Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xu hướng mới trong lựa chọn môn thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh dần bỏ qua các môn truyền thống, tập trung vào các môn mang tính thực tiễn cao như Lịch sử, Công nghệ, phản ánh thay đổi trong tư duy học tập.

Bảo Châu

Bộ GD&ĐT vừa ghi nhận kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, trong đó tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt tới 98,45%. Theo đó, ngoài 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, môn thi lựa chọn có mức tăng mạnh nhất về số lượng dự thi chính là môn Lịch sử với 570.800 lượt đăng ký, tăng hơn 71.000 thí sinh so với năm 2025.

Sự gia tăng đột biến của số lượng thí sinh đăng ký môn Lịch sử xuất phát từ sự thay đổi vị thế của môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Khi Lịch sử trở thành môn bắt buộc, cũng như xuất hiện dày đặc trong các tổ hợp xét tuyển đại học ở nhiều nhóm ngành, đã tạo tiền đề vững chắc về kiến thức, giúp học sinh xóa bỏ tâm lý e ngại trước khối lượng kiến thức đồ sộ. Đặc biệt, khi Tiếng Anh không còn là môn thi bắt buộc, sự dịch chuyển dòng thí sinh sang môn Lịch sử cho thấy một tư duy chọn môn có chiến lược hơn, ưu tiên những môn học có nền tảng tích lũy tốt và khả năng cạnh tranh vào các trường đại học.

tuyensinhdh-17696517164831225554631-3133.jpg
(Ảnh minh hoạ)

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký thi Lịch sử tăng đột biến phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy chọn môn của thế hệ học sinh mới. Với nền tảng kiến thức được tích lũy bài bản từ chương trình bắt buộc, Lịch sử dần khẳng định vị thế trong các tổ hợp xét tuyển đa mục tiêu. Sự “đổi ngôi” giữa Lịch sử và Tiếng Anh là bước chuyển mình quan trọng, cho thấy học sinh đang chủ động chọn môn dựa trên năng lực tích lũy và mục tiêu nghề nghiệp thực tế.

Đáng chú ý, nếu xét theo tỷ lệ tăng trưởng, các môn liên quan đến công nghệ và ứng dụng lại có mức tăng đột biến. Công nghệ Công nghiệp dẫn đầu với mức tăng hơn 204%, tiếp đến là Tin học với hơn 142% và Công nghệ Nông nghiệp tăng hơn 41%.

Những con số này phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ rệt của học sinh sang các lĩnh vực gắn với công nghệ, kỹ năng thực tiễn và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Đây cũng là nhóm ngành được dự báo có nhu cầu nhân lực lớn trong những năm tới.

Ngoài ra, thống kê kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cho thấy một làn sóng dịch chuyển rõ rệt sang các môn học mang tính ứng dụng. Trong đó, Công nghệ Công nghiệp và Tin học có sự chuyển dịch mạnh với mức tăng trưởng lần lượt là 204% và 142%. Việc học sinh ưu tiên nhóm môn này không chỉ là xu hướng nhất thời mà là lựa chọn có định hướng, bám sát nhu cầu nhân lực thực tế của thị trường lao động trong kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Ngược lại, một số môn học từng là chiếm ưu thế nay lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về quy mô thí sinh. Cụ thể, môn Địa lí chứng kiến mức giảm mạnh nhất với hơn 45.000 thí sinh, tiếp sau là Ngoại ngữ với khoảng 17.500 thí sinh và môn Sinh học cũng ghi nhận xu thế giảm nhẹ. Sự dịch chuyển này cho thấy một bước tính toán mới của thí sinh, sẵn sàng sàng lọc và lược bỏ những môn học không còn ưu thế trong chiến lược xét tuyển đại học hoặc không nằm trong lộ trình nghề nghiệp ưu tiên.

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh xu hướng lựa chọn môn thi đang có sự phân hóa rõ rệt. Dòng thí sinh đang đổ dồn về các lĩnh vực STEM, công nghệ và các môn học mang tính thực tiễn cao. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt số lượng, mà còn là minh chứng cho tư duy chọn môn thực dụng, bám sát nhịp sống số và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Sự chuyển dịch này không chỉ đơn thuần là thay đổi trong tư duy chọn ngành, chọn nghề của học sinh, mà còn cho thấy tác động trực tiếp của thị trường lao động đối với định hướng học tập ngay từ bậc phổ thông. Với những biến động mạnh mẽ trong cơ cấu môn thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 11-12/6 tới đây được kỳ vọng sẽ phản chiếu rõ nét xu hướng giáo dục hiện đại và nhu cầu nhân lực thực tế trong giai đoạn mới.

#Tuyển sinh Đại hoc #thi tốt nghiệp #xu hướng thi #môn thi #ngành nghề #lịch sử

Bài liên quan

Xã hội

Đại học Y Hà Nội bỏ khối C00 ngành Tâm lý học, thí sinh phản ứng gì?

Đại học Y Hà Nội dừng xét tuyển khối C00 ngành Tâm lý học, thay vào đó ưu tiên tư duy tự nhiên và ngoại ngữ, khiến nhiều thí sinh khối xã hội hụt hẫng, lo lắng.

Từ năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ chính thức dừng xét tuyển tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) đối với ngành Tâm lý học sau hai năm thí điểm. Đây là điều chỉnh căn bản trong phương thức tuyển sinh của nhà trường nhằm bắt nhịp với Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Theo đó, tổ hợp xét tuyển vào ngành này sẽ được chuyển dịch sang các khối thi nhấn mạnh vào tư duy tự nhiên và ưu tiên ngoại ngữ như A01 (Toán, Lý, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh) và D10 (Toán, Địa, Anh) để đảm bảo chất lượng đầu vào.

Xem chi tiết

Xã hội

Những điểm mới nhất về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026

Điểm mới nhất về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026, thí sinh cần đăng ký trực tuyến, tối đa 15 nguyện vọng. Thí sinh cần lưu ý điều gì?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Theo đó, có nhiều điểm thí sinh cần lưu ý trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Đăng ký trên Hệ thống – một quy trình chung cho tất cả thí sinh

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 6.5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa vượt 70 mm.