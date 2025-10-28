Hà Nội

Xiaomi ra mắt Redmi K90 Pro Max bản Lamborghini siêu ngầu

Số hóa

Xiaomi ra mắt Redmi K90 Pro Max bản Lamborghini siêu ngầu

Redmi K90 Pro Max Lamborghini Champion Edition gây sốt với thiết kế đậm chất đua xe, phần mềm tùy biến độc quyền và hộp sản phẩm cao cấp.

Thiên Trang (TH)
Xiaomi vừa trình làng phiên bản đặc biệt Redmi K90 Pro Max hợp tác cùng Lamborghini Squadra Corse.
Phiên bản Champion Edition sở hữu thiết kế độc quyền, bao bì cao cấp và giao diện phần mềm tùy biến.
Mặt lưng màu trắng sang trọng kết hợp logo Lamborghini và dải sọc hình chữ Y lấy cảm hứng từ đường đua.
Cụm camera được tinh chỉnh nhẹ, giữ nét thể thao nhưng vẫn tinh tế như dòng K90 Pro Max.
Giao diện phần mềm mô phỏng động cơ Lamborghini, hiệu ứng sạc và biểu tượng đậm chất tốc độ
Hộp sản phẩm tông đen - vàng đi kèm phụ kiện cá nhân hóa như ốp lưng, củ sạc và thẻ sưu tầm.
Máy vẫn giữ cấu hình mạnh mẽ với Snapdragon 8 Elite Gen 5 và hệ thống camera cao cấp.
Giá bán tại Trung Quốc là 5.499 tệ (~20,3 triệu đồng), dự kiến đổi tên thành POCO F8 Ultra khi ra mắt quốc tế.
Thiên Trang (TH)
GALLERY MỚI NHẤT