cơ quan chức năng, 2 người này đã thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bỏ các bình luận không phù hợp và cam kết không tái phạm.

Căn cứ mức độ vi phạm, cơ quan công an đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Thái Nguyên về cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và Kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hồi 11h35' ngày 4/2/2026, tại Km 143 + 350, Quốc lộ 1B (thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên), tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên do Trung tá Lao Hoàng Hải, Cán bộ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh làm tổ trưởng đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì bị xe ô tô BKS 20C – 211.76 (do lái xe là Trần Đức Vũ, sinh ngày 3/1/2003; nơi thường trú: tổ 34, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên điều khiển) đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước đã đâm va vào người Trung tá Lao Hoàng Hải.

Hậu quả làm Trung tá Lao Hoàng Hải hy sinh tại hiện trường.

#CSGT #hy sinh #tai nạn giao thông #trung tá #xe tải #mạng xã hội

Bài liên quan

Xã hội

Thông tin chính thức vụ tai nạn khiến CSGT Thái Nguyên hy sinh

Tài xế xe tải không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước đã đâm va vào người Trung tá Lao Hoàng Hải.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một chiến sĩ CSGT hy sinh, ngày 5/2, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thông tin nội dung cụ thể.

anh-chup-man-hinh-2026-02-05-luc-083425.png
Xem chi tiết

Xã hội

Tài xế xe tải tông cán bộ CSGT ở Thái Nguyên tử vong bị xử lý thế nào?

Không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, tài xế xe tải đã đâm va vào Trung tá Lao Hoàng Hải khiến cán bộ CSGT này hy sinh tại hiện trường.

Tối 4/2, thông tin vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ Cảnh sát giao thông hy sinh, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vào lúc 11h35 cùng ngày, tại Km 143 + 350, Quốc lộ 1B (tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên do Trung tá Lao Hoàng Hải, Cán bộ phòng CSGT làm tổ trưởng đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thời điểm đó, Trần Đức Vũ, SN 2003, tổ 34, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên điều khiển xe ô tô BKS 20C – 211.76 đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước đã đâm va vào người Trung tá Hải, khiến cán bộ CSGT này hy sinh tại hiện trường.

Xem chi tiết

Xã hội

Cơi nới thùng, tài xế và chủ xe ở Hà Nội bị phạt hơn 60 triệu đồng

CSGT Hà Nội đã lập biên bản vi phạm đối với cả lái xe và chủ phương tiện về hành vi đưa ô tô tải cơi nới thành thùng tham gia giao thông.

Ngày 4/2, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đã lập biên bản xử phạt với ông L.N.T (SN 1963, trú tại Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô tải cơi nới thành, thùng khi tham gia giao thông.

img-20260204-142923.jpg
Phương tiện vi phạm bị buộc hoán trả lại kết cấu ban đầu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới