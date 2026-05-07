Xu hướng mới trong lựa chọn môn thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh dần bỏ qua các môn truyền thống, tập trung vào các môn mang tính thực tiễn cao như Lịch sử, Công nghệ, phản ánh thay đổi trong tư duy học tập.

Bộ GD&ĐT vừa ghi nhận kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, trong đó tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt tới 98,45%. Theo đó, ngoài 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, môn thi lựa chọn có mức tăng mạnh nhất về số lượng dự thi chính là môn Lịch sử với 570.800 lượt đăng ký, tăng hơn 71.000 thí sinh so với năm 2025.

Sự gia tăng đột biến của số lượng thí sinh đăng ký môn Lịch sử xuất phát từ sự thay đổi vị thế của môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Khi Lịch sử trở thành môn bắt buộc, cũng như xuất hiện dày đặc trong các tổ hợp xét tuyển đại học ở nhiều nhóm ngành, đã tạo tiền đề vững chắc về kiến thức, giúp học sinh xóa bỏ tâm lý e ngại trước khối lượng kiến thức đồ sộ. Đặc biệt, khi Tiếng Anh không còn là môn thi bắt buộc, sự dịch chuyển dòng thí sinh sang môn Lịch sử cho thấy một tư duy chọn môn có chiến lược hơn, ưu tiên những môn học có nền tảng tích lũy tốt và khả năng cạnh tranh vào các trường đại học.

(Ảnh minh hoạ)

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký thi Lịch sử tăng đột biến phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy chọn môn của thế hệ học sinh mới. Với nền tảng kiến thức được tích lũy bài bản từ chương trình bắt buộc, Lịch sử dần khẳng định vị thế trong các tổ hợp xét tuyển đa mục tiêu. Sự “đổi ngôi” giữa Lịch sử và Tiếng Anh là bước chuyển mình quan trọng, cho thấy học sinh đang chủ động chọn môn dựa trên năng lực tích lũy và mục tiêu nghề nghiệp thực tế.

Đáng chú ý, nếu xét theo tỷ lệ tăng trưởng, các môn liên quan đến công nghệ và ứng dụng lại có mức tăng đột biến. Công nghệ Công nghiệp dẫn đầu với mức tăng hơn 204%, tiếp đến là Tin học với hơn 142% và Công nghệ Nông nghiệp tăng hơn 41%.

Những con số này phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ rệt của học sinh sang các lĩnh vực gắn với công nghệ, kỹ năng thực tiễn và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Đây cũng là nhóm ngành được dự báo có nhu cầu nhân lực lớn trong những năm tới.

Ngoài ra, thống kê kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cho thấy một làn sóng dịch chuyển rõ rệt sang các môn học mang tính ứng dụng. Trong đó, Công nghệ Công nghiệp và Tin học có sự chuyển dịch mạnh với mức tăng trưởng lần lượt là 204% và 142%. Việc học sinh ưu tiên nhóm môn này không chỉ là xu hướng nhất thời mà là lựa chọn có định hướng, bám sát nhu cầu nhân lực thực tế của thị trường lao động trong kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Ngược lại, một số môn học từng là chiếm ưu thế nay lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về quy mô thí sinh. Cụ thể, môn Địa lí chứng kiến mức giảm mạnh nhất với hơn 45.000 thí sinh, tiếp sau là Ngoại ngữ với khoảng 17.500 thí sinh và môn Sinh học cũng ghi nhận xu thế giảm nhẹ. Sự dịch chuyển này cho thấy một bước tính toán mới của thí sinh, sẵn sàng sàng lọc và lược bỏ những môn học không còn ưu thế trong chiến lược xét tuyển đại học hoặc không nằm trong lộ trình nghề nghiệp ưu tiên.

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh xu hướng lựa chọn môn thi đang có sự phân hóa rõ rệt. Dòng thí sinh đang đổ dồn về các lĩnh vực STEM, công nghệ và các môn học mang tính thực tiễn cao. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt số lượng, mà còn là minh chứng cho tư duy chọn môn thực dụng, bám sát nhịp sống số và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Sự chuyển dịch này không chỉ đơn thuần là thay đổi trong tư duy chọn ngành, chọn nghề của học sinh, mà còn cho thấy tác động trực tiếp của thị trường lao động đối với định hướng học tập ngay từ bậc phổ thông. Với những biến động mạnh mẽ trong cơ cấu môn thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 11-12/6 tới đây được kỳ vọng sẽ phản chiếu rõ nét xu hướng giáo dục hiện đại và nhu cầu nhân lực thực tế trong giai đoạn mới.