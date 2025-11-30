Hà Nội

Số hóa

Xiaomi âm thầm phát triển Redmi K90 Pro Ultra cấu hình khủng

Redmi K90 Pro/K90 Ultra sở hữu cấu hình “quái vật” với chip Dimensity 9500 và dung lượng pin thuộc hàng khủng.

Tuệ Minh

Cách đây không lâu, Xiaomi đã ra mắt bộ đôi Redmi K90 và Redmi K90 Pro Max dùng chip Snapdragon 8-Series tại quê nhà Trung Quốc.

Hôm nay, leaker nổi tiếng Smart Pikachu cho biết công ty đang có kế hoạch bổ sung thêm nhiều mẫu máy vào dòng sản phẩm này, bao gồm model Redmi K90 Pro. Điện thoại Redmi K90 Pro sẽ là thành viên thứ ba của dòng sản phẩm này, sau bộ đôi Redmi K90 và K90 Pro Max.

ro-ri.jpg
Thông tin về 2 smartphone dòng K90 của Redmi được các leaker thông tin trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo nguồn tin, dòng Redmi K90 có thể sẽ sớm có thêm 2 thành viên trong thời gian tới, đó là Redmi K90 Pro và K90 Ultra. Hai điện thoại này dự kiến sẽ có màn hình 6.6 inch và 6.8 inch, bổ sung thêm sự đa dạng cho dòng sản phẩm hiện tại.

Redmi K90 hiện tại có màn hình 6.59 inch được thiết kế để cân bằng giữa sự thoải mái khi cầm một tay và không gian hiển thị, trong khi K90 Pro Max có màn hình 6.9 inch dành cho người dùng thích sử dụng một chiếc điện thoại có màn hình lớn.

Nhiều đồn đoán ban đầu cũng cho rằng phiên bản Redmi K90 Pro sẽ sử dụng chipset Dimensity 9500, trong khi model Ultra sẽ được cung cấp sức mạnh đến từ SoC Dimensity 9500 Plus.

Còn theo các thông tin rò rỉ trước đó, Redmi K90 Ultra có thể sẽ được trang bị màn hình OLED LTPS 6.8 inch với độ phân giải 1.5K và tần số quét cao 165 Hz.

Không chỉ nâng cấp ngoại hình, Redmi K90 Ultra còn được cho là sẽ hỗ trợ khả năng chống nước mạnh hơn, phù hợp với xu hướng tăng cường kháng nước trên các mẫu cao cấp gần đây. Máy có thể đi kèm cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình và hệ thống âm thanh được cải tiến.

Dòng K90 của Redmi sẽ lộ diện thêm 2 thành viên cấu hình khủng?

Điểm gây chú ý lớn nhất chính là dung lượng pin. Theo rò rỉ, Redmi K90 Ultra có thể được trang bị viên pin gần 8.000 mAh, tăng rất lớn so với K90 Pro Max và các mẫu Ultra trước. Nguồn tin còn cho biết máy sẽ được tối ưu phần mềm dành riêng cho chế độ khung hình cao, giúp nâng hiệu năng khi chạy tác vụ nặng.

Sức mạnh của K90 Ultra được dự đoán đến từ vi xử lý MediaTek Dimensity 9 series. Đây có thể là Dimensity 9500 Plus, được kỳ vọng sẽ ra mắt vào năm 2026. Với định hướng là bản nâng cấp thiên về hiệu năng, K90 Ultra được cho là ưu tiên trải nghiệm tốc độ và ổn định, trong khi hệ thống camera có thể giữ ở mức khá tốt.

Redmi K80 Ultra đã xuất hiện vào tháng 6/2025, vì vậy nhiều khả năng K90 Ultra sẽ tiếp tục theo chu kỳ này. Nếu Xiaomi giữ nguyên lộ trình, model Ultra mới có thể trình làng vào khoảng giữa năm 2026 tại Trung Quốc.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng Xiaomi có thể phát hành một phiên bản điều chỉnh từ K90 Ultra để đưa ra thị trường quốc tế dưới thương hiệu Xiaomi thay vì Redmi.

Ngắm loa Bose hàng khủng tích hợp trên Redmi K90 Pro Max.
