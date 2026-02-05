Xử lý 2 người xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh trong vụ TNGT tại Thái Nguyên

Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng 4/2 tại Thái Nguyên khiến 2 người thương vong, trong đó có một chiến sĩ CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã xử lý 2 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải bình luận xúc phạm, thiếu chuẩn mực liên quan đến vụ cán bộ CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.

2 người bị công an làm việc gồm N.T.A. (38 tuổi), chủ tài khoản Facebook “Thái Nguyên Hunter”, và T.H.S. (72 tuổi), chủ tài khoản Facebook “Triệu Sơn”.

Theo cơ quan công an, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người thương vong, trong đó có một cán bộ CSGT, trên mạng xã hội xuất hiện một số bình luận mang tính công kích, xúc phạm danh dự, uy tín lực lượng Công an nhân dân, gây bức xúc trong dư luận.

Qua xác minh, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định các bình luận của N.T.A. và T.H.S. là thiếu chuẩn mực, vi phạm quy định về ứng xử trên không gian mạng. Làm việc với cơ quan chức năng, 2 người này đã thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bỏ các bình luận không phù hợp và cam kết không tái phạm.

Căn cứ mức độ vi phạm, cơ quan công an đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Thái Nguyên về cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và Kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hồi 11h35' ngày 4/2/2026, tại Km 143 + 350, Quốc lộ 1B (thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên), tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên do Trung tá Lao Hoàng Hải, Cán bộ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh làm tổ trưởng đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì bị xe ô tô BKS 20C – 211.76 (do lái xe là Trần Đức Vũ, sinh ngày 3/1/2003; nơi thường trú: tổ 34, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên điều khiển) đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước đã đâm va vào người Trung tá Lao Hoàng Hải.

Hậu quả làm Trung tá Lao Hoàng Hải hy sinh tại hiện trường.