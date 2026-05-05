Những điểm mới nhất về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026

Điểm mới nhất về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026, thí sinh cần đăng ký trực tuyến, tối đa 15 nguyện vọng. Thí sinh cần lưu ý điều gì?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Theo đó, có nhiều điểm thí sinh cần lưu ý trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Đăng ký trên Hệ thống – một quy trình chung cho tất cả thí sinh

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh xét tuyển thẳng, bắt buộc phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (đến thời điểm hiện tại). Toàn bộ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh đều phải được đăng ký trên Hệ thống để xử lý chung.

Quy định này áp dụng thống nhất kể cả trong trường hợp thí sinh đã tham gia xét tuyển theo các phương thức riêng của cơ sở đào tạo (nếu có). Việc xử lý nguyện vọng tập trung nhằm bảo đảm nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất, góp phần nâng cao tính công bằng, minh bạch trong tuyển sinh.

Tất cả thí sinh bắt buộc phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia/ Ảnh nguồn moet.gov.vn

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 01 đến 05. Thứ tự nguyện vọng có ý nghĩa quyết định đến kết quả trúng tuyển.

Mốc thời gian “then chốt” thí sinh cần lưu ý

Thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng từ ngày 02/7 đến 17h00 ngày 14/7/2026. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép thay đổi nhiều lần, nhưng phải hoàn tất trước thời hạn quy định.

Ngay sau đó, từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 21/7/2026, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng kí.

Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h00 ngày 21/8/2026 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển.

Chủ động, chính xác – yêu cầu xuyên suốt với mỗi thí sinh

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh yêu cầu thí sinh phải khai báo trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin đã cung cấp trên Hệ thống. Các thông tin liên quan đến khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, chứng chỉ… cần được rà soát kĩ và có minh chứng đầy đủ.

Thí sinh cần sử dụng tài khoản được cấp để kiểm tra thông tin học tập (học bạ) trên Hệ thống và kịp thời đề nghị điều chỉnh nếu phát hiện sai sót trước thời hạn quy định.

Đối với thí sinh tự do chưa có tài khoản, việc đăng kí thông tin cá nhân để được cấp tài khoản phải hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày 01/5 đến 20/5/2026.

Tăng hỗ trợ, giảm thủ tục – bảo đảm thuận lợi tối đa cho thí sinh

Để hỗ trợ thí sinh, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT chỉ đạo các trường THPT bố trí phòng máy tính có kết nối internet, đồng thời cử cán bộ trực hướng dẫn trong suốt thời gian tuyển sinh.

Đáng chú ý, việc xác nhận thông tin ưu tiên của thí sinh được thực hiện trên cơ sở kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp giảm yêu cầu nộp giấy tờ và hạn chế sai sót trong xác nhận thông tin.

Theo Bộ GD&ĐT, việc tiếp tục vận hành Hệ thống xét tuyển chung với quy trình đăng ký hoàn toàn trực tuyến không chỉ bảo đảm công bằng, minh bạch trong tuyển sinh mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với sự chủ động, trách nhiệm của mỗi thí sinh trong việc lựa chọn và đăng kí nguyện vọng.