Kho tri thức

Dò kim loại, đụng trúng nhẫn tình nhân thế kỷ 17

Người dò tìm kim loại phát hiện chiếc nhẫn tình nhân thế kỷ 17 gần một dinh thự cổ ở vùng nông thôn nước Anh.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Tình yêu ngập tràn không khí tại dinh thự lịch sử Whittington Hall ở hạt Lancashire của Anh, khi một người dò tìm kim loại gần khuôn viên đã phát hiện một chiếc nhẫn vàng khắc dòng chữ “Hãy trân trọng tình cảm của tôi”. Ảnh: @Chương trình Cổ vật Di động Anh.
Qua kiểm tra, các chuyên gia đến từ Chương trình Cổ vật Di động Anh phát hiện đây là một chiếc nhẫn tình nhân được trao đổi giữa những người yêu nhau. Ảnh: @Chương trình Cổ vật Di động Anh.
Chiếc nhẫn có niên đại khoảng từ năm 1.650 đến năm 1.750 Sau Công Nguyên.
Chủ nhân ban đầu của nó vẫn chưa được biết đến. Ảnh: @Chương trình Cổ vật Di động Anh.
Nhưng dòng chữ khắc trên nhẫn và kỹ thuật chế tác tinh xảo là minh chứng vượt thời gian cho thấy trào lưu trang sức tình yêu cổ qua nhiều thế kỷ. Ảnh: @Chương trình Cổ vật Di động Anh.
Không giống như nhẫn đính hôn hiện đại, trong lịch sử, những chiếc nhẫn này được một trong hai người tặng cho nhau ở bất kỳ giai đoạn nào của mối quan hệ tình cảm yêu đương. Ảnh: @Chương trình Cổ vật Di động Anh.
Chiếc nhẫn này cũng là một trong số ít hiện vật được tìm thấy ở Whittington có niên đại từ thế kỷ 17, khiến nó trở thành một phần vô giá trong lịch sử Lancashire. Ảnh: @Chương trình Cổ vật Di động Anh.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
