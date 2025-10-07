Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nokia sụp đổ vì “nội gián” Microsoft hay tự đánh mất mình?

Số hóa

Nokia sụp đổ vì “nội gián” Microsoft hay tự đánh mất mình?

Từng là huyền thoại thống trị ngành di động, Nokia sụp đổ chỉ sau vài năm. Liệu Microsoft có thật sự là “cú kết liễu”, hay chính Nokia đã tự đánh mất tương ...

Thiên Trang (TH)
Những năm 2000, Nokia là biểu tượng của công nghệ toàn cầu, chiếm hơn 40% thị phần điện thoại và gần như không có đối thủ.
Những năm 2000, Nokia là biểu tượng của công nghệ toàn cầu, chiếm hơn 40% thị phần điện thoại và gần như không có đối thủ.
Sự xuất hiện của iPhone năm 2007 đã thay đổi mọi thứ, khi người dùng chuyển sang quan tâm đến phần mềm và trải nghiệm hơn là phần cứng.
Sự xuất hiện của iPhone năm 2007 đã thay đổi mọi thứ, khi người dùng chuyển sang quan tâm đến phần mềm và trải nghiệm hơn là phần cứng.
Nokia quá tự tin vào thương hiệu và hệ điều hành Symbian, bỏ lỡ cơ hội vàng để chuyển mình sang smartphone hiện đại.
Nokia quá tự tin vào thương hiệu và hệ điều hành Symbian, bỏ lỡ cơ hội vàng để chuyển mình sang smartphone hiện đại.
Trong khi Apple và Google xây dựng hệ sinh thái mạnh mẽ, Nokia loay hoay giữa việc nâng cấp phần cứng và duy trì nền tảng cũ kỹ.
Trong khi Apple và Google xây dựng hệ sinh thái mạnh mẽ, Nokia loay hoay giữa việc nâng cấp phần cứng và duy trì nền tảng cũ kỹ.
Bước ngoặt sai lầm đến khi Nokia bắt tay với Microsoft, đặt niềm tin vào Windows Phone thay vì Android.
Bước ngoặt sai lầm đến khi Nokia bắt tay với Microsoft, đặt niềm tin vào Windows Phone thay vì Android.
CEO Stephen Elop, cựu lãnh đạo Microsoft được cho là đã khiến Nokia “tự thiêu” với chiến lược bỏ Symbian quá sớm.
CEO Stephen Elop, cựu lãnh đạo Microsoft được cho là đã khiến Nokia “tự thiêu” với chiến lược bỏ Symbian quá sớm.
Chỉ hai năm sau, thương hiệu huyền thoại bị Microsoft mua lại với giá 5,44 tỷ euro, khép lại kỷ nguyên di động Phần Lan.
Chỉ hai năm sau, thương hiệu huyền thoại bị Microsoft mua lại với giá 5,44 tỷ euro, khép lại kỷ nguyên di động Phần Lan.
Giờ đây, Nokia trở thành bài học kinh điển về sự bảo thủ, khi tốc độ đổi mới không theo kịp thời đại sẽ khiến mọi tượng đài sụp đổ.
Giờ đây, Nokia trở thành bài học kinh điển về sự bảo thủ, khi tốc độ đổi mới không theo kịp thời đại sẽ khiến mọi tượng đài sụp đổ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#Nokia #sụp đổ Nokia #Microsoft #Symbian #smartphone #Apple

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT