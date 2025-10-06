Hà Nội

5 lưu ý "vàng" khi dùng sạc nhanh để pin điện thoại bền lâu

5 lưu ý "vàng" khi dùng sạc nhanh để pin điện thoại bền lâu

Dù giúp tiết kiệm thời gian, sạc nhanh vẫn có thể làm giảm tuổi thọ pin nếu dùng sai cách. Dưới đây là 5 lưu ý quan trọng giúp bạn sạc nhanh an toàn và hiệu quả

Thiên Trang (TH)
Sạc nhanh giúp điện thoại nạp đến 50% pin chỉ trong 30 phút, nhưng việc sử dụng không đúng có thể khiến pin chai nhanh hoặc quá nhiệt.
Sạc nhanh giúp điện thoại nạp đến 50% pin chỉ trong 30 phút, nhưng việc sử dụng không đúng có thể khiến pin chai nhanh hoặc quá nhiệt.
Trước hết, hãy chọn củ và dây sạc chính hãng hoặc được chứng nhận để đảm bảo dòng điện ổn định và an toàn cho thiết bị.
Trước hết, hãy chọn củ và dây sạc chính hãng hoặc được chứng nhận để đảm bảo dòng điện ổn định và an toàn cho thiết bị.
Khi sạc, nên bật chế độ máy bay hoặc tiết kiệm pin, đồng thời tắt ứng dụng nền để tăng tốc độ nạp năng lượng.
Khi sạc, nên bật chế độ máy bay hoặc tiết kiệm pin, đồng thời tắt ứng dụng nền để tăng tốc độ nạp năng lượng.
Tránh sạc điện thoại ở nơi nóng hoặc bí khí, đặc biệt là trên giường, chăn, hoặc ghế sofa để hạn chế rủi ro quá nhiệt.
Tránh sạc điện thoại ở nơi nóng hoặc bí khí, đặc biệt là trên giường, chăn, hoặc ghế sofa để hạn chế rủi ro quá nhiệt.
Đừng vừa sạc vừa chơi game hay xem video vì điều này khiến điện thoại sinh nhiệt cao, sạc lâu và hại pin.
Đừng vừa sạc vừa chơi game hay xem video vì điều này khiến điện thoại sinh nhiệt cao, sạc lâu và hại pin.
Luôn sạc trực tiếp từ ổ điện tường thay vì laptop hoặc cổng USB ô tô vốn chỉ cung cấp dòng điện yếu.
Luôn sạc trực tiếp từ ổ điện tường thay vì laptop hoặc cổng USB ô tô vốn chỉ cung cấp dòng điện yếu.
Ngoài ra, người dùng nên tháo ốp lưng dày khi sạc để tản nhiệt tốt hơn, giúp pin hoạt động ổn định.
Ngoài ra, người dùng nên tháo ốp lưng dày khi sạc để tản nhiệt tốt hơn, giúp pin hoạt động ổn định.
Cuối cùng, đừng quên cập nhật phần mềm thường xuyên vì các bản iOS và Android mới đều có tính năng tối ưu sạc và bảo vệ pin tốt hơn.
Cuối cùng, đừng quên cập nhật phần mềm thường xuyên vì các bản iOS và Android mới đều có tính năng tối ưu sạc và bảo vệ pin tốt hơn.
Thiên Trang (TH)
